AP Inter Exams 2026 : రేపట్నుంచే ఏపీ ఇంటర్ పరీక్షలు - నిమిషం నిబంధన అమలు..! ఎగ్జామ్ తేదీలు ఓసారి చెక్ చేసుకోండి
ఏపీ ఇంటర్ పరీక్షలకు సర్వం సిద్ధమైంది. రేపట్నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1537 పరీక్షా కేంద్రాల్లో ఎగ్జామ్స్ జరగనున్నాయి. ఈసారి 10 లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయనున్నారు.
రేపట్నుంచి(ఫిబ్రవరి 23) ఏపీ ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేరకు అధికారులు ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,537 కేంద్రాలను సిద్ధం చేశారు. ఆయా సెంటర్ల వద్ద పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టారు.
ఈ ఏడాది జరగబోయే ఇంటర్ పరీక్షలకు ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులు కలిపి 10,57,312 మంది ఎగ్జామ్స్ రాయనున్నారు. ఉదయం 9 గంటలకు ఎగ్జామ్ ప్రారంభమవుతుంది. ఒక్క నిమిషం నిబంధనను అమలు చేయనున్నారు. కాబట్టి ఎక్కడా రిస్క్ తీసుకోకుండా విద్యార్థులు కనీసం గంట ముందే పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రతి పరీక్ష గదిలో సీసీ టీవీ కెమెరాల నిఘా వ్యవస్థ ఉంటుంది.మొబైల్స్, స్మార్ట్ వాచ్లు, కాలిక్యులేటర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఎగ్జామ్ సెంటర్ లోకి అనుమతించరు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే తప్పుడు ప్రచారాలను, రూమర్లను నమ్మొద్దని ఇంటర్ బోర్డు విజ్ఞప్తి చేసింది
అత్యవసర సమస్యల కోసం ఇంటర్ బోర్డు కార్యాలయంలో 1800 425 1531 టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ను ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ నెంబర్ అందుబాటులో ఉంటుందని ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు తెలిపారు.
ఫస్ట్ ఇయర్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ నుంచి సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ షురూ అవుతాయి. మార్చి 24వ తేదీ నాటికి అన్ని పరీక్షలు పూర్తి కానున్నాయి. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు.
మరోవైపు పరీక్షల షెడ్యూల్ ను విద్యార్థులు చెక్ చేసుకోవాలని బోర్డు అధికారులు సూచించారు. ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ లో స్వల్ప మార్పులు జరిగిన నేపథ్యంలో…. తేదీలను పక్కాగా చెక్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ముందుగా నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం… మార్చి 20వ తేదీన జరగాల్సిన ఫస్ట్ ఇయర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ / లాజిక్ 1 ఎగ్జామ్స్ ను మార్చి 21వ తేదీకి మార్చారు. ఇక మార్చి 3వ తేదీన జరగాల్సిన సెకండ్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ పేపర్ 2ఏ/ సివిక్స్ 2 పేపర్ పరీక్షలను మార్చి 4వ తేదీకి మార్చారు. మిగతా పరీక్షలు యథావిథిగానే ఉంటాయి.
ఏపీ ఇంటర్ 2026 - ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ :
- ఫిబ్రవరి 23 - ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 1.
- ఫిబ్రవరి 25 - ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ 1.
- ఫిబ్రవరి 27 - ఫస్ట్ ఇయర్ హిస్టరీ పేపర్ 1, బోటనీ పేపర్ 1.
- మార్చి 2 - ఫస్ట్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ పేపర్ 1, పేపర్ 1ఏ.
- మార్చి 5 - ఫస్ట్ ఇయర్ జూవాలజీ/ మ్యాథ్స్ 1బి, జూవాలజీ పేపర్ 1.
- మార్చి 7 - ఫస్ట్ ఇయర్ ఎకనామిక్స్ 1.
- మార్చి 10- ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ 1.
- మార్చి 12 - ఫస్ట్ ఇయర్ కామర్స్ / సోషియాలజీ / మ్యూజిక్ 1.
- మార్చి 14- ఫస్ట్ ఇయర్ సివిక్స్ 1.
- మార్చి 17 - ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ 1.
- మార్చి 21 - ఫస్ట్ ఇయర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ / లాజిక్ 1.
- మార్చి 24 - ఫస్ట్ ఇయర్ మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్/ జియోగ్రఫీ 1.
ఏపీ ఇంటర్ 2026 - సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ :
- ఫిబ్రవరి 24 - సెకండ్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 2.
- ఫిబ్రవరి 26 - ఇంగ్లీషు పేపర్ 2.
- ఫిబ్రవరి 28 - సెకండ్ ఇయర్ హిస్టరీ/ బోటనీ పేపర్ 2.
- మార్చి 4 - సెకండ్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ పేపర్ 2ఏ/ సివిక్స్ 2.
- మార్చి 6 - సెకండ్ ఇయర్ జూవాలజీ 2/ ఎకనామిక్స్ 2.
- మార్చి 9- సెకండ్ ఇయర్ మ్యాథ్స్ పేపర్ 2బి.
- మార్చి 11- సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్/ కామర్స్ / సోషియాలజీ / మ్యూజిక్ 2.
- మార్చి 13- సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ 2.
- మార్చి 16 - సెకండ్ ఇయర్ మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్/ జియోగ్రఫీ 2.
- మార్చి 18 - సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ 2.
- మార్చి 23 - సెకండ్ ఇయర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ / లాజిక్ -2.
మరోవైపు ఇప్పటికే విద్యార్థుల హాల్ టికెట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటిని https://bie.ap.gov.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి లేదా మనమిత్ర వాట్సాప్ (9552300009) ద్వారా హాల్ టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా సులభంగా వీటిని పొందే అవకాశం ఉంది.
ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థులు పదో తరగతి హాల్ టికెట్ నంబరు, ద్వితీయ సంవత్సరం వారు మొదటి సంవత్సరం హాల్ టికెట్ నంబరు లేదా ఆధార్ నంబరు, పుట్టిన తేదీ వివరాలు నమోదు చేసి హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక హాల్ టికెట్లపై కళాశాల ప్రిన్సిపల్, కళాశాల స్టాంప్ అవసరం లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన మనమిత్ర వాట్సాప్ ద్వారా ఈ హాల్ టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా 9552300009 వాట్సప్ నంబర్కు Hi అని మెసేజ్ సెండ్ చేయాలి. ‘ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్’ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి.ఇక్కడ మీ వివరాలను నమోదు చేసి హాల్ టికెట్ కాపీని పొందవచ్చు.