తెలంగాణ 2026 సెలవుల క్యాలెండర్.. జనరల్, ఆప్షనల్ హాలీడేస్ కంప్లీట్ లిస్ట్!
2026 సంవత్సరానికి తెలంగాణ సెలవుల క్యాలెండర్ను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఇందులో 27 సాధారణ సెలవులు, 26 ఆప్షనల్ సెలవులు ఉన్నాయి.
కొత్త ఏడాదికి సంబంధించిన సాధారణ సెలవులు, ఐచ్ఛిక(ఆప్షనల్) సెలవులను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ప్రధాన పండుగలు కొన్ని ఆదివారాల్లో వచ్చాయి. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ముందస్తు శాఖాపరమైన అనుమతితో ఆమోదించిన ఐచ్ఛిక సెలవులను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
సాధారణ సెలవులు 202
జనవరి 14: భోగి
జనవరి 15: సంక్రాంతి / పొంగల్
జనవరి 26: గణతంత్ర దినోత్సవం
ఫిబ్రవరి 15: మహా శివరాత్రి
మార్చి 3: హోలీ
మార్చి 19: ఉగాది
మార్చి 21: ఈద్ ఉల్ ఫితర్ (రంజాన్)
మార్చి 27: శ్రీరామనవమి
ఏప్రిల్ 3 : గుడ్ ఫ్రైడే
ఏప్రిల్ 5: బాబు జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి
ఏప్రిల్ 14: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జయంతి
మే 27: ఈద్ ఉల్ అజా (బక్రీద్)
జూన్ 26: షాహదత్ ఇమామ్ హుస్సేన్ (RA) / 10వ మొహరం
ఆగస్టు 10: బోనాలు
ఆగస్టు 15: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం
ఆగస్టు 26: ఈద్ మిలాద్
సెప్టెంబరు 4: శ్రీకృష్ణాష్టమి
సెప్టెంబరు 14 : వినాయక చవితి
అక్టోబర్ 2: గాంధీ జయంతి
అక్టోబర్ 18: సద్దుల బతుకమ్మ
అక్టోబర్ 20: విజయ దశమి
అక్టోబర్ 21: విజయ దశమి మరుసటి రోజు
నవంబర్ 8: దీపావళి
నవంబర్ 24: కార్తీక పూర్ణిమ / గురునానక్ జయంతి
డిసెంబరు 25: క్రిస్మస్
డిసెంబరు 26: క్రిస్మస్ తర్వాత రోజు (బాక్సింగ్ డే కూడా)
ఆప్షనల్ హాలీడేస్ 2026
జనవరి 1: నూతన సంవత్సరం
జనవరి 3: హజ్రత్ అలీ జయంతి
జనవరి 16: కనుమ
జనవరి 16 : షబ్-ఎ-మెరాజ్
జనవరి 23: శ్రీ పంచమి
ఫిబ్రవరి 4: షబ్-ఎ-బరాత్
మార్చి 10: షహదత్ హజ్ట్ అలీ
మార్చి 13: జుముఅతుల్ విదా
మార్చి 17: షబ్-ఎ-ఖాదర్
మార్చి 31: మహావీర్ జయంతి
ఏప్రిల్ 14: తమిళ్ న్యూ ఇయర్ డే
ఏప్రిల్ 20 : బసవ జయంతి
మే 1 : బుద్ధ పూర్ణిమ
జూన్ 4 : ఈద్-ఎ-గదీర్
జూన్ 25: 9వ మొహర్రం (1446 హెచ్)
జూలై 16: రథ యాత్ర
ఆగస్టు. 4: అర్బయీన్
ఆగస్టు 15: పార్సీ నూతన సంవత్సరం
ఆగస్టు 21: వరలక్ష్మీ వ్రతం
ఆగస్టు 28: శ్రావణ పూర్ణిమ / రాఖీ పూర్ణిమ
సెప్టెంబరు 23: యాజ్ దహూమ్ షరీఫ్
అక్టోబర్ 19: మహర్ నవమి
అక్టోబరు 26: మహ్మదీ మహ్మద్ జువాన్పూర్ జయంతి
నవంబర్ 8: నరక చతుర్ధి
డిసెంబర్ 24: క్రిస్మస్ ఈవే
డిసెంబర్ 26: హజ్రత్ అలీ జయంతి