నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - తెలంగాణ ఆర్టీసీలో 198 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, ముఖ్యమైన వివరాలు
తెలంగాణ ఆర్టీసీ మరికొన్ని ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ మేరకు TSLPRB ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ ను విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా ట్రాఫిక్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ, మెకానికల్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ పోస్టుల భర్తీ చేయనున్నారు.
నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. ఇప్పటికే ఆర్టీసీలో డ్రైవర్, శ్రామిక్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వగా… తాజాగా మరో నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఇందులో భాగంగా ఆర్టీసీలో ఖాళీగా ట్రాఫిక్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ, మెకానికల్ సూపర్ వైజర్ ట్రైనీ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 198 ఖాళీలున్నాయి.
ఈ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి TSLPRB (తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు) డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హత కలిగిన, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు డిసెంబర్ 30వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తులు చేసుకోవాలి. ఈ గడువు జనవరి 20, 2026వ తేదీతో పూర్తవుతుంది. ఆయా అభ్యర్థులు http://tslprb.in వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు.
నోటిఫికేషన్ ముఖ్య వివరాలు:
నోటిఫికేషన్ ప్రకటన - తెలంగాణ పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు