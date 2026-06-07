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    T SAT TET Free Coaching : టీజీ టెట్ అభ్యర్థులకు గుడ్ న్యూస్ - టీ శాట్ ద్వారా ఉచిత వీడియోలు!

    T SAT TET Free Coaching : తెలంగాణ టీచర్స్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (TG TET) రాసే అభ్యర్థుల కోసం టీ శాట్ ప్రత్యేక ఉచిత డిజిటల్ క్లాసులను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. నిపుణులైన అధ్యాపకులతో రూపొందించిన ఈ వీడియోలను వీక్షించవచ్చు.

    Published on: Jun 07, 2026 12:41 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    T SAT TET Free Coaching : ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగం సాధించడమే లక్ష్యంగా ప్రిపేర్ అవుతున్న నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అద్భుతమైన అవకాశం కల్పించింది. తెలంగాణ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (TG TET) రాసే అభ్యర్థుల కోసం సొసైటీ ఫర్ తెలంగాణ స్టేట్ నెట్‌వర్క్ (T-SAT) ప్రత్యేక ఉచిత శిక్షణ డిజిటల్ తరగతులను ప్రసారం చేస్తోంది. కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్లి వేలాది రూపాయల ఫీజులు చెల్లించలేని గ్రామీణ, పేద అభ్యర్థులకు ఈ డిజిటల్ పాఠాలు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారనున్నాయి.

    టీజీ టెట్ ఉచిత శిక్షణ వీడియోలు
    టీజీ టెట్ ఉచిత శిక్షణ వీడియోలు

    సిలబస్ ఆధారంగా డిజిటల్ పాఠాలు…

    టెట్ పరీక్షా విధానం, నూతన సిలబస్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని నిపుణులైన సబ్జెక్ట్ అధ్యాపకులతో ఈ వీడియో క్లాసులను రూపొందించారు. టెట్ పేపర్-1, పేపర్-2 పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే అభ్యర్థుల కోసం వేర్వేరుగా క్లాసులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. చైల్డ్ డెవలప్‌మెంట్ అండ్ పెడగోగి (సైకాలజీ), తెలుగు, ఇంగ్లీష్, మ్యాథమెటిక్స్, ఎన్విరాన్‌మెంటల్ స్టడీస్, సోషల్ స్టడీస్, సైన్స్ వంటి అన్ని కీలక సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన పాఠ్యాంశాలను ఇందులో క్షుణ్ణంగా వివరించారు. కేవలం పాఠాలు చెప్పడమే కాకుండా, పరీక్షల్లో ప్రశ్నలు వచ్చే విధానం, గతంలో అడిగిన ప్రశ్నల విశ్లేషణను కూడా ఈ వీడియోలలో పొందుపరిచారు.

    ఎక్కడ, ఎలా చూడాలి?

    టీ శాట్ నెట్‌వర్క్ పరిధిలోని విద్యా, నిపుణ ఛానళ్ల ద్వారా ఈ పాఠాలను ప్రతిరోజూ నిర్ణీత సమయాల్లో ఉచితంగా ప్రసారం చేస్తున్నారు. కేబుల్ నెట్‌వర్క్‌లు, డిష్ టీవీల ద్వారా అభ్యర్థులు ఈ క్లాసులను నేరుగా టీవీల్లోనే వీక్షించవచ్చు. ఒకవేళ లైవ్ ప్రసారాలను చూడటం కుదరని వారి కోసం టీ శాట్ మరో సౌకర్యం కల్పించింది.

    అభ్యర్థులు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి 'T-SAT' మొబైల్ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని, తమకు వీలైన సమయంలో ఉచితంగా ఈ పాఠాలను చూసే వెసులుబాటు ఉంది. వీటితో పాటు టీ శాట్ అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానల్‌లో కూడా టెట్ సిలబస్ వారీగా ప్రత్యేక ప్లేలిస్ట్‌లను అందుబాటులో ఉంచారు. అభ్యర్థులు ఈ ఉచిత డిజిటల్ క్లాసులను సద్వినియోగం చేసుకుని టెట్ పరీక్షలో ఉత్తమ స్కోరు సాధించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

    మరోవైపు తెలంగాణ టెట్ హాల్ టికెట్లు జూన్ 9వ తేదీ నుంచి అందుబాటులోకి రానున్నాయి. అభ్యర్థులు తమ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేసి అడ్మిట్ కార్డ్‌లను పొందవచ్చు. పరీక్షా కేంద్రం, సమయం, మార్గదర్శకాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు హాల్ టికెట్‌లో ఉంటాయి.

    జూన్ 16వ తేదీ నుంచి జూన్ 22వ తేదీ వరకు ఆన్‌లైన్ (కంప్యూటర్ ఆధారిత) విధానంలో ఈ పరీక్షలను అధికారులు నిర్వహించనున్నారు. పరీక్షకు హాజరయ్యే వారు హాల్ టికెట్‌తో పాటు ఏదైనా ఒక ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డును తప్పనిసరిగా వెంట తీసుకువెళ్లాల్సి ఉంటుంది. హాల్ టికెట్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దానిపై ఉన్న అభ్యర్థి పేరు, ఫోటో, సంతకం, పరీక్షా కేంద్రం వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏవైనా తప్పులు ఉంటే వెంటనే టెట్ కన్వీనర్ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించి సరిచేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Telangana/T SAT TET Free Coaching : టీజీ టెట్ అభ్యర్థులకు గుడ్ న్యూస్ - టీ శాట్ ద్వారా ఉచిత వీడియోలు!
    Home/Telangana/T SAT TET Free Coaching : టీజీ టెట్ అభ్యర్థులకు గుడ్ న్యూస్ - టీ శాట్ ద్వారా ఉచిత వీడియోలు!
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