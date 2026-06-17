బుల్లెట్ ట్రైన్ కారిడార్లపై సీఎం సమీక్ష: వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ డిజైన్పై కీలక ఆదేశాలు
హైదరాబాద్ నుండి ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నై నగరాలకు ప్రతిపాదిత బుల్లెట్ ట్రైన్ కారిడార్లపై తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. అలాగే, వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ డిజైన్లో కాకతీయ వైభవం ప్రతిబింబించాలని, హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-2 నిధుల విడుదలకు కేంద్రం సహకరించాలని ఆయన కోరారు.
హైదరాబాద్ను అంతర్జాతీయ స్థాయి రవాణా హబ్గా మార్చే లక్ష్యంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. మంగళవారం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రవాణా వ్యవస్థల విస్తరణపై సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు కీలక ప్రాజెక్టులపై దిశానిర్దేశం చేశారు.
బుల్లెట్ ట్రైన్ కారిడార్లు: కొత్త స్టేషన్ల ప్రతిపాదన
హైదరాబాద్ నుండి ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నై నగరాలకు నిర్మించనున్న బుల్లెట్ ట్రైన్ కారిడార్ల కోసం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పలు ముఖ్యమైన సూచనలు చేశారు:
అనంతగిరి (వికారాబాద్): హైదరాబాద్-పూణే బుల్లెట్ ట్రైన్ మార్గంలో అనంతగిరి సమీపంలో కొత్త రైల్వే స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయాలి.
భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ: హైదరాబాద్-బెంగళూరు హై-స్పీడ్ రైల్వే లైన్ కోసం 'భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ' వద్ద ప్రత్యేక స్టేషన్ ఉండాలి.
పర్యాటక ప్రాంతాలకు ప్రాధాన్యత: హైదరాబాద్-బెంగళూరు కారిడార్లో నల్లమల (మన్ననూర్ సమీపంలో), సోమశిల వద్ద రైల్వే స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా పర్యాటక రంగం అభివృద్ధికి బాటలు వేయాలని సీఎం సూచించారు.
శంషాబాద్ హబ్: ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్టివిటీని దృష్టిలో ఉంచుకుని శంషాబాద్ను బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్గా అభివృద్ధి చేయాలని సూచించారు.
కాకతీయ వైభవంతో వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్
వరంగల్ విమానాశ్రయ నిర్మాణంలో చారిత్రక ప్రాధాన్యతలకు పెద్దపీట వేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఎయిర్పోర్ట్ డిజైన్ కాకతీయ సామ్రాజ్యపు సంస్కృతి, వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఉండాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఎయిర్పోర్ట్ ముందు భారీ ద్వీపం, రుద్రమదేవి, రుద్రదేవుల విగ్రహాలు, మరియు భారీ నంది విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసే అంశాలపై చర్చించారు. దీనికి సంబంధించి ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (AAI)తో త్వరలో సమావేశం కావాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-2: కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి
హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-2 విస్తరణపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రి జి.కిషన్ రెడ్డికి లేఖ రాశారు. 122.9 కిలోమీటర్ల మేర 7 కారిడార్లతో కూడిన రూ.38,595 కోట్ల విలువైన ఈ ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన అనుమతులు, ఐఆర్ఎఫ్సీ (IRFC) నిధులను విడుదల చేయాలని కోరారు.
ప్రభుత్వం వాదన: "మేము ఎలాంటి దానధర్మాలు అడగట్లేదు. ఇప్పటికే ఆమోదం పొందిన రుణాన్ని విడుదల చేయమని మాత్రమే కోరుతున్నాం" అని సీఎం పేర్కొన్నారు. రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్తో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని ఆయన కోరారు.
కేంద్రం స్పందన: అయితే, ఈ ప్రాజెక్టు విషయంలో ఆర్థికపరమైన భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. మెట్రో నిర్వహణకు వచ్చే ఆదాయాన్ని ముందుగా మెయింటెనెన్స్కే వాడాలని, ఆ తర్వాతే రుణం తిరిగి చెల్లించేలా ప్రణాళికలు ఉండాలని కేంద్రం సూచిస్తోంది. డీపీఆర్ (DPR), సాంకేతిక, ఆర్థిక సాధ్యాసాధ్యాల నివేదికలు ఇంకా పూర్తి కావాల్సి ఉందని కేంద్రం పేర్కొంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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