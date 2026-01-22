ఎంఎంటీఎస్, మెట్రో, సిటీ బస్సుల కనెక్టివిటీకి ప్లాన్.. అన్నింటికీ ఒకే టికెట్!
హైదరాబాద్లో రవాణా సౌకర్యం మరింత మెరుగ్గా చేసేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు చేస్తోంది. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టింది.
హైదరాబాద్లో ఎంఎంటీఎస్ రైలు, మెట్రో రైలు, టీజీఎస్ఆర్టీసీ సిటీ బస్సులను కనెక్ట్ చేసేలా ప్రభుత్వం ప్లానింగ్ చేస్తోంది. వీటన్నింటినీ అనుసంధానిస్తూ.. సమగ్ర ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను రూపొందించేందుకు ప్రణాళిక ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్లోని ఎంఎంటీఎస్ సబర్బన్ రైలు, మెట్రో రైలు, సిటీ బస్సు సేవలను అనుసంధానించడానికి ప్రణాళికపై కసరత్తు మెుదలుపెట్టింది. దీని ద్వారా మొదటి నుంచి చివరి వరకు కనెక్టివిటీ మెరుగుపడనుంది. ప్రజా రవాణా వినియోగాన్ని పెంచడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
రవాణా, రోడ్లు, భవనాల ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి వికాస్ రాజ్ ఈ విషయంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టారు. జనాలు ప్రైవేట్ వాహనాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడానికి సేఫ్గా వెళ్లేందుకు, సురక్షితమైన రోడ్లు, నమ్మకమైన సేవలపై దృష్టి సారించారు.
ఈ ప్రణాళిక ప్రకారం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 51 ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్ల చుట్టూ అప్రోచ్ రోడ్లు, పాదచారుల మౌలిక సదుపాయాలను అప్గ్రేడ్ చేస్తుంది ప్రభుత్వం. అయితే దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఫుట్ఫాల్, క్యాచ్మెంట్ డేటాను పంచుకుంటుంది. దీని ఆధారంగా ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్లకు దగ్గరగా ఉన్న బస్ స్టాప్లు, మార్గాలను టీజీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులు కనెక్ట్ చేస్తాయి.
ప్రభుత్వం జీపీఎస్ పర్యవేక్షణతో ప్రైవేట్ ఫీడర్ సేవలను కూడా ప్రవేశపెట్టాలని చూస్తోంది. దీనిద్వారా ఎంఎంటీఎస్ స్టేషన్ల నుంచి సమీప కాలనీలు సర్వీసులు నడిపే అవకాశం ఉంది. ఎంఎంటీఎస్, మెట్రో, బస్సులలో ఇంటిగ్రేటెడ్ టికెటింగ్ సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలిస్తుంది ప్రభుత్వం. దీనిద్వారా అన్నింటికి కలిపి ఒకే టికెట్ తీసుకోవచ్చు. ప్రయాణానికి ముందు టికెట్ తీసుకుని.. ఒకేసారి మెట్రో, బస్సు, ఎంఎంటీఎస్ సేవలను వినియోగించుకోవచ్చు. మీ సేవా కమిషనర్కు మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్ రైలు, బస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ టికెటింగ్ వ్యవస్థను పరిశీలించాలని సూచనలు వెళ్లాయి.