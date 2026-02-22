Edit Profile
    ఏప్రిల్ 20న సింహాచలం ఆలయంలో చందనోత్సవం.. తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుండి దర్శనం

    ఏప్రిల్ 20న సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో చందనోత్సవం జరగనుంది. తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుండి దర్శనానికి భక్తులకు అనుమతిస్తారు.

    Published on: Feb 22, 2026 9:28 PM IST
    By Anand Sai, Simhachalam
    విశాఖపట్నం జిల్లాలోని శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో ఏప్రిల్ 20న జరగనున్న వార్షిక చందనోత్సవం సజావుగా నిర్వహించేందుకు సింహాచలం దేవస్థానం సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. సింహాచలం దేవస్థానం సమన్వయ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. గత సంవత్సరాలలోని లోపాలను సమీక్షించి, భక్తుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని సమగ్ర ప్రణాళికను అమలు చేస్తామని ఈవో జె.వెంకటరావు అన్నారు.

    సింహాచలం

    2026 ఏప్రిల్ 20 నుండి శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో జరిగే వార్షిక చందనోత్సవానికి హాజరయ్యే భక్తులను తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుండి దర్శనానికి అనుమతిస్తామని కార్యనిర్వాహక అధికారి వెంకటరావు తెలిపారు. జిల్లా కలెక్టర్ అధ్యక్షతన జరిగే సమావేశంలో అంతరాలయం దర్శనానికి సంబంధించి తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని వెల్లడించారు. సంబంధిత అన్ని శాఖల అధికారులు పూర్తి సహకారం అందించాలని కోరుతూ, సాధారణ భక్తులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం, మోసపూరితమైన ఏర్పాట్లను నిర్ధారించడంపై ఈఓ మాట్లాడారు.

    భక్తులకు వేగంగా చేరుకోవడానికి వీలుగా ఎంట్రీ పాయింట్ల వద్ద క్యూఆర్ కోడ్ స్కానింగ్ వ్యవస్థలను అమలు చేస్తామని ఈవో చెప్పారు. ఇటీవలి సంఘటనల దృష్ట్యా, బస్సుల సంఖ్యను వీలైనంత తగ్గించడం, ఏసీ బస్సులను పరిమితం చేయడం గురించి కూడా అధికారులు చర్చించారు. ఈ విషయంలో బస్సు కార్యకలాపాల నిర్వహణలో పోలీసులు, ఆర్టీసీ అధికారులు సమర్థవంతంగా సమన్వయం చేసుకోవాలని కోరారు. బస్సులు ఫిట్‌నెస్ తనిఖీలు చూడాలని, పర్యవేక్షణ కోసం ప్రతి పాయింట్‌లో మేనేజర్‌లను నియమించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

    భక్తుల సౌకర్యార్థం ప్రతి 100 మీటర్లకు ఐదు ప్రత్యేక క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేస్తామని ఈవో వెంకటరావు తెలిపారు. ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ మార్గాలు ఏర్పాటు చేస్తామని తెలియజేశారు. తగినంత లైటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తామని పేర్కొన్నారు. మొబైల్ టాయిలెట్లు, తాగునీటి సౌకర్యాలు, ఇతర సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. సీనియర్ సిటిజన్లు, వికలాంగుల కోసం ప్రత్యేక క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేస్తారు.

    అవసరమైన చోట వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు పడకలు, అంబులెన్స్ సేవలతో కూడిన తాత్కాలిక ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేస్తామని కూడా ఈవో తెలియజేశారు. భద్రతా ప్రయోజనాల కోసం, జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (NDRF), రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం(SDRF) బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచుతారు. విద్యుత్, అగ్నిమాపక భద్రతా ప్రమాణాలను కచ్చితంగా పాటించాలని అధికారులను ఈవో ఆదేశించారు. భక్తులకు సహాయం చేయడానికి స్వచ్ఛంద సేవకులకు ఐడీ కార్డులు అందిస్తామని పేర్కొన్నారు. వైద్య, రవాణా, పోలీసు, విద్యుత్, రెవెన్యూ, GVMC, RTC, ఇతర విభాగాల అధికారులు సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

