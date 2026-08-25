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SIR in Telangana : అలాంటి ఓటర్లకు 'సర్' నోటీసులు - గ్రామ, వార్డు సభల్లో వివరాల ప్రదర్శన! తాజా మార్గదర్శకాలివే

ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా చేపట్టాలని సీఈఓ సి. సుదర్శన్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. గ్రామ, వార్డు సభల్లో ఏఎస్‌డీడీ ఓటర్ల వివరాలను స్పష్టంగా చదివి వినిపించాలని సూచించారు.

Published on: Aug 25, 2026, 10:18:43 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
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రాష్ట్రంలో పక్కాగా ఓటర్ల జాబితాలను సిద్ధం చేయడంపై విద్యావంతులైన అధికారులు, ఎన్నికల యంత్రాంగం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. రాష్ట్రంలోని అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్ల పరిధిలో నిర్వహించే గ్రామ, వార్డు సభలు, ఎలక్టోరల్ రోల్ సవరణలపై తెలంగాణ ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి సి. సుదర్శన్ రెడ్డి, ఐఏఎస్ ఉన్నత స్థాయి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.

సీఈవో సమీక్ష
సీఈవో సమీక్ష

కీలక మార్గదర్శకాలు…

ఓటర్ల జాబితాలో ఉండే తప్పులను సరిదిద్దడం, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్న వివరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడంపై సీఈఓ క్షేత్రస్థాయి అధికారులకు కీలక మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. ఎన్నికల ప్రక్రియలో పారదర్శకతను పెంపొందించేందుకు గ్రామ, వార్డు సభలను వేదికగా చేసుకోవాలని సీఈఓ స్పష్టం చేశారు. ఈ సభల్లో బీఎల్ఓలు క్రింది అంశాలను విధిగా చదివి వినిపించాలని ఆదేశించారు.

  • ఏఎస్‌డీడీ ఓటర్లు : చిరునామాలో లేనివారు, ఇతర ప్రాంతాలకు మారినవారు, మరణించినవారు , మరియు ఒకరికంటే ఎక్కువ చోట్ల పేర్లున్న ఓటర్ల వివరాలను ప్రజల సమక్షంలో బహిరంగంగా చదివి వినిపించాలి.
  • ముసాయిదా ఓటర్లు : కొత్తగా ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో చేర్చిన ఓటర్ల పేర్లను కూడా స్పష్టంగా ప్రదర్శించాలి.
  • దరఖాస్తుల పరిశీలన : ఆన్‌లైన్ లేదా ఆఫ్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పటికీ, ఏదైనా సాంకేతిక కారణాల వల్ల ముసాయిదా జాబితాలో పేర్లు రాని దరఖాస్తుదారుల వివరాలను తక్షణమే గుర్తించి… పరిశీలన జరపాలి.

2026 అక్టోబర్ 01 నాటికి 18 సంవత్సరాల వయస్సు పూర్తి చేసుకునే అర్హత గల పౌరులందరినీ ఓటర్లుగా నమోదు చేయించేలా విస్తృత అవగాహన కల్పించాలని సీఈఓ సూచించారు.

  • ఫారం-6 : అర్హులైన కొత్త ఓటర్ల నమోదు కోసం ఫారం-6, డిక్లరేషన్ ఫారం, అవసరమైన ధ్రువీకరణ పత్రాలను సమర్పించేలా ప్రోత్సహించాలి.
  • ఫారం-7 : అర్హత లేని, చెల్లని ఓటర్ల పేర్ల తొలగింపు కోసం ఫారం-7 ఉపయోగించాలి.
  • ఫారం-8 : వివరాల్లో మార్పులు, చేర్పులు, సవరణల కోసం ఫారం-8 ద్వారా దరఖాస్తులు స్వీకరించాలి.

మ్యాపింగ్ లేని కేసులకు… జాబితాలో విరుద్ధ అంశాలున్న ఓటర్లకు తక్షణమే నోటీసులు రూపొందించి జారీ చేసే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని సీఈఓ ఆదేశించారు. జారీ చేసే ప్రతీ నోటీసులో విచారణ వేదిక , తేదీ సమయాన్ని స్పష్టంగా నమోదు చేయడం తప్పనిసరి చేశారు.

రాజకీయ పార్టీల భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడంలో భాగంగా, నో-మ్యాపింగ్ మరియు అనామలీస్ ఉన్న ఓటర్ల జాబితాలను సంబంధిత రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులకు అందించాలని బిఎల్ఓలకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఓటర్ల జాబితా ప్రక్రియపై స్పష్టతనిచ్చేందుకు ప్రతి వారం రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశాలు క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించాలని స్పష్టం చేశారు.

గ్రామ, వార్డు సభలను అత్యంత పారదర్శకంగా, సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం ద్వారా మాత్రమే పౌరుల్లో వ్యవస్థపై విశ్వసనీయత పెరుగుతుందని సీఈఓ సి. సుదర్శన్ రెడ్డి పునరుద్ఘాటించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఓటర్ల నమోదు, నోటీసుల సమర్పణ, గ్రామ సభల నిర్వహణపై మరిన్ని సమాచారానికి లేదా తమ ఓటు నమోదు స్థితిని సరిచూసుకోవడానికి పౌరులు తమ ప్రాంతీయ ceo.telangana.gov.in పోర్టల్‌ను సందర్శించవచ్చని పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో భాగంగా ఓటర్ల(నో మ్యాపింగ్‌ , అనామలిస్‌)కు నోటీసుల జారీ ప్రక్రియ షురూ అయింది. నోటీసులు అందుకున్న వారిని ఈ నెల 27 నుంచి సెప్టెంబర్ 20 వరకు ఎన్నికల అధికారులు విచారణ చేపట్టనున్నారు. నోటీసుల జనరేషన్, ప్రింటింగ్‌ ప్రక్రియ ఈ నెల 31 నాటికి పూర్తి కానుంది.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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Home/Telangana/SIR In Telangana : అలాంటి ఓటర్లకు 'సర్' నోటీసులు - గ్రామ, వార్డు సభల్లో వివరాల ప్రదర్శన! తాజా మార్గదర్శకాలివే
Home/Telangana/SIR In Telangana : అలాంటి ఓటర్లకు 'సర్' నోటీసులు - గ్రామ, వార్డు సభల్లో వివరాల ప్రదర్శన! తాజా మార్గదర్శకాలివే
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