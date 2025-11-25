Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌ 2025.. నవంబర్ 30 వరకు సీఎం రేవంత్ సమీక్షలు!

    తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌ను నిర్వహించనున్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

    Published on: Nov 25, 2025 4:19 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    డిసెంబర్ 8, 9 తేదీల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించనున్న తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌ 2025 కోసం ముమ్మర ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. వివిధ రాష్ట్రాలు, దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు పెద్ద ఎత్తున హాజరవుతున్న ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సుపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు.

    సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
    సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

    ఈ రోజు నుంచి నవంబర్ 30 వరకు కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ICCCలో ఈ అంశాలపై వరుస సమావేశాలను నిర్వహిస్తారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహణ, 2047 నాటికి తెలంగాణ భవిష్యత్ ప్రణాళికలకు సంబంధించిన తెలంగాణ రైజింగ్ దార్శనిక పత్రంపై తుదిమెరుగులు దిద్దనున్నారు.

    వరుస సమావేశాల్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి శ్రీధర్ బాబుతోపాటుగా అంశాల వారిగా జరిగే సమీక్షల్లో సంబంధిత మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొంటారు. ఒక్కో రోజు ఒక్కో అంశంపై సమీక్ష నిర్వహిస్తుంది ప్రభుత్వం

    నవంబర్ 25న తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహణపై సమీక్ష ఉంది. నవంబర్‌ 26 లాజిస్టిక్స్‌, సమ్మిట్ ఏర్పాట్లు, నవంబర్‌ 27 మౌలిక వసతులు, అభివృద్ధి (పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం, ఐటీ, రవాణా, రోడ్లు - భవనాలు, ఆర్థిక, విద్యుత్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గృహనిర్మాణం, మున్సిపల్ వ్యవహారాలు)పై చర్చిస్తారు.

    నవంబర్‌ 28 విద్య, యువజన సంక్షేమం, (క్రీడలు, నైపుణ్యత, టూరిజం, దేవాదాయ శాఖ), నవంబర్‌ 29 వ్యవసాయం, అనుబంధ విభాగాలు, సంక్షేమం (బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ), నవంబర్ 30 ఆరోగ్యం, వైద్య, కుటుంబ సంక్షేమం సమీక్ష నిర్వహిస్తారు.

    ప్రతి రోజు వేర్వేరు అంశాలపై అధికారులు, మంత్రులతో సీఎం రేవంత్‌ సమీక్ష చేస్తారు. ఆయా తేదీల్లో జరిగే సమీక్షలు మంత్రులు హాజరవుతారు. ప్రత్యేకంగా చర్చిస్తారు. కమ్యూనికేషన్, అతిథి సదుపాయాలు మెుదలైన మౌలిక సదుపాయాలపై మాట్లాడుతారు. రైతులకు కొత్త అవకాశాలు, సమ్మిట్‌లో అగ్ని-ఇన్నోవేషన్ సెషన్లపై చర్చ ఉంటుంది.

    News/Telangana/తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌ 2025.. నవంబర్ 30 వరకు సీఎం రేవంత్ సమీక్షలు!
    News/Telangana/తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌ 2025.. నవంబర్ 30 వరకు సీఎం రేవంత్ సమీక్షలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes