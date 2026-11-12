తెలంగాణ స్పెషల్ టెట్ పరీక్ష తేదీ మార్పు - హాల్టికెట్లు ఎప్పుడంటే..?
Telangana In Service Teachers TET 2026 : తెలంగాణలో ఇన్-సర్వీస్ టీచర్ల టెట్ ఆన్లైన్ పరీక్ష తేదీ మారింది. ఈ నెల 22వ తేదీన పరీక్షను నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదలైంది.
తెలంగాణలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న ఇన్-సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులకు నిర్వహించాల్సిన ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్) ఆన్లైన్ షెడ్యూల్లో స్వల్ప మార్పు చోటుచేసుకుంది. ముందుగా ప్రకటించిన తేదీ కంటే మూడు రోజుల ఆలస్యంగా ఈ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి.
మారిన షెడ్యూల్ వివరాలు
ఈ నెల 19వ తేదీన నిర్వహించాల్సిన ఇన్-సర్వీస్ టీచర్ల టెట్ ఆన్లైన్ పరీక్షను ఈ నెల 22వ తేదీన నిర్వహించనున్నట్లు పరీక్షల కన్వీనర్ గాజర్ల రమేశ్ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. సాంకేతిక, పరిపాలనాపరమైన కారణాల దృష్ట్యా పరీక్ష తేదీలో ఈ మార్పు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
హాల్టికెట్లు ఎప్పుడంటే…?
పరీక్షకు హాజరయ్యే ఉపాధ్యాయులు ఈ నెల 17వ తేదీ నుంచి తమ హాల్టికెట్లను అధికారిక వెబ్సైట్( https://tgtet.aptonline.in/ ) ద్వారా ఆన్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని కన్వీనర్ సూచించారు. ఉపాధ్యాయులు ఎలాంటి ఆందోళనకు గురికావద్దని…. మారిన షెడ్యూల్ ప్రకారం పరీక్షకు సిద్ధం కావాలని కోరారు.
త్వరలోనే రెగ్యూలర్ టెట్ నోటిఫికేషన్ :
త్వరలోనే రెగ్యూలర్ నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు విద్యాశాఖ కసరత్తు షురూ చేసింది. ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు… ఈ నెలాఖరులోగా రెగ్యులర్ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (TG TET) నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడానికి అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
సాధారణంగా నవంబరు మొదటి వారంలోనే ఈ టెట్ నోటిఫికేషన్ రావాల్సి ఉంది. అయితే ఈసారి ఇప్పటికే విధుల్లో ఉన్న ఇన్సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులకు రెండో టెట్ పరీక్షలను నిర్వహిస్తుండటంతో రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్ జారీలో కొంత ఆలస్యం జరిగింది.
నోటిఫికేషన్ ఈనెలాఖారులోగా జారీ చేసిన తర్వాత…. వచ్చే ఏడాది జనవరి నెలలో కంప్యూటర్ ఆధారిత ఆన్లైన్ విధానంలో (CBT) పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. దీంతో ఉపాధ్యాయ కొలువుల కోసం సిద్ధమవుతున్న వేలాది మంది డీఎడ్, బీఎడ్ అభ్యర్థులకు ఊరట లభించనుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More