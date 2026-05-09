TG ICET 2026 Hall Tickets : టీజీ ఐసెట్ హాల్టికెట్లు విడుదల - డౌన్లోడ్ లింక్, పరీక్ష తేదీల వివరాలు ఇవే!
TG ICET 2026 Hall Tickets : తెలంగాణ ఐసెట్ (TG ICET) 2026 హాల్టికెట్లు విడుదలయ్యాయి. ఎంబీఏ, ఎంసీఏ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు… వారి రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ తో హాల్టికెట్లను వెబ్సైట్ నుండి పొందవచ్చు.
TG ICET 2026 Hall Tickets : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలు, అనుబంధ కళాశాలల్లో ఎంబీఏ (MBA), ఎంసీఏ (MCA) కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే టీజీ ఐసెట్ (TG ICET) 2026 పరీక్షకు సంబంధించి కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. అభ్యర్థుల హాల్టికెట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం (వరంగల్) ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏడాది ఐసెట్ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. మే 13, 14 తేదీల్లో పూర్తి చేస్తారు. మొదటి షిఫ్ట్ ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు, రెండో షిఫ్ట్ లో మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పరీక్ష జరగనుంది. సెషన్ 3 పరీక్ష మే 14, 2026 న సింగిల్ షిఫ్ట్ లో జరుగుతుంది.
టీజీ ఐసెట్ హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ ఇలా:
- ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ icet.tsche.ac.in ను సందర్శించండి.
- హోం పేజీలో కనిపించే 'Download Hall Ticket' అనే లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ (Registration Number), పుట్టిన తేదీ (Date of Birth),క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ హాల్టికెట్ నంబర్ వివరాలను నమోదు చేయండి.
- వివరాలన్నీ సరిచూసుకున్న తర్వాత 'Download Hall Ticket' బటన్పై క్లిక్ చేయండి.
- మీ హాల్టికెట్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
- ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా హాల్ టికెట్ కాపీని పొందొచ్చు.
పరీక్షా కేంద్రానికి వెళ్లే ముందు అభ్యర్థులు కొన్ని విషయాలను తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి. హాల్టికెట్తో పాటు ఏదైనా ఒరిజినల్ ఫోటో గుర్తింపు కార్డు (ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్ లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్) వెంట తీసుకెళ్లాలి. పరీక్ష ప్రారంభానికి కనీసం గంట ముందే కేంద్రానికి చేరుకోవాలి. ఒక్క నిమిషం ఆలస్యమైనా లోపలికి అనుమతించరు. హాల్టికెట్పై మీ పేరు, ఫోటో, సంతకం సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి. ఏవైనా తప్పులు ఉంటే వెంటనే హెల్ప్ డెస్క్ అధికారులను సంప్రదించాలి.
టీజీ ఐసెట్ పరీక్షను మొత్తం 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. 50 మార్కులు సాధిస్తే క్వాలిఫై అవుతారు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు క్వాలిఫైయింగ్ మార్కుల నిర్ణయం వర్తించదు. ఎంట్రెన్స్ పరీక్షల నిర్వహణ తర్వాత ప్రాథమిక కీలను ప్రకటిస్తారు. వీటిపై అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తారు. ఆ తర్వాత ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.
ర్యాంకుల ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. విడతల వారీగా కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను చేపట్టి సీట్లను భర్తీ చేస్తారు. కౌన్సెలింగ్ పూర్తి అయిన తర్వాత కూడా సీట్లు మిగిలితే స్పాట్ అడ్మిషన్లకు మార్గదర్శకాలను ప్రకటిస్తారు. గత కొంతకాలంగా ఐసెట్ కు మంచి స్పందన వస్తోంది. సీట్లకు కూడా చాలా డిమాండ్ ఉంటోంది.
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.