    TG TET Results 2026 : తెలంగాణ టెట్ అభ్యర్థులకు అప్డేట్ - ఫిబ్రవరిలో ఫలితాలు

    తెలంగాణ టెట్ - 2026 పరీక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. జనవరి 20వ తేదీతో అన్ని సబ్జెక్టులు పూర్తవుతాయి. అయితే ఇందుకు సంబంధించిన ఫలితాలు ఫిబ్రవరిలో విడుదల కానున్నాయి.

    Published on: Jan 16, 2026 10:16 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    తెలంగాణ టెట్ - 2026 పరీక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈసారి మొత్తం 2.37 లక్షల మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఇప్పటికే పలు సబ్జెక్టులు పూర్తి కాగా…. జనవరి 20వ తేదీతో అన్ని పేపర్లు పూర్తవుతాయి.

    తెలంగాణ టెట్ ఫలితాలు 2026
    తెలంగాణ టెట్ ఫలితాలు 2026

    టీజీ టెట్ పరీక్షల కోసం మొత్తం 18 జిల్లాల్లో 97 పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్టారు. మొదటి సెషన్ ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11:30 గంటల వరకు, రెండో సెషన్ మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 4:30 గంటల వరకు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈసారి గతంతో పోల్చితే టీజీ టెట్ - 2026కు భారీగానే దరఖాస్తులు వచ్చాయి. పేపర్‌1, 2, కలిపి మొత్తం 2,37,754 దరఖాస్తులు అందాయి. ఇందులో 71,670 మంది ఇన్‌ సర్వీస్‌ ఉపాధ్యాయులున్నారు. వీరంతా కూడా పరీక్షలకు హాజరవుతున్నారు.

    టీజీ టెట్ - 2026 ఫలితాలు ఎప్పుడంటే..?

    జనవరి 20వ తేదీతో టెట్ పరీక్షలు పూర్తవుతాయి. ఆ తర్వాత ప్రాథమిక కీలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. వీటిపై అభ్యంతరాలను పరిశీలిస్తారు. అయితే విద్యాశాఖ ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం…. టీజీ టెట్ - 2026 ఫలితాలను ఫిబ్రవరి 10 నుంచి ఫిబ్రవరి 16వ తేదీల మధ్య అందుబాటులోకి వస్తాయి.

    ఫలితాలను ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలంటే..?

    1. టీజీ టెట్ - 2026 అభ్యర్థులు https://tgtet.aptonline.in/tgtet/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    2. హోం పేజీలోని టీజీ టెట్ జనవరి - 2026 ఫలితాలపై క్లిక్ చేయాలి.
    3. అభ్యర్థి హాల్ టికెట్, పేపర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
    4. సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేస్తే మీ టెట్ స్కోర్ డిస్ ప్లే అవుతుంది.
    5. ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా రిజల్ట్ కాపీని పొందవచ్చు.
    News/Telangana/TG TET Results 2026 : తెలంగాణ టెట్ అభ్యర్థులకు అప్డేట్ - ఫిబ్రవరిలో ఫలితాలు
    News/Telangana/TG TET Results 2026 : తెలంగాణ టెట్ అభ్యర్థులకు అప్డేట్ - ఫిబ్రవరిలో ఫలితాలు
