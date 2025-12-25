Edit Profile
    నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - తెలంగాణ ఆర్టీసీలో 198 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, ముఖ్యమైన వివరాలు

    తెలంగాణ ఆర్టీసీ మరికొన్ని ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ మేరకు TSLPRB ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ ను విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా ట్రాఫిక్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ, మెకానికల్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ పోస్టుల భర్తీ చేయనున్నారు.

    Published on: Dec 25, 2025 2:39 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. ఇప్పటికే ఆర్టీసీలో డ్రైవర్, శ్రామిక్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వగా… తాజాగా మరో నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఇందులో భాగంగా ఆర్టీసీలో ఖాళీగా ట్రాఫిక్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ, మెకానికల్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 198 ఖాళీలున్నాయి.

    తెలంగాణ ఆర్టీసీ
    తెలంగాణ ఆర్టీసీ

    ఈ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి TSLPRB (తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు) డైరెక్ట్ రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హత కలిగిన, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు డిసెంబర్ 30వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తులు చేసుకోవాలి. ఈ గడువు జనవరి 20, 2026వ తేదీతో పూర్తవుతుంది. ఆయా అభ్యర్థులు http://tslprb.in వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు.

    నోటిఫికేషన్ ముఖ్య వివరాలు:

    • నోటిఫికేషన్ ప్రకటన - తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బో
    • ఖాళీలు - తెలంగాణ ఆర్టీసీ
    • ఉద్యోగ ఖాళీల వివరాలు -ట్రాఫిక్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ(84), మెకానికల్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ - 114
    • డిగ్రీ లేదా సంబంధిత విభాగంలో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత పొంది ఉండాలి. మెడికల్ పరీక్షలుంటాయి.
    • దరఖాస్తు విధానం - ఆన్ లైన్
    • దరఖాస్తులు ప్రారంభం - డిసెంబర్ 30, 2025
    • దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ - 20, జనవరి 2026
    • దరఖాస్తు ఫీజు -ట్రాఫిక్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులు రూ. 400, ఇతరులు రూ. 800 చెల్లించాలి.
    • మెకానికల్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ పోస్టులకు అప్లయ్ చేసుకునే ఎస్సీ , ఎస్టీ అభ్యర్థులు రూ. 400, ఇతరులు రూ. 800 చెల్లించాలి.
    • రాత పరీక్ష ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది.
    • అధికారిక వెబ్ సైట్ - https://www.tgprb.in/

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ PDF చూడొచ్చు

