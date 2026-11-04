తెలంగాణలో మరింత లోలోతుల్లోకి భూగర్భ జలమట్టాలు.. ఈ జిల్లాలో ఎక్కువ
Ground Water Levels : తెలంగాణలో భూగర్భ జలమట్టాలు పడిపోతూనే ఉన్నాయి. గతంతో పోల్చితే.. కొన్ని జిల్లాల్లో దారుణంగా భుగర్భ జలాలు పడిపోయాయి.
తెలంగాణలో భూగర్భ జలమట్టాలు మరింత తగ్గాయి. సెప్టెంబరులో భూమికి 7.52 మీటర్ల లోతులో ఉన్న భూగర్భ జలమట్టం, అక్టోబరు నాటికి 8.28 మీటర్ల లోతుకు పడిపోయింది. అంటే భూగర్భ జలాలను పొందడానికి మరింత లోతుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. జూన్ 1 నుండి అక్టోబరు 31 మధ్య రాష్ట్రంలో వర్షపాత లోపం 24 శాతంగా నమోదైంది (సెప్టెంబరు చివరి నాటికి ఇది 17 శాతంగా ఉండేది). ఎల్ నినో వాతావరణ పరిస్థితుల ప్రభావం దీనిపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
రాష్ట్ర భూగర్భ జల శాఖ అక్టోబరు నివేదిక ప్రకారం.. రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల్లో వికారాబాద్ జిల్లాలో అత్యంత లోతుగా (13.54 మీటర్లు) భూగర్భ జలమట్టాలు నమోదు కాగా, జగిత్యాల జిల్లాలో అత్యంత తక్కువ లోతులో (4.21 మీటర్లు) ఉన్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని మండలాల్లో ఉన్న 1,771 పిజోమీటర్ల ద్వారా ఈ జలమట్టాలను పర్యవేక్షించారు. రాష్ట్రంలోని సుమారు 8 శాతం ప్రాంతంలో భూగర్భ జలాలు మధ్యస్థ లోతులో (15-20 మీటర్లు) లేదా చాలా ఎక్కువ లోతులో (20 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ) ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
మొత్తం 10 జిల్లాల్లో భూగర్భ జలమట్టాలు 10 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ లోతులో ఉన్నాయి. నీటిని పొందడానికి బోరుబావులను మరింత లోతుగా తవ్వాల్సి ఉంటుంది. వికారాబాద్లో 13.54 మీటర్ల లోతు ఉండగా, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో సంగారెడ్డి (12.93 మీటర్లు), రంగారెడ్డి (12.75 మీటర్లు), మేడ్చల్-మల్కాజ్గిరి (12.67 మీటర్లు), మహబూబ్నగర్ (11.96 మీటర్లు), మెదక్ (11.48 మీటర్లు), యాదాద్రి భువనగిరి (11.12 మీటర్లు), హైదరాబాద్ (11.1 మీటర్లు), జయశంకర్ భూపాలపల్లి (10.74 మీటర్లు), కామారెడ్డి (10.05 మీటర్లు) జిల్లాల్లో లోతులో భూగర్భ జలాలు ఉన్నాయి.
నాలుగు జిల్లాల్లో సగటు భూగర్భ జలమట్టం 5 మీటర్ల కంటే తక్కువ లోతులో (భూ ఉపరితలం నుండి లోతు) ఉంది. జగిత్యాలలో 4.21 మీటర్లు, ఖమ్మంలో 4.34 మీటర్లు, మహబూబాబాద్లో 4.48 మీటర్లు, మంచిర్యాలలో 4.76 మీటర్ల లోతులో భూగర్భ జలాలు ఉన్నాయి.
రాష్ట్రంలోని సుమారు 24 శాతం ప్రాంతంలో భూగర్భ జలాలు తక్కువ లోతులో (5 మీటర్ల కంటే తక్కువ) ఉన్నాయి. సుమారు 46 శాతం ప్రాంతంలో 5 నుండి 10 మీటర్ల లోతులో, 22 శాతం ప్రాంతంలో 10 నుండి 15 మీటర్ల లోతులో భూగర్భ జలాలు ఉన్నాయి.
వ్యవసాయ, ఉద్యానవన శాఖల అధికారులు భూగర్భ జలమట్టం తగ్గుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. రాబోయే నెలల్లో ఈ స్థాయిలు మరింత పడిపోయే అవకాశం ఉందని వారు పేర్కొన్నారు. తక్కువ నీరు అవసరమయ్యే పంటలను ఎంచుకోవాలని చెబుతున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 31 జిల్లాల్లోని 365 మండలాలను కరువు ప్రభావిత ప్రాంతాలుగా ప్రకటించింది. వీటిలో 111 మండలాలు తీవ్ర కరువు ప్రభావిత ప్రాంతాలుగా, 254 మండలాలు మధ్యస్థ కరువు ప్రభావిత ప్రాంతాలుగా వర్గీకరించారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More