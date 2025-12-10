జనవరి 15 నాటికి అన్ని ప్రభుత్వ సేవలు ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి : చంద్రబాబు
జనవరి 15 నాటికి అన్ని ప్రభుత్వ సేవలు ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి తెస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ మేరకు అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
ప్రజలకు పాలన, సేవలను మెరుగుపరచడానికి ప్రభుత్వ వ్యాపార నియమాలను సవరించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. సచివాలయంలో మంత్రులు, కార్యదర్శులు, శాఖాధిపతుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం ప్రభుత్వం భారీ మార్పులు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా సీఎం చెప్పారు.
'దేశంలో మనం అనేకసార్లు రాజ్యాంగాన్ని సవరించినప్పుడు, ప్రజలకు మంచి చేయడానికి వ్యాపార నియమాలను మార్చడంలో తప్పేంటి?' అని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. అనవసరమైన నియమాలను రద్దు చేసి, పాలనను సులభతరం చేయడానికి సమగ్ర మార్పు నిర్వహణను అమలు చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. సాంకేతికత, డేటా లేక్తో నడిచే సమర్థవంతమైన పాలనను విస్తరించాలని ముఖ్యమంత్రి పిలుపునిచ్చారు. సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి అన్ని విభాగాల ఆడిట్ను చేయాలని ఆదేశించారు.
'ఫైళ్ల క్లియరెన్స్ వేగవంతం చేయడమే కాదు. అనవసర ఫైళ్లు సృష్టించే విధానం మారాలి. ఇందుకోసం అవసరం అయితే బిజినెస్ రూల్స్ మార్చాలి. పరిపాలన సులభతరం చేసేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి. అధికారులు అనవసరంగా ఉన్న నిబంధనలు తొలగించాలి. ప్రజలు అధికారులకు జవాబుదారీగా ఉండాలి. విజన్తో ప్రతీ ఒక్కరు పని చేయాలి.' అని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు.
ప్రతి అధికారి, విభాగం పనితీరుపై ప్రభుత్వం పూర్తి సమాచారాన్ని కలిగి ఉందని చంద్రబాబు చెప్పారు. ఈ డేటాను తెలుసుకోవాలని, జవాబుదారీతనంతో పనిచేసేలా చూసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలను బలోపేతం చేయాలని చెప్పారు. ఈ సంవత్సరం కూటమి ప్రభుత్వం విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచదని పేర్కొన్న ముఖ్యమంత్రి.. విద్యుత్ కొనుగోలు ధరను యూనిట్కు రూ.4.92 నుండి రూ.4కి తగ్గించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు.
తమ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ను తిరిగి స్థాపించిందని, భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించిందని, ఇటీవల విశాఖపట్నంలో జరిగిన CII భాగస్వామ్య సదస్సును ఉత్తమ ఉదాహరణగా చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. 2025-26 సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో 12 శాతం, రెండో త్రైమాసికంలో 11.2 శాతం వృద్ధి రేటును సాధించిందన్నారు. 17 శాతం వృద్ధి రేటును సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని స్పష్టం చేశారు.
వివిధ ప్రాజెక్టులలో 944 టీఎంసీల నీటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని సాధించడానికి ప్రభుత్వం నీటిపారుదల రంగానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని చంద్రబాబు అన్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే అత్యధికంగా 638 పారిశ్రామిక పార్కులతో అగ్రస్థానంలో ఉందని చెప్పుకొచ్చారు. జనవరి 15 (2026) నాటికి అన్ని ప్రభుత్వ సేవలను ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి తెస్తామని చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ విషయంలో వెనుకబడిన విభాగాలు తమ సేవలను మెరుగుపరచుకోవాలని ఆదేశించారు.