Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    IMD Weather Alert : హైదరాబాద్‌లో 4 రోజులు వర్షాలు.. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక

    IMD Weather Alert : హైదరాబాద్‌లో 4 రోజులపాటు వర్షాలు పడనున్నాయి. తెలంగాణలోని ఇతర జిల్లాల్లో కూడా వానలు కురవనున్నట్టుగా ఐఎండీ హెచ్చరించింది.

    Published on: Apr 19, 2026 12:03 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    హైదరాబాద్‌లో నేటి(ఏప్రిల్ 19) నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఏప్రిల్ 22వ తేదీ వరకు ఇలాగే పరిస్థితులు ఉండనున్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. రాబోయే నాలుగు రోజుల పాటు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎమ్‌డీ) ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. గత కొన్ని రోజులుగా హైదరాబాద్‌లో వేసవి తాపం తీవ్రంగా ఉంది.

    హైదరాబాద్ వర్షాలు
    సాయంత్రం హైదరాబాద్, తెలంగాణలోని ఇతర జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది ఐఎండీ. అయితే అనేక జిల్లాల్లో మధ్యాహ్నం వరకు ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగానే ఉండే అవకాశం ఉంది.

    తెలంగాణ వెదర్‌మ్యాన్ కూడా వెదర్ అప్డేట్ ఇచ్చారు. మధ్యాహ్నం వరకు రాష్ట్రంలోని చాలా జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు చేరవచ్చని అంచనా వేశారు. హైదరాబాద్‌లో ఉష్ణోగ్రతలు 41–42 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.

    అయితే, సాయంత్రం నుండి రాత్రి వరకు చాలా జిల్లాల్లో తీవ్రమైన ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములతో కూడిన వర్షం హెచ్చరికతో పాటు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులు మొదలైన వాటి గురించి కూడా వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. తెలంగాణలోని చాలా జిల్లాల్లో ఏప్రిల్ 22 బుధవారం వరకు ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి.

    హైదరాబాద్ విషయానికొస్తే, బుధవారం వరకు ఉదయం వేళల్లో కూడా పొగమంచుతో కూడిన వాతావరణం కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఐఎండీ హైదరాబాద్ అంచనా వేసిన వర్షాలు, ఇతర వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, జనాలు తమ ప్రయాణాలను తదనుగుణంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి.

    రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 44 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ను దాటాయి. ఆసిఫాబాద్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, నిర్మల్ వంటి ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లోని ప్రజలు మండుటెండ కారణంగా బయటకు అడుగు పెట్టడానికే ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ తీవ్రమైన వడగాలులు ఆరోగ్యానికి, ముఖ్యంగా పిల్లలకు, వృద్ధులకు ఇబ్బందిగా ఉంటాయి. వాతావరణ నిపుణులు మధ్యాహ్నం పూట అందరూ ఇంట్లోనే ఉండాలని, పుష్కలంగా నీరు తాగాలని సూచిస్తున్నారు.

    కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏప్రిల్ 26 వరకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులతో కూడిన ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ అయింది.

    వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలలో పెద్దగా తగ్గుదల ఉండదని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఉదయం, మధ్యాహ్నం వేళల్లో వేడిగానే కొనసాగుతుంది. అయితే సాయంత్రం కురిసే జల్లులు వాతావరణాన్ని చల్లబరిచి ప్రజలకు కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తాయి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Telangana/IMD Weather Alert : హైదరాబాద్‌లో 4 రోజులు వర్షాలు.. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes