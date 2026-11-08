రాబోయే 8 నెలలు గడ్డుకాలం… ఆరుతడి పంటలే మేలు, రైతులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పిలుపు
ఎల్నినో ప్రభావంతో వచ్చే ఎనిమిది నెలలు వర్షాభావ, కరవు పరిస్థితులు ఉంటాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హెచ్చరించారు. ప్రాజెక్టుల్లో నీటి లభ్యత తగ్గడంతో ఆరుతడి పంటలు వేయాలని కొడంగల్ మెగా రైతు మేళాలో రైతులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏర్పడిన ఎల్నినో ప్రభావం, కరవు పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్న నేపథ్యంలో ఆరుతడి పంటలు వేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రైతులను కోరారు. ప్రభుత్వం రైతుల మేలు కోరుకుంటుందని…. ప్రజలకు అండగా నిలుస్తుందన్నారు. ఎల్నినో వల్ల వచ్చే కరువు పరిస్థితులను మనమంతా సమిష్టిగా ఎదుర్కొందాం అని పిలుపునిచ్చారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ నియోజకవర్గంలోని హకీంపేటలో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసిన మెగా రైతు మేళా, పారిశ్రామిక ప్రదర్శనను ముఖ్యమంత్రి శనివారం ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆదర్శ రైతులు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలతో ముఖాముఖి ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు.
ఎల్ నినో కారణంగా ఈ సీజన్లో వర్షాలు తక్కువగా పడటమే కాకుండా ఎండలు తీవ్రంగా ఉన్న నేపథ్యంలో వచ్చే 8 నెలలు గడ్డు పరిస్థితులు ఉంటాయని… ఈ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పారు. ఎల్నినో ప్రభావం, ఉత్పన్నమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడం, కాళేశ్వరంతో పాటు గోదావరి, కృష్ణా జలాలపై డిసెంబర్లో రెండు మూడు రోజుల పాటు అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించి సమగ్రంగా చర్చించి ప్రజలకు పూర్తి వివరాలు తెలియజేస్తామని చెప్పారు.
మీ వద్దకు వస్తా - సీఎం రేవంత్
“మీకన్నా నాకు ఆత్మబంధువులెవరూ లేరు. రాబోయే రోజుల్లో ఎండలు విపరీతంగా ఉండనున్నాయి. ప్రాజెక్టుల్లో నీరు లేదు. నీరు తక్కువగా అవసరమయ్యే ఆరుతండి పంటలు వేయండి. ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొనడానికి ప్రభుత్వం మీకు అండగా ఉంటుంది. రైతులను తప్పుదారి పట్టించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటి నుంచి వచ్చే జూలై వరకు 8 నెలలు వర్షాలు రావు, మీ సోదరుడిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. పంటలు వేసే ముందు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. సంక్రాంతి పండుగ తర్వాత ప్రజాబలం కార్యక్రమం చేపట్టి అందరి దగ్గరకు వస్తా. అన్ని ప్రాంతాలు తిరుగుతా. కష్టాల్లో మీకు తోడుగా ఉంటా. మనమందరం ఏకమై ఎల్నినోను ఎదుర్కొందాం” అని ముఖ్యమంత్రి కోరారు.
రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టుల్లో నీరు అడుగంటిపోయాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఒకనాడు ఈ సమయానికి వందల టీఎంసీల నీరుండే ప్రాజెక్టులు నెర్రెలువారే పరిస్థితులొచ్చాయని అన్నారు. కరవు పరిస్థితులపై కొందరు రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నారని చెప్పుకొచ్చారు.
"గోదావరిలో పారే నీటిని ఎత్తిపోయడం లేదని కొందరు అంటున్నారని, పారే నీళ్లను ఎత్తిపోయడానికి బ్యారేజీలు ఎందుకని ప్రశ్నించారు. మేడిగడ్డ కూలిపోవడం వల్ల కన్నెపల్లి పంపులు పనిచేయడం లేదు. మేడిగడ్డ గేట్లు మూసి 16 టీఎంసీల నీటిని నిలబెట్టినప్పుడే ఎత్తిపోయడానికి పంప్హౌస్ లోకి నీరొస్తుంది" అని వివరించారు.
మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల వద్ద ఒక్క ఎకరా ఆయకట్టు కూడా లేదని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఆ మూడు బ్యారేజీలు ఏకకాలంలో పనిచేసినప్పుడే శ్రీపాద ఎల్లంపల్లికి నీరు చేరుతుందని… దేవాదుల ప్రాజెక్టు ద్వారా రైతులకు నీరిస్తున్నామని చెప్పారు.
కల్వకుర్తి, బీమా, నెట్టెంపాడు, కోయిల్సాగర్, పాలమూరు రంగారెడ్డి, మక్తల్ - నారాయణపేట - కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకాలు పూర్తయి పొలాలకు నీరందుతుందని ఆశించినా… ఏ ఒక్కటీ ముందుకు కదలలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టులే కాకుండా SLBC పూర్తయి ఉంటే నల్గొండలో ఫ్లోరైడ్ సమస్య తీరిపోయేదని అభిప్రాయపడ్డారు.
“ఢిల్లీ - నోయిడా, ముంబై - పూణె తరహాలో హైదరాబాద్ నుంచి లగచర్ల వరకు పారిశ్రామిక హబ్గా తీర్చిదిద్దుతాం. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్టు నుంచి కొడంగల్ వరకు 250 అడుగుల రోడ్డును నిర్మిస్తున్నాం. ఈ ప్రాంతానికి వేల కోట్ల పెట్టుబడులతో పరిశ్రమలు రాబోతున్నాయి. ఈ ప్రాంత నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి” అని సీఎం తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More