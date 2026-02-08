Edit Profile
    తెలంగాణ మోడల్ స్కూల్స్‌లో ప్రవేశానికి దరఖాస్తులు.. పరీక్ష, చివరి తేదీ వివరాలు

    తెలంగాణ మోడల్ స్కూళ్లలో ఆరో తరగతి ప్రవేశానికి, ఏడు నుండి పదో తరగతులలో ఖాళీగా ఉన్న సీట్లను భర్తీ చేయడానికి ప్రాసెస్ నడుస్తోంది. ఫిబ్రవరి 28 వరకు ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు అందుబాటులో ఉంటాయి.

    Published on: Feb 08, 2026 10:32 PM IST
    By Anand Sai
    తెలంగాణ మోడల్ స్కూల్స్ 194 విద్యాసంస్థలలో 6వ తరగతి ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. అంతేకాదు ఏడు నుంచి పదో తరగతి వరకు ఖాళీగా ఉన్న సీట్లను భర్తీ చేసేందుకు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆరో తరగతి ప్రవేశ పరీక్ష ఏప్రిల్ 19న ఉదయం 10:00 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12:00 గంటల వరకు జరుగుతుందని అధికారులు ప్రకటించారు. అదే రోజు 7 నుంచి 10 తరగతులకు ప్రవేశ పరీక్ష మధ్యాహ్నం 2:00 గంటల నుండి 4:00 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు.

    తెలంగాణ మోడల్ స్కూల్స్ 2026 అడ్మిషన్స్
    ఓపెన్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు రూ.200 పరీక్ష ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ (షెడ్యూల్డ్ కులం), ఎస్టీ (షెడ్యూల్డ్ తెగ), బీసీ (వెనుకబడిన తరగతి), వికలాంగులు, శారీరకంగా వికలాంగులు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల వారు రూ.125 చెల్లించాలి.

    దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను సమర్పించడానికి లేదా అర్హత, దరఖాస్తు ప్రక్రియ, పరీక్ష షెడ్యూల్ గురించి మరిన్ని వివరాలను పొందడానికి, విద్యార్థులు సమీపంలోని మోడల్ స్కూల్‌ను సంప్రదించాలని లేదా www.tgms.telangana.gov.in వద్ద అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలని అధికారులు సూచించారు. దరఖాస్తు ఫారాలను సమర్పించడానికి చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి 28గా నిర్ణయించారు.

    గ్రామీణ, సెమీ అర్బన్ ప్రాంతాల విద్యార్థులకు ఉచితంగా నాణ్యమైన ఇంగ్లీష్-మీడియం విద్యను అందించడానికి తెలంగాణ మోడల్ స్కూల్స్ 2013-14లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ పాఠశాలలు 6వ తరగతి నుండి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాష్ట్ర సిలబస్‌తో పనిచేస్తాయి. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 194 మోడల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. పాఠశాల విద్యా శాఖ ఏప్రిల్ 19న తెలంగాణ మోడల్ స్కూల్స్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ 2026 నిర్వహిస్తుంది.

    పరీక్షలు సంబంధిత మండలాల్లోని పాఠశాలల్లో నిర్వహిస్తారు. ఆరో తరగతి విద్యార్థుల హాల్ టిక్కెట్లు ఏప్రిల్ 1 నుండి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉంటాయి. VII నుండి X తరగతుల దరఖాస్తుదారులు ఏప్రిల్ 9 నుండి వారి హాల్ టిక్కెట్లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. చివరి నిమిషంలో వచ్చే సమస్యలను నివారించడానికి విద్యార్థులు గడువులోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

    తెలంగాణ మోడల్ పాఠశాలల్లో నాణ్యమైన ఇంగ్లీష్-మీడియం విద్య అందిస్తారు. మంచి అర్హత కలిగిన అధ్యాపకులు, మౌలిక సదుపాయాలు ఉంటాయి. విద్యా నైపుణ్యంపై దృష్టి పెడతారు. ప్రభుత్వ మద్దతు ఉన్న పాఠశాల విద్య కాబట్టి.. విద్యార్థులకు చాలా అవకాశాలు దొరుకుతాయి.

    తెలంగాణ మోడల్ స్కూల్స్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ 2026 అనేది ప్రభుత్వ మద్దతు ఉన్న మోడల్ పాఠశాలల్లో నాణ్యమైన విద్యను పొందేందుకు విద్యార్థులకు ఒక గొప్ప అవకాశం. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఇచ్చిన తేదీలలోపు దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేసి పరీక్షకు సిద్ధం కావాలి.

