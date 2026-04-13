DOST : దోస్త్ నోటిఫికేషన్ విడుదల.. మూడు దశలు.. ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే
Telangana DOST Notification : తెలంగాణలోని డిగ్రీ కళాశాలల్లో 2026-27 విద్యా సంవత్సర ప్రవేశాలకు సంబంధించి దోస్త్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు ముఖ్యమైన తేదీలను ప్రకటించారు. ఆ వివరాలేంటో చూడండి..
తెలంగాణలోని డిగ్రీ కళాశాలల్లోని అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులకు 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికిగాను డిగ్రీ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ తెలంగాణ (DOST) ప్రవేశాల నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఉన్నత విద్యా మండలి ఛైర్మన్ బాలకృష్ణ రెడ్డి మూడు దశల ప్రవేశ ప్రక్రియను వివరిస్తూ అధికారికంగా నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. షెడ్యూల్ ప్రకారం.. మొదటి దశ రిజిస్ట్రేషన్లు ఏప్రిల్ 15 నుండి మే 7 వరకు, వెబ్ ఆప్షన్లు ఏప్రిల్ 30 నుండి మే 8 వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. మొదటి దశ సీట్ల కేటాయింపును మే 14న ప్రకటిస్తారు, ఆ తర్వాత మే 15 నుండి మే 23 వరకు ఆన్లైన్ సెల్ఫ్-రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది.
రెండో దశ రిజిస్ట్రేషన్లు మే 15 నుండి మే 25 వరకు జరుగుతాయి. వెబ్ ఆప్షన్లు మే 26 వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ దశకు సీట్ల కేటాయింపు మే 30న జరగనుంది. సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ మే 31 నుండి జూన్ 5 వరకు జరుగుతుంది.
ఫేజ్ 3 రిజిస్ట్రేషన్లు మే 31 నుండి జూన్ 15 వరకు జరుగుతాయి. వెబ్ ఆప్షన్లు జూన్ 16 వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. తుది సీట్ల కేటాయింపును జూన్ 20న విడుదల చేస్తారు. అభ్యర్థులు జూన్ 20 నుండి జూన్ 25 మధ్య ఆన్లైన్ రిపోర్టింగ్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా డిగ్రీ కోర్సులలో ప్రవేశం కోరుకునే విద్యార్థులు షెడ్యూల్ను జాగ్రత్తగా ఫాలో కావాలి. నిర్దేశించిన కాలపరిమితిలోగా ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని సూచించడమైనది.
ముఖ్యమైన తేదీలు
- ఏప్రిల్ 15 నుంచి మే 7 వరకు దోస్త్ ఫస్ట్ ఫేజ్ రిజిస్ట్రేషన్.
- ఏప్రిల్ 30 నుంచి మే 8 వరకు ఫస్ట్ ఫేజ్ వెబ్ ఆప్షన్స్.
- మే 14న ఫస్ట్ ఫేజ్ సీట్ అలాట్మెంట్ ఉంటుంది.
- ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ మే 15 నుంచి 23 వరకు ఉండనుంది.
- సెకండ్ ఫేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ మే 15 నుంచి మే 25 వరకు జరుగుతుంది.
- సెకండ్ ఫేజ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ మే 15 నుంచి మే 26 వరకు నిర్వహిస్తారు.
- మే 30న సెకండ్ ఫేజ్ సీట్ అలాట్మెంట్ జరుగుతుంది.
- సెకండ్ ఫేజ్ ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ మే 31 నుంచి జూన్ 5 వరకు ఉండనుంది.
- థర్డ్ ఫేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ మే 31 నుంచి జూన్ 15 వరకు నిర్వహిస్తారు.
- థర్డ్ ఫేజ్ వెబ్ ఆప్షన్లు మే 31 నుంచి జూన్ 16 వరకు చేస్తారు.
- థర్డ్ ఫేజ్ సీట్ అలాట్మెంట్ జూన్ 20న చేస్తారు.
- ఆన్లైన్ రిపోర్టింగ్ జూన్ 20 నుంచి జూన్ 25 వరకు జరుగుతుంది.
