Inter supply results 2026: కాసేపట్లో తెలంగాణ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల.. ఇలా చెక్ చేసుకోండి
Inter supply results 2026: తెలంగాణలో మే/జూన్ నెలల్లో జరిగిన ఇంటర్మీడియట్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాలను బోర్డు ఆన్లైన్లో విడుదల చేస్తోంది. మొదటి, ద్వితీయ సంవత్సరం జనరల్, ఒకేషనల్ విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్సైట్లలో తమ మార్కులను చూసుకోవచ్చు.
Inter supply results 2026: తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల నిరీక్షణకు తెరపడింది. ఇంటర్మీడియట్ మొదటి, ద్వితీయ సంవత్సరం అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాలను తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ విద్యా బోర్డు (TGBIE) నేడు (జూన్ 11) ఉదయం 11:30 గంటలకు ఆన్లైన్ ద్వారా విడుదల చేయనుంది. మే, జూన్ నెలల్లో నిర్వహించిన ఈ పరీక్షలకు హాజరైన జనరల్, ఒకేషనల్ స్ట్రీమ్ విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు.
ఫలితాలు ఎక్కడ చూసుకోవాలి?
పరీక్షా ఫలితాల ప్రకటన ముగిసిన వెంటనే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల సౌకర్యార్థం మార్కుల వివరాలను అధికారిక వెబ్సైట్లలో అందుబాటులో ఉంచుతారు. కింద పేర్కొన్న వెబ్సైట్ల ద్వారా విద్యార్థులు తమ మార్కులను సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
రిజల్ట్ ఎలా చెక్ చేయాలి?
విద్యార్థులు తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ అధికారిక వెబ్సైట్ నుండి తమ తెలంగాణ బోర్డ్ ఇంటర్మీడియట్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు 2026ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఈ క్రింది దశలను అనుసరించాలి.
TGBIE అధికారిక వెబ్సైట్ tgbie.cgg.gov.in ను సందర్శించండి.
హోమ్పేజీలో, ‘TG Inter 1st/ 2nd year supply result 2026’ పై క్లిక్ చేయండి.
హాల్ టికెట్ నంబర్ను నమోదు చేసి లాగిన్ అవ్వండి.
సబ్మిట్ చేయగానే, మార్క్షీట్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఇంటర్మీడియట్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాల పత్రాన్ని డౌన్లోడ్ చేసి, ప్రింట్ తీసుకోండి.
తప్పులు ఉంటే?
విద్యార్థులు తమ ఆన్లైన్ టీజీ ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు 2026లో ఈ కింది వివరాలను చూడవచ్చు. ఒకవేళ ఏవైనా తప్పులు లేదా వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తే, వాటిని సరిచేయించుకోవడానికి కళాశాల అధికారులను సంప్రదించవచ్చు. విద్యార్థి పేరు, హాల్ టికెట్ నంబర్, కోర్సు, స్ట్రీమ్, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, మొత్తం మార్కులు, ఫలితాల స్థితి (పాస్/ఫెయిల్) లాంటివాటివి తప్పు ఉంటే వాటిని సరిదిద్దుకునేందుకు కాలేజీని సంప్రదించండి.
మే, జూన్ 2026లో నిర్వహించిన సప్లిమెంటరీ పరీక్షలకు హాజరైన జనరల్, వొకేషనల్ విభాగాలకు చెందిన ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర విద్యార్థుల ఫలితాలు ఇందులో ఉంటాయి. TGBIE విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, ఫలితాలు అధికారికంగా ప్రకటించిన వెంటనే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, విద్యాసంస్థలు వాటిని ఆన్లైన్లో చూసుకోవచ్చు. ఫలితాల వివరాలతో పాటు అభ్యర్థులు సాధించిన మార్కుల వివరాలు కూడా సంబంధిత వెబ్సైట్ల ద్వారా అందుబాటులో ఉంటాయి.
విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ నంబర్లను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని, కచ్చితమైన ఫలితాల సమాచారం కోసం అధికారిక వెబ్సైట్లను మాత్రమే తనిఖీ చేయాలని ఇంటర్ బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
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