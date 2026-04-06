AP Telangana Weather : ఓవైపు ఎండలు.. మరోవైపు అకాల వర్షాలు - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భిన్న వాతావరణం..!
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఓవైపు ఎండల తీవ్రత ఉండగా… మరోవైపు కొన్ని జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
గడిచిన కొద్దిరోజులుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొననున్నాయి. కొన్ని జిల్లాల్లో తీవ్ర ఎండలు, మరికొన్ని చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు పడుతున్నాయి. మధ్యాహ్నం వరకు ఎండ దంచికొడుతుండగా… సాయంత్రం అయ్యే సమయానికి వాతావరణం చల్లబడటం, వర్షం పడటం వంటివి జరుగుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం దక్షిణ కోస్తాంధ్ర - పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతం మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. రాయలసీమ పరిసర ప్రాంతాలపై మరో ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించి ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. వీటి ప్రభావంతో ఏపీలో ఇవాళ, రేపు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే సూచనలున్నాయి.
ఏపీలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండనున్నట్లు విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ(APSDMA) వెల్లడించింది. ఇవాళ, రేపు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం,మన్యం,అల్లూరి, పోలవరం,అనకాపల్లి,కాకినాడ, కోనసీమ,తూర్పుగోదావరి,పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లోని కొన్నిప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడొచ్చని తెలిపింది.
ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు ఇవాళ పోలవరం జిల్లాలోని చింతూరు,ఎన్టీఆర్ జిల్లా జిల్లాలోని కొండూరు,ఇబ్రహీంపట్నం మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. ఆదివారం 66 మండలాల్లో 40 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు తెలిపింది. మన్యం జిల్లాలోని వీరఘట్టం, నెల్లూరు జిల్లాలోని నెల్లూరుపాలెంలో 42.4 డిగ్రీల గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
తెలంగాణలోనూ భిన్న వాతావరణం..!
ఇక తెలంగాణలో భిన్న వాతావరణం ఉంది. ఓవైపు ఎండల తీవ్రత పెరుగుతుండగా… మరోవైపు కొన్నిచోట్ల వర్షాలు పడతున్నాయి. ఆదివారం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఉరుములు, మెరుపులతో కొన్ని గంటల పాటు కురిసిన గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. మరికొన్నిచోట్ల కూడా బలమైన ఈదురుగాలులు వీచాయి. ఆసిఫాబాద్, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో కురిసిన వర్షాలకు అన్నదాతలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది.
ఇక మరికొన్నిరోజులు కూడా తెలంగాణలో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఇవాళ రాష్ట్రంలో తేలికపాటి నుండి ఒక మోస్తరు వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములు, మెరుపులు మరియు ఈదురు గాలులు (గాలి వేగం గంటకు 30-40 కి.మీ) తో కూడిన వర్షాలు ఆదిలాబాద్, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలలో అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉంది.
రేపు(ఏప్రిల్ 7) తేలికపాటి నుండి ఒక మోస్తరు వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉరుములు, మెరుపులు మరియు ఈదురు గాలులు (గాలి వేగం గంటకు 40-50 కి.మీ) తో కూడిన వర్షాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఆదిలాబాద్, కొమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలలో అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ జిల్లాలకు హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. ఏప్రిల్ 9వ తేదీ వరకు కూడా తెలంగాణలో వర్షాలు పడే సూచనలున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేసింది. ఆ తర్వాత పొడి వాతావరణమే ఉంటుందని పేర్కొంది.
