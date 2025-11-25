Edit Profile
    డిసెంబర్ 11, 14, 17 తేదీల్లో తెలంగాణలో సర్పంచ్ ఎన్నికలు.. నోటిఫికేషన్ విడుదల

    తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ విడుదలైంది. ఈ మేరకు ఎన్నికల సంఘం వివరాలు వెల్లడించింది.

    Published on: Nov 25, 2025 6:28 PM IST
    By Anand Sai
    తెలంగాణలో సర్పంచ్ ఎన్నికల సంబంధించిన షెడ్యూల్ విడుదలైంది. 31 జిల్లాల్లోని 545 గ్రామీణ మండలాల్లోని 12,760 పంచాయతీలు, 1,13,534 వార్డులకు సంబంధించి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ మేరకు పంచాయతీరాజ్, ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాట్లు మెుదలుపెట్టాయి. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుమదిని తాజాగా వివరాలను వెల్లడించారు.

    తెలంగాణ సర్పంచ్ ఎన్నికలు
    డిసెంబర్ 11న తొలి విడత ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ ఉండనుంది. అదేరోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి కౌంటింగ్, ఆ తర్వాత ఫలితాల ప్రకటన ఉంటుంది. ఒక దశకు మరో దశకు మధ్య రెండు రోజుల తేడా ఉంటుంది. మూడు దశల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఇవాళ్టి నుంచే ఎన్నికల కోడ్ అమలులోకి వచ్చింది.

    News/Telangana/డిసెంబర్ 11, 14, 17 తేదీల్లో తెలంగాణలో సర్పంచ్ ఎన్నికలు.. నోటిఫికేషన్ విడుదల
