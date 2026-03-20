    TG SET Results : తెలంగాణ సెట్ ఫలితాలు విడుదల - మీ స్కోర్ కార్డు ఇలా చెక్ చేసుకోండి

    TG SET Results 2025 : టీజీ సెట్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. పరీక్ష రాసిన అభ్యర్థులు https://telanganaset.org/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి రిజల్ట్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు.

    Published on: Mar 20, 2026 7:11 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    తెలంగాణ సెట్ - 2025 ఫలితాలు వచ్చేశాయ్. గతేడాది నిర్వహించిన ఈ పరీక్షలో మొత్తం 2565 మంది అభ్యర్థులు క్వాలిఫై అయ్యారు. ఈ మేరకు అధికారులు ఫలితాలను విడుదల చేశారు. కేటగిరీల వారీగా అర్హత సాధించిన అభ్యర్థుల వివరాలను పేర్కొన్నారు.

    తెలంగాణ సెట్ ఫలితాలు
    టీజీ సెట్ రిజల్ట్స్ - ఇలా చెక్ చేసుకోండి

    1. టీజీ సెట్ - 2025 అభ్యర్థులు http://telanganaset.org/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    2. హోంపేజీలోని రిజల్ట్స్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయండి.
    3. ఇక్కడ మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీని నమోదు చేయాలి.
    4. సబ్మిట్ చేస్తే మీ ఫలితం డిస్ ప్లే అవుతుంది.
    5. ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా స్కోర్ కార్డు కాపీని పొందొచ్చు.

    గతేడాది డిసెంబర్ నెలలోని 22, 23, 24 తేదీల్లో టీజీ సెట్ - 2025 ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించారు. ఈసారి కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీనే ఈ పరీక్షను నిర్వహించింది. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, డిగ్రీ కాలేజీ లెక్చరర్ల ఉద్యోగాలకు అర్హత సాధించేందుకు ఈ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.

    పరీక్షల నిర్వహణ తర్వాత… ప్రాథమిక కీలు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటిపై అభ్యంతరాలను స్వీకరించారు. దాదాపు రెండు నెలల తర్వాత… ఈ ఫలితాలను ప్రకటించారు.

    ఈ టీజీ సెట్ -2025ను రెండు పేపర్లలో నిర్వహించారు. పేప‌ర్-1లో 50 ప్రశ్నల‌కు 100 మార్కులు, పేప‌ర్-2లో 100 ప్రశ్నల‌కు 200 మార్కులంటాయి. వీటిలో అభ్యర్థులు సాధించే మార్కుల ఆధారంగా ఫలితాలను ప్రకటించారు. ఓపెన్ తో పాటు రిజర్వేషన్ల ఆధారంగా కటాఫ్ స్కోర్ ను నిర్ణయించి.. అర్హత సాధించిన వారికి మాత్రమే సెట్ పత్రాలను అందజేస్తారు.

    టీజీ సెట్ ఫలితాలు విడుదలైన నేపథ్యంలో త్వరలోనే ధ్రువపత్రాల పరిశీలన ఉంటుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని సెట్ అధికారులు ఓ ప్రకటన ద్వారా వెల్లడించారు.

