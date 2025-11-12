Edit Profile
    'హీరో నాగార్జున ఫ్యామిలీపై నా కామెంట్స్ ఉపసంహరించుకుంటున్నా' - మంత్రి కొండా సురేఖ ప్రకటన

    హీరో నాగార్జున కుటుంబంపై చేసిన వ్యాఖ్యలను మంత్రి కొండా సురేఖ ఉపసంహరించుకున్నారు. ఈ మేరకు ఆమె ట్వీట్ చేశారు. గతంలో తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై చింతిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

    Published on: Nov 12, 2025 11:11 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    గతంలో హీరో నాగార్జున ఫ్యామిలీపై మంత్రి కొండా సురేఖ తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్రస్థాయిలో వ్యతిరేకత కూడా వ్యక్తమైంది. స్వయంగా హీరో నాగార్జున కూడా మంత్రి వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ ఓ ప్రకటన కూడా విడుదల చేశారు. అంతేకాకుండా…ఆమెపై పరువు నష్టం కేసు కూడా దాఖలు చేశారు. ఈ కేసులో పలుమార్లు సురేఖ హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆ కేసు విచారణ కొనసాగుతోంది.

    కొండా సురేఖ
    కొండా సురేఖ

    మంత్రి సురేఖ ట్వీట్…

    ఇదిలా ఉంటే అనూహ్యంగా మంత్రి కొండా సురేఖ మంగళవారం రాత్రి తర్వాత ఓ ప్రకటన చేశారు. హీరో నాగార్జున కుటుంబంపై చేసిన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు ట్విట్ చేశారు. తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేస్తున్నానని తెలిపారు.

    హీరో నాగార్జున కుటుంబాన్ని కించపరిచే ఉద్దేశం తనకు లేదని మంత్రి సురేఖ స్పష్టం చేశారు. తన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకుంటున్నానని తెలిపారు.నాగార్జున, ఆయన కుటుంబాన్ని బాధ పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో తాను ఆ వ్యాఖ్యలు చేయలేదన్నారు. నాగార్జున కుటుంబంపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యల్లో ఏదైనా పొరపాటు ఉంటే అందుకు చింతిస్తున్నానని పేర్కొన్నారు.

    తన ఫ్యామిలీపై మంత్రి కొండా సురేఖ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇప్పటికే నాగార్జున పరువు నష్టం దావా వేశారు. దీనికి సంబంధించి నాంపల్లి ప్రత్యేక కోర్టులో రేపు(నవంబర్ 13) విచారణ జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఒక్క రోజు ముందు కొండా సురేఖ క్షమాపణలు చెప్పడం ఆసక్తికరంగా మారింది.

    నాగచైతన్య, సమంత విడాకుల అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ మంత్రి కొండా సురేఖ అక్టోబర్ 2024 లో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. మంత్రి వ్యాఖ్యలను ఖండించిన హీరో నాగార్జున… కోర్టులో కేసు వేశారు. ఇప్పటికే ఈ కేసులో హీరో నాగార్జునతో పాటు మంత్రి సురేఖ వాంగ్మూలాన్ని కూడా కోర్టు నమోదు చేసింది.

    మంత్రి కొండా సురేఖ ప్రకటనపై హీరో నాగార్జున నుంచి ఏమైనా స్పందన ఉంటుందా లేదా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఒకవేళ స్పందించి… కేసు విషయంలో ఏమైనా వెనక్కి తగ్గుతారా అనేది కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

    News/Telangana/'హీరో నాగార్జున ఫ్యామిలీపై నా కామెంట్స్ ఉపసంహరించుకుంటున్నా' - మంత్రి కొండా సురేఖ ప్రకటన
    © 2025 HindustanTimes