    టీచర్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్ - తెలంగాణ టెట్ షెడ్యూల్ విడుదల, ముఖ్యమైన తేదీలివే

    తెలంగాణ టెట్ షెడ్యూల్ విడుదలైంది.  ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు, ఫీజు చెల్లింపు ప్రక్రియ నవంబర్ 15వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇందుకు సంబంధించిన పరీక్షలు జనవరి 3,2026 నుంచి జనవరి 31 వరకు జరుగుతాయి.

    Published on: Nov 13, 2025 6:47 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Telangana
    టీచర్ ఉద్యోగ అభ్యర్థులకు బిగ్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. తెలంగాణ టెట్ - 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు నవంబర్ 15వ తేదీ నుంచి 29వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వచ్చే ఏడాది జనవరి 3 నుంచి జనవరి 31 వరకు పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.

    టీజీ టెట్
    టీజీ టెట్

    ఉదయం 9.00 గంటల నుంచి 11.30 గంటలకు వరకు మొదటి సెషన్ ఉండగా… మధ్యాహ్నం 2.00 నుంచి 4.30 గంటల వరకు రెండో సెషన్ ఉంటుంది. ప్రతి సెషన్ 2 గంటల 30 నిమిషాలుగా ఉంటుంది. అభ్యర్థులు https://schooledu.telangana.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    ఆ టీచర్లంతా రాయాల్సిందేనా…!

    ఈ టెట్ నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు నవంబర్ 14వ తేదీన అందుబాటులోకి వస్తాయి. అయితే ప్రస్తుతం విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ప్రభుత్వం టీచర్లు సైతం ఉద్యోగాల్లో కొనసాగాలంటే టెట్‌ పాస్‌ కావాల్సిందేనని ఇటీవలే సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యాశాఖ అందుబాటులో ఉంచే పూర్తిస్థాయిలో నోటిఫికేషన్ లో ఎలాంటి క్లారిటీ ఇస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

    ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ప్రతి ఏడాది రెండు సార్లు టెట్ ఎగ్జామ్ ను నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే జూన్ నోటిఫికేషన్ పూర్తి అయింది. దీంతో తాజాగా విద్యాశాఖ ఈ కొత్త షెడ్యూల్ ను విడుదల చేసింది.

    మరోవైపు టెట్ ఎగ్జామ్ పై రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు అభ్యంతరాలను వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. మినహాయింపు ఇవ్వాలని కోరుతున్నాయి. అయితే సుప్రీంకోర్టు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇవ్వటంతో…. వీరంతా కూడా ఎగ్జామ్ రాయాల్సి పరిస్థితి ఏర్పడింది. వీరి సంఖ్య 45 వేలకుపైగా ఉంటుందని అంచనా. వీరి విషయంలో ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ముందుకెళ్లబోతుందనేది చూడాలి.

    టెట్ పరీక్షలో ఒక్కసారి అర్హత సాధిస్తే ఏ డీఎస్సీ పరీక్షనైనా రాసుకోవచ్చు. అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు ఎన్నిసార్లు అయినా టెట్ రాయవచ్చు. ఎక్కువ స్కోర్ ఉన్న టెట్ పరీక్షనే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. మొత్తం 150 మార్కులకు ఈ ఎగ్డామ్ నిర్వహిస్తారు.ఇక ఈ టెట్ ఎగ్జామ్ ఓసీ అభ్యర్థులు 60 శాతం మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది. ఇక బీసీ అభ్యర్థులు 50 శాతం, ఎస్టీ, ఎస్సీ, పీహెచ్, ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ 40 శాతం అర్హత మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది.

    News/Telangana/టీచర్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్ - తెలంగాణ టెట్ షెడ్యూల్ విడుదల, ముఖ్యమైన తేదీలివే
