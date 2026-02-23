Edit Profile
    మార్చి 16 నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. కేబినెట్ తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాలివే

    మార్చి 16 నుంచి 30వ తేదీ వరకు తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. మార్చి 20న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టనుంది.

    Updated on: Feb 23, 2026 10:18 PM IST
    By Anand Sai
    మార్చి 16 నుండి మార్చి 30 వరకు తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ మేరకు రాబోయే శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాల షెడ్యూల్‌ను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఖరారు చేసింది. మార్చి 16న రాష్ట్ర గవర్నర్ ప్రసంగంతో సమావేశాలు ప్రారంభమవుతాయి. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరానికి వార్షిక రాష్ట్ర బడ్జెట్‌ను మార్చి 20న అసెంబ్లీలో సమర్పించనున్నారు. రెండు వారాల పాటు జరిగే ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కీలక ఆర్థిక ప్రాధాన్యతలు, విధానపరమైన కార్యక్రమాలు, శాసనసభ వ్యవహారాలపై దృష్టి సారించనుంది.

    మార్చి 17, 18 తేదీలలో గవర్నర్ ప్రసంగంపై ధన్యవాద తీర్మానం ఉంటుంది. ఉగాది మార్చి 19న వస్తున్నందున ఆర్థిక మంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క మార్చి 20న వార్షిక బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెడుతారు. అయితే రంజాన్‌ను అదే రోజున జరుపుకోవాలని భావిస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ సాధారణ సెలవుల జాబితా ప్రకారం, రంజాన్ మార్చి 21న జరగాల్సి ఉంది. సోమవారం జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఈ మేరకు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.

    దాదాపు ఆరు గంటల పాటు కొనసాగిన క్యాబినెట్ సమావేశంలో ములుగు జిల్లాలోని గుమ్మడూరులో జేఎన్‌టీయూ కళాశాల నిర్మాణం కోసం 70 ఎకరాలు కేటాయించాలని కూడా కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఖమ్మంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ)కి 20 ఎకరాలు కేటాయించాలనే ప్రతిపాదనను కూడా మంత్రివర్గం ఆమోదించింది.

    ఇక ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మెట్రోను ఎల్అండ్‌టీ నుంచి పూర్తిగా ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి తీసుకునేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నిర్ణయంతో మార్చి 13వ తేదీలోపు మెట్రోను పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకునేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఈ టేకోవర్ మెుత్తం విలువ సుమారు రూ.15000 కోట్లుగా అంచనా. మెట్రోపే ఉన్న అప్పులు రూ.13000 కోట్లు కాగా. ఎల్అండ్‌టీ సంస్థ ఈక్విటీ వాటా రూ.2000 కోట్లుగా ఉంది.

