22ఏ భూసమస్యలపై మరో కీలక నిర్ణయం - 'నాలా' పర్మిషన్ లేకున్నా రిజిస్ట్రేషన్లకు అనుమతులు..!
నాలా అనుమతులు లేకుండా కట్టిన ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. 22ఏ నిషేధిత జాబితా నుంచి వీటిని తొలగిస్తూ తెలంగాణ సర్కార్ మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.
వేలాది మంది ఇళ్ల నివాస యజమానులకు ఉపశమనం కలిగించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వ్యవసాయ భూముల్లో అనుమతులు తీసుకోకుండా నిర్మించిన ఇళ్ల రిజిస్ట్రేషన్లకు ఉన్న అడ్డంకులను తొలగించేందుకు సిద్ధమైంది. నాన్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ అసెస్మెంట్ (నాలా) రుసుము చెల్లించకుండా నిర్మించిన నివాసాలకు కూడా ఇకపై సులభంగా రిజిస్ట్రేషన్లు పూర్తి చేసేందుకు అధికారికంగా అనుమతులు ఇచ్చింది.
'నాలా' చిక్కుముళ్లకు చెక్…
ఇన్నాళ్లూ ఈ తరహా భూములు మరియు నిర్మించిన ఇళ్లు నిషేధిత ఆస్తుల జాబితా (22ఏ)లోనే మగ్గిపోయాయి. దీనివల్ల కొనుగోలుదారులు, యజమానులు తమ ఆస్తులను విక్రయించుకోలేక, బ్యాంక్ రుణాలు పొందలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఇటీవల శాసనసభ సాక్షిగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీకి అనుగుణంగా రెవెన్యూ శాఖ పలు చర్యలు చేపట్టింది. నాలా చిక్కుముడులకు చెక్ పెట్టేలా శనివారం మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.
కోర్టు కేసులు, న్యాయపరమైన వివాదాల్లో ఉన్న భూములు మినహా, నాలా అనుమతుల కోసం వచ్చే అర్హత కలిగిన దరఖాస్తులన్నింటినీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని రెవెన్యూ శాఖ ఆదేశాలిచ్చింది. ప్రభుత్వ తాజా నిర్ణయంతో దశాబ్దాలుగా రిజిస్ట్రేషన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న సగటు మధ్యతరగతి ప్రజలకు కొండంత ఊరట లభించినట్లయింది.
సాధారణంగా వ్యవసాయ భూమిని నివాస లేదా వ్యాపార అవసరాలకు మార్చాలంటే 'నాలా' చట్టం ప్రకారం నిర్ణీత రుసుము చెల్లించి అనుమతి పొందడం విధిగా ఉంటుంది. అయితే గత కొన్నేళ్లుగా ఎలాంటి అనుమతులు తీసుకోకుండానే వేల సంఖ్యలో వెంచర్లు, లేఅవుట్లు వెలిసాయి. చాలామంది ఫార్మ్లాండ్స్ పేరుతో సాగు భూములను కొనుగోలు చేసి వాటిల్లో ఇళ్లు, విల్లాలు కట్టుకున్నారు. ఇవన్నీ 22ఏ జాబితాలోకి చేరడంతో దశాబ్దాలుగా రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవస్థ స్థంభించిపోయింది.
ఈ సమస్య వల్ల ప్రజలకే కాకుండా ప్రభుత్వ ఖజానాకు కూడా భారీగా గండి పడుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక జిల్లాల్లో భూముల్లో భవంతులు లేచినా, రెవెన్యూ రికార్డుల్లో మాత్రం అవి ఇప్పటికీ సాగు భూములుగానే కొనసాగుతున్నాయి. ఒకే సర్వే నంబర్ లో కొంత భాగంలో ఇల్లు నిర్మించుకుని, మిగతా భాగంలో వ్యవసాయం చేసుకుంటున్న వారు లక్షల సంఖ్యలో ఉన్నారు. నిబంధనల ప్రకారం ఆ భూమిని రీ-సర్వే చేసి, ఉప-సంఖ్య (సబ్ డివిజన్) కేటాయించి, నివాస స్థలాన్ని సాగు భూమి వివరాల నుంచి తొలగించాలి. కానీ ఈ ప్రక్రియ జరగకపోవడంతో పాత రికార్డులే దర్శనమిస్తున్నాయి.
దీనివల్ల వ్యవసాయం జరగని భూములకు కూడా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న 'రైతు భరోసా' సహాయం జమ అవుతోంది. తద్వారా ప్రతి ఏటా రూ.కోట్ల ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవుతోంది. ఇప్పుడు నాలా అనుమతులు, రిజిస్ట్రేషన్లకు స్పష్టమైన మార్గం సుగమం కావడంతో….. నిజమైన సాగు భూముల వివరాలు తేలి రైతుభరోసా నిధులు పక్కదారి పట్టకుండా అడ్డుకట్ట పడుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రతి దరఖాస్తును పరిష్కరించాలి - మంత్రి పొంగులేటి
ఇదే విషయంపై రెవెన్యూ ఉన్నతాధికారులతో నిర్వహించిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో రాష్ట్ర రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. 22ఏ సమస్యల పరిష్కారానికి ఇచ్చిన ఆదేశాలు క్షేత్రస్థాయిలో పక్కాగా అమలుకావాలని స్పష్టం చేశారు. మండల స్థాయి అధికారులు చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తేనే బాధితులకు త్వరితగతిన న్యాయం జరుగుతుందని తేల్చిచెప్పారు.
నాలా రుసుము చెల్లింపు ప్రక్రియలో సామాన్య ప్రజలకు ఎలాంటి అయోమయం, అనవసర జాప్యం కలగకుండా అధికారులు పూర్తి సహకారం అందించాలని హెచ్చరించారు. ఎక్కడా కూడా లంచాలకు, నిర్లక్ష్యానికి తావులేకుండా అర్హత ఉన్న ప్రతి దరఖాస్తును వెంటనే పరిష్కరించాలన్నారు. ఇందులో బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరించే అధికారులపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More