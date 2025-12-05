ఏపీపీ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ 2025 : ఈనెల 6న హాల్ టికెట్లు విడుదల - TSLPRB ప్రకటన

అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఉద్యోగ నియామక పరీక్షలకు సంబంధించి మర్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. డిసెంబర్ 6వ తేదీ నుంచి హాల్ టికెట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఈ మేరకు తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
పరీక్ష ఎప్పుడంటే…?
ఏపీపీ రాత పరీక్షను డిసెంబర్ 14వ తేదీన నిర్వహిస్తారు. పేపర్ 1, 2 పరీక్షలు ఒకే రోజు ఉంటాయి.పేపర్-1 ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో 200 మార్కులకు ఉదయం 10గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు నిర్వహిస్తారు. ఇక అదేరోజు మధ్యా హ్నం 2:30 నుంచి సాయంత్రం 5:30 గంటల వరకు డిస్క్రిప్టివ్ విధానంలో 200 మార్కులకు రెండో పేపర్ పరీక్ష ఉంటుంది.
ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా మొత్తం 118 ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. మల్టీజోన్ల ఆధారంగా ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు. ఈ పరీక్షలను హైదరాబాద్, పరిసర ప్రాంతాల్లోని కేంద్రాల్లో నిర్వహిస్తారు.
మొత్తం 118 పోస్టులకు 3,132 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. వీరిలో పురుషులు 1,908…. మహిళలు 1,224 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నారు. https://www.tgprb.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి హాల్ టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఏపీపీ నోటిఫికేషన్ - ముఖ్య వివరాలు
ఉద్యోగ ప్రకటన - పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు, తెలంగాణ.