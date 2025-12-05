Edit Profile
    ఏపీపీ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ 2025 : ఈనెల 6న హాల్ టికెట్లు విడుదల - TSLPRB ప్రకటన

    ఏపీపీ ఎగ్జామ్ పై తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు ముఖ్యమైన ప్రకటన చేసింది. డిసెంబర్ 6వ తేదీ నుంచి హాల్ టికెట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయని పేర్కొంది. డిసెంబర్ 14వ తేదీన ఎగ్జామ్ ఉంటుంది.

    Published on: Dec 05, 2025 2:15 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Telangana
    అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఉద్యోగ నియామక పరీక్షలకు సంబంధించి మర్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. డిసెంబర్ 6వ తేదీ నుంచి హాల్ టికెట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ మేరకు తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

    ఏపీపీ రాత పరీక్ష - హాల్ టికెట్లపై ప్రకటన
    ఏపీపీ రాత పరీక్ష - హాల్ టికెట్లపై ప్రకటన

    పరీక్ష ఎప్పుడంటే…?

    ఏపీపీ రాత పరీక్షను డిసెంబర్ 14వ తేదీన నిర్వహిస్తారు. పేపర్ 1, 2 పరీక్షలు ఒకే రోజు ఉంటాయి.పేపర్‌-1 ఆబ్జెక్టివ్‌ విధానంలో 200 మార్కులకు ఉదయం 10గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు నిర్వహిస్తారు. ఇక అదేరోజు మధ్యా హ్నం 2:30 నుంచి సాయంత్రం 5:30 గంటల వరకు డిస్క్రిప్టివ్‌ విధానంలో 200 మార్కులకు రెండో పేపర్‌ పరీక్ష ఉంటుంది.

    నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా మొత్తం 118 ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. మల్టీజోన్ల ఆధారంగా ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. ఈ పరీక్షలను హైదరాబాద్‌, పరిసర ప్రాంతాల్లోని కేంద్రాల్లో నిర్వహిస్తారు.

    మొత్తం 118 పోస్టులకు 3,132 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. వీరిలో పురుషులు 1,908…. మహిళలు 1,224 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నారు. https://www.tgprb.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి హాల్ టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

    ఏపీపీ నోటిఫికేషన్ - ముఖ్య వివరాలు

    • ఉద్యోగ ప్రకటన - పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు, తెలంగాణ.
    • పోస్టులు - అసిస్టెంట్‌ పబ్లిక్‌ ప్రాసిక్యూటర్‌ (ఏపీపీ)
    • మొత్తం ఖాళీలు - 118 (మల్టీజోన్ 1 - 50 ఖాళీలు మల్టీ జోన్ 2 -68 ఖాళీలు)
    • అర్హతలు - లా డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి. బార్ కౌన్సిల్ లో ఎన్ రోల్ మెంట్ తప్పనిసరి. రాష్ట్రంలోని క్రిమినల్‌ కోర్టుల్లో కనీసం మూడేళ్లు న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్‌ చేసిన అనుభవం ఉండాలి.
    • జీతం - నెలకు రూ.54,220- రూ.1,33,630
    • హాల్ టికెట్లు విడుదల - 6 డిసెంబర్ 2025 (ఉదయం 8 గంటల నుంచి)
    • ఎంపిక విధానం - రాత పరీక్ష ఉంటుంది. పేపర్‌ -1 ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో ఉండగా.. పేపర్‌-2 డిస్క్రిప్టివ్‌ విధానంలో నిర్వహిస్తారు)
    • పేపర్ 1 - 200 మార్కులకు ఉండగా… పేపర్ -2 కూడా 200 మార్కులకుగానూ నిర్వహిస్తారు. మెరిట్ ఆధారంగా తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://www.tgprb.in/
