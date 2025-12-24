కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో నూతనంగా ఎన్నికైన సర్పంచ్ల ఆత్మీయ సన్మాన కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. కొత్త సర్పంచులను అభినందించి, శాలువాలతో సత్కరించారు. గ్రామాభివృద్ధికి సర్పంచుల పాత్ర కీలకమని సీఎం పేర్కొన్నారు. ఈ సన్మాన కార్యక్రమంలో మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి గారు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్లు తదితర ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు. గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం సర్పంచ్లకు నేరుగా నిధులు అందిస్తామని ప్రకటించారు. 'పెద్ద గ్రామాలకు రూ.10 లక్షలు, చిన్న గ్రామాలకు రూ.5లక్షల చొప్పున ఇస్తాం. సర్పంచ్లకు స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కింద అందిస్తాం. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలకు సంబంధం లేకుండా నిధులు ఇస్తాం. గ్రామాల్లో అర్హులందరికీ రేషన్ కార్డులు జారీ చేస్తాం.' అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు.
మీ సహకారంతోనే ఇంతటివాడిని అయ్యానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. 2009 నుంచి తనను భుజాలపై మోశారని గుర్తుచేసుకున్నారు. కొడంగల్ను దేశానికి ఆదర్శంగా తీర్చిదిద్దుతానని హామీ ఇచ్చారు. గ్రామాలు బాగుంటేనే దేశం బాగుటుందని చెప్పారు. గ్రామాల్లో వివక్ష లేకుండా పరిపాలన సాగాలని సూచించారు. గ్రామాల్లో పార్టీలు పంతాలకు పోకుండా కలిసికట్టుగా పని చేయాలని హితవు పలికారు సీఎం. సర్పంచ్లు గ్రామాల అభివృద్ధికి పాటుపడేలా ఉండాలన్నారు. ప్రజలకు ఉన్నతమైన, నాణ్యమైన సేవలు అందించాలన్నారు. పార్టీలకు అతీతంగా గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందాలని కోరారు.