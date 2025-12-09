తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ రెండో రోజు కూడా లక్ష కోట్లకుపైగా పెట్టుబడులు!
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో రెండో రోజు కూడా రాష్ట్రానికి భారీగా పెట్టుబడులు వచ్చాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమావేశాలు, అవగాహన ఒప్పందాలతో బిజీ బిజీగా ఉన్నారు.
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో రెండో రోజు కూడా పెట్టుబడులపై అవగాహన ఒప్పందాలు జరిగాయి. లక్ష కోట్లకుపైగా పెట్టుబడులు వచ్చాయి. దేశ, విదేశాలకు చెందిన కంపెనీలు పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి కనబరిచాయి. రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరులోని భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో నిర్వహించిన తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో రెండో రోజు తెలంగాణకు రూ.1,11,395 కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రెండో రోజు వరుసగా సమావేశాలు, అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలతో బిజీ బిజీగా ఉన్నారు. తెలంగాణలో రూ.150 కోట్ల పెట్టుబడితో పాల వ్యాపారాన్ని (రోజుకు 5 లక్షల లీటర్ల సామర్థ్యం) విస్తరించే ప్రతిపాదనపై గోద్రేజ్ ఇండస్ట్రీస్ గ్రూప్తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. దీనికి 40 ఎకరాల భూమి అవసరం, రెండేళ్లలో 300 ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తారు.
తెలంగాణలో అత్యాధునిక ఆహార, వ్యవసాయ పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి కేంద్రం, గ్రీన్ఫీల్డ్ రేర్ షుగర్స్ తయారీ సౌకర్యాన్ని (అల్లులోజ్, గ్లైసిన్ ఆధారిత పదార్థాలు, స్లో-రిలీజ్ కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫంక్షనల్ న్యూట్రియంట్లను ఉత్పత్తి చేయడానికి గ్లోబల్ క్లీన్-లేబుల్, నాన్-GMO, ఆరోగ్య-కేంద్రీకృత ఆహార మార్కెట్లకు సపోర్ట్ ఇస్తుంది) అభివృద్ధి చేయాలనే ప్రతిపాదనపై ఫెర్టిస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో మరో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
అవగాహన ఒప్పందంలో భాగంగా, మొత్తం రూ. 2,000 కోట్లు (ఫేజ్ 1లో రూ. 500 కోట్లు, ఫేజ్ 2లో రూ. 1,500 కోట్లు) పెట్టుబడి పెడతారు. దీనికి 100 ఎకరాల భూమి అవసరం, రెండు సంవత్సరాలలో 800 కంటే ఎక్కువ ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తారు. తెలంగాణలో స్థిరమైన వ్యవసాయం కోసం రూ. 200 కోట్ల వ్యయంతో స్పెషాలిటీ క్రాప్ న్యూట్రిషన్, బయో-స్టిమ్యులెంట్లు, బయోలాజికల్స్ కోసం ఒక ప్రాజెక్టు కోసం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.
తెలంగాణలో రూ.650 కోట్ల పెట్టుబడితో 44 ఎకరాల భూమిలో పెద్ద ఎత్తున ఆహార మరియు పానీయాల తయారీ (యూనిట్-2) ద్వారా తెలంగాణ కార్యకలాపాలను విస్తరించే ప్రతిపాదనపై కేజెఎస్ ఇండియాతో మరో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ప్రభుత్వం. రెండేళ్లలో 1,551 ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.
15 ఎకరాల భూమిలో రూ. 1,100 కోట్ల పెట్టుబడితో ఎగుమతి ఆధారిత ప్రీమియం ఫ్రీజ్-డ్రైడ్ కాఫీ (FDC) ప్లాంట్ను స్థాపించడం ద్వారా తెలంగాణ కార్యకలాపాలను విస్తరించే ప్రతిపాదనపై వింటేజ్ కాఫీ అండ్ బెవరేజెస్ లిమిటెడ్తో ప్రత్యేక అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. రెండేళ్లలో 1,000 ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు వస్తాయి.
తెలంగాణలో పానీయాలు, స్నాక్స్, మిఠాయిలు, ఇతర ఉత్పత్తుల కోసం FMCG తయారీ సౌకర్యం కోసం రిలయన్స్ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్తో మరో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. దీని కోసం రూ. 1,500 కోట్ల పెట్టుబడి రానుంది. 100 ఎకరాల భూమి కావాలి. 1000 మందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధి కల్పన ఉంటుంది.
ప్రస్తుత విస్తరణలో భాగంగా రూ.1,000 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడి పెట్టే ఎలక్ట్రానిక్స్ కాంట్రాక్ట్ తయారీ సేవల కోసం కేన్స్ టెక్నాలజీ ఇండియా లిమిటెడ్తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది తెలంగాణ.
రూ.9,000 కోట్ల పెట్టుబడితో డేటా సెంటర్ సౌకర్యాలు, అనుబంధ మౌలిక సదుపాయాల సేవలపై JCK ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్తో మరో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది, దీని ద్వారా 2,000 కంటే ఎక్కువ ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.
తెలంగాణలో మూడు దశల్లో ప్రతిపాదిత రూ.2,500 కోట్ల పెట్టుబడి కోసం, 1600 కంటే ఎక్కువ ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాల సృష్టికి RCT ఎనర్జీ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
క్లీన్ ఎనర్జీ ఆధారిత 50 MW డేటా సెంటర్ కోసం అక్విలాన్ నెక్సస్ లిమిటెడ్తో మరో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ప్రభుత్వం. రూ.6,750 కోట్ల పెట్టుబడితో డీసీ క్యాంపస్కు మద్దతుగా అదే ప్రాంతంలో BESS (బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్)ను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు, 125 ఎకరాల భూమిలో 1GW హైపర్స్కేల్ డీసీ క్యాంపస్ను అభివృద్ధి చేయడానికి ఏజీపీ గ్రూప్తో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు.
మొత్తం మౌలిక సదుపాయాల కోసం 70,000 కోట్ల పెట్టుబడితో 150 ఎకరాల డేటాసెంటర్ సిద్ధంగా ఉన్న భూమి అవసరంతో పెద్ద ఎత్తున ఆల్-రెడీ 1GW డేటా పార్క్ అభివృద్ధి కోసం ఇన్ఫ్రాకీ డీసీ పార్క్స్తో మరో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది తెలంగాణ.
పర్వ్యూ గ్రూప్తో మరో అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. తెలంగాణలో 50 మెగావాట్ల డీసీని స్థాపించడానికి ఎనిమిది నుండి 10 ఎకరాల భూమి కేటాయింపుతో 3000 మందికి ఉపాధి కల్పించే GCC ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభాన్ని అధికారికం చేయడంతో పాటు, గ్లోబల్ కెపాబిలిటీ సెంటర్ (GCC), ఆల్-డ్రైవెన్ హైపర్స్కేల్ డేటా సెంటర్ క్యాంపస్ను స్థాపించడానికి కంపెనీ ఒక ప్రధాన వ్యూహాత్మక పెట్టుబడిని ప్రతిపాదిస్తోంది.
దేశీయ, ప్రపంచ మార్కెట్ల కోసం అధిక-నాణ్యత ఫార్ములేషన్లలో రాష్ట్ర తయారీ సామర్థ్యాలను పెంపొందించడం ద్వారా, తెలంగాణలో పెద్ద ఎత్తున ఫార్మాస్యూటికల్ ఫార్ములేషన్స్ సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయాలని హెటెరో గ్రూప్ ప్రతిపాదిస్తోంది. ఇది రూ.1,800 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టాలని ప్రతిపాదించింది. 100 ఎకరాల భూమిని అడుగుతోంది. రాబోయే రెండు సంవత్సరాలలో రాష్ట్రంలో 9,000 కంటే ఎక్కువ ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుంది.
భారత్ బయోటెక్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో రూ.1,000 కోట్ల ప్రతిపాదిత పెట్టుబడితో అత్యాధునిక కాంట్రాక్ట్ పరిశోధన, అభివృద్ధి మరియు తయారీ సంస్థ (CRDMO) సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించింది. రాబోయే మూడు నుండి నాలుగు సంవత్సరాలలో 200 కంటే ఎక్కువ ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టించనుంది.
అరబిందో ఫార్మా తెలంగాణలో జనరిక్స్, ఇంజెక్టబుల్స్, ఓరల్ సాలిడ్ ఫార్ములేషన్స్, బయోసిమిలర్స్, బయోలాజిక్స్లో తన సామర్థ్యాలను విస్తరించి అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతిపాదిస్తోంది. దీని ద్వారా రాబోయే రెండు మూడు సంవత్సరాలలో 3,000 కంటే ఎక్కువ ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టించవచ్చు. గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఆంకాలజీ ఉత్పత్తుల కోసం కాంట్రాక్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్గనైజేషన్(CDMO)తో పాటు పెప్టైడ్ల తయారీకి అధునాతన సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదిస్తోంది. ఈ పెట్టుబడి కోసం రూ.1,200 కోట్ల ప్రతిపాదిత పెట్టుబడితో గ్రీన్ ఫార్మా సిటీలో 100 ఎకరాల భూమిని అభ్యర్థిస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా రాబోయే మూడు నుండి నాలుగు సంవత్సరాలలో 2,500 నుండి 3,000 కంటే ఎక్కువ ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని భావిస్తున్నారు.
బయోలాజికల్ ఈ లిమిటెడ్ తన తదుపరి దశ విస్తరణలో భాగంగా తెలంగాణలో పెద్ద ఎత్తున వ్యాక్సిన్, పరిశోధన అండ్ అభివృద్ధి, కాంట్రాక్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్గనైజేషన్ (CDMO) సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించింది, దీని కింద రూ.500 కోట్ల ప్రతిపాదిత పెట్టుబడితో పాటు మొత్తం సంచిత పెట్టుబడి రూ.4,000 కోట్లకు చేరుకుంటుంది. రాష్ట్రంలో వచ్చే ఐదు సంవత్సరాలలో 3,000 కంటే ఎక్కువ ప్రత్యక్ష ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు అభివృద్ధి కోసం గ్రీన్ ఫార్మా సిటీలో 150 ఎకరాల భూమిని కంపెనీ అడుగుతోంది.