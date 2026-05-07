TS DOST 2026 : 'దోస్త్'కు అప్లై చేయడానికి ఈరోజే చివరి తేదీ.. డైరెక్ట్ లింగ్ ఇదిగో
TS DOST 2026 : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ డిగ్రీ కాలేజీల్లో ప్రవేశాల కోసం వేచి చూస్తున్న విద్యార్థులకు కీలక అప్డేట్. దోస్త్ రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ ముగుస్తోంది.
తెలంగాణ ఉన్నత విద్యా మండలి(TGCHE), TS DOST 2026 రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను 2026 మే 7తో ముగుస్తోంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర డిగ్రీ ఆన్లైన్ సేవల ద్వారా యూజీ కోర్సులలో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు.. TS DOST అధికారిక వెబ్సైట్ dost.cgg.gov.inలో డైరెక్ట్ లింక్ను పొందవచ్చు.
వెబ్ ఆప్షన్లు మే 8, 2026న ముగుస్తాయి. ఫేజ్ 1 సీట్ల కేటాయింపు ఫలితం మే 14, 2026న ప్రకటిస్తారు. సీట్లు కేటాయించిన అభ్యర్థులు మే 15 నుండి 23, 2026 వరకు ఆన్లైన్లో సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ను పూర్తి చేయవచ్చు. రెండో దశ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ మే 15న ప్రారంభమై మే 25, 2026న ముగుస్తుంది.
TS DOST 2026: ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి
1. TS DOST అధికారిక వెబ్సైట్ dost.cgg.gov.in ను సందర్శించండి.
2. హోమ్ పేజీలో అందుబాటులో ఉన్న TS DOST 2026 రిజిస్ట్రేషన్ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
3. ఒక కొత్త పేజీ తెరుచుకుంటుంది, అక్కడ అభ్యర్థులు తమను తాము నమోదు చేసుకోవాలి.
4. నమోదు పూర్తయిన తర్వాత, దరఖాస్తు పత్రాన్ని పూరించండి.
5. దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించండి.
6. సబ్మిట్ పై క్లిక్ చేసి పేజీని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
7. తదుపరి అవసరం కోసం హార్డ్ కాపీని భద్రపరచుకోండి.
రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాలలో(ఉస్మానియా, కాకతీయ, తెలంగాణ, పాలమూరు, మహాత్మా గాంధీ, శాతవాహన, వీరనారి చాకలి ఇలమ్మ మహిళా విశ్వవిద్యాలయం, డా.మన్మోహన్ సింగ్ ఎర్త్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీ, జేఎన్టీయూ, టీఎస్-ఎస్బీటీఈటీ) ఏదైనా డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్లో ప్రవేశాల కోసం DOST ఆన్లైన్ విండోను అందిస్తుంది.
ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసి.. ఇప్పటికే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న విద్యార్థులు తమకు ఇష్టమైన కాలేజీలు, సబ్జెక్టులను ప్రాధాన్య క్రమంలో ఎంచుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. https://dost.cgg.gov.in వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి ఈ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకోవాలి.
దోస్త్ ప్రక్రియలో వెబ్ ఆప్షన్ల ఎంపిక అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం. విద్యార్థులు ఇచ్చే ప్రాధాన్యత క్రమం ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది. అభ్యర్థులు ఎన్ని ఆప్షన్లనైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఒక్కసారి ఆప్షన్లు ఇచ్చాక… గడువు ముగిసే వరకు వాటిని ఎన్నిసార్లైనా మార్చుకునే (Edit) సదుపాయం ఉంటుంది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.