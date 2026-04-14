Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఏప్రిల్ 15న AP PGECET 2026 హాల్ టికెట్లు విడుదల.. ఏప్రిల్ 28 నుండి 30 వరకు పరీక్షలు

    AP PGECET 2026 : ఏపీ పీజీఈసీఈటీ 2026 రాసే అభ్యర్థులకు అలర్ట్. ఏప్రిల్ 15వ తేదీన హాల్ టికెట్లు విడుదల అవుతాయి.

    Published on: Apr 14, 2026 5:04 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి(APSCHE) తరఫున ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహించే ఆంధ్రప్రదేశ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్(AP PGECET)-2026, ఏప్రిల్ 28 నుండి 30 వరకు ప్రతిరోజూ రెండు సెషన్లలో జరగనుంది.

    ఏప్రిల్ 15న AP PGECET 2026 హాల్ టికెట్లు విడుదల

    ఉదయం సెషన్ ఉదయం 9 గంటల నుండి 11 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం సెషన్ మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి 4 గంటల వరకు జరుగుతుంది. ఈ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్, ఫార్మసీ ప్రోగ్రామ్‌లలో ప్రవేశానికి అర్హత సాధిస్తుంది. దీనిని ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 13 జిల్లాలలో నిర్వహిస్తారు.

    అభ్యర్థులు ఏప్రిల్ 15 నుండి అధికారిక APSCHE వెబ్‌సైట్‌లో తమ హాల్ టికెట్లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్న 24 గంటలలోపు వివరాలను సరిచూసుకోవాలని, ఏవైనా తేడాలుంటే హెల్ప్ డెస్క్‌కు తెలియజేయాలని అధికారులు సూచించారు. మార్పులు సరిగా అయి కనిపించడానికి 12 గంటల సమయం పడుతుంది కాబట్టి, విద్యార్థులు పరీక్ష ప్రారంభానికి కనీసం 24 గంటల ముందుగా ఏవైనా వ్యత్యాసాలను నివేదించాలని ఏపీ పీజీఈసీఈటీ కన్వీనర్ పి. మల్లికార్జున రావు వెల్లడించారు.

    అధికారిక వెబ్‌సైట్ cets.apsche.ap.gov.inలో హాల్ టికెట్లు విడుదల కానున్నాయి. AP PGECET హాల్ టికెట్‌ను పొందే విధానం కేవలం ఆన్‌లైన్ మాత్రమే. అభ్యర్థుల పోస్టల్ చిరునామాలకు AP PGECET హాల్ టికెట్‌ను పంపరు. అభ్యర్థులు AP PGECET రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వంటి ఇతర లాగిన్ వివరాలను నమోదు చేసి, అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుండి నేరుగా హాల్ టికెట్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.

    AP PGECET హాల్ టికెట్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే ముందు, అభ్యర్థులు అందులో పేర్కొన్న వివరాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసుకోవాలి. ఏదైనా పొరపాటు లేదా వ్యత్యాసం కనబడితే ఆ పొరపాటును సరిచేయించుకోవడానికి అభ్యర్థులు వెంటనే సంబంధిత అధికారిని సంప్రదించాలి. డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత అభ్యర్థులు హాల్ టికెట్ ప్రింటౌట్‌లను తమ వద్ద ఉంచుకోవాలి. పరీక్షకు హాజరయ్యేందుకు వాటిని పరీక్షా కేంద్రానికి తీసుకువెళ్లాలి.

    ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి అధికారిక వెబ్‌సైట్ వెళ్లండి.

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Andhra Pradesh/ఏప్రిల్ 15న AP PGECET 2026 హాల్ టికెట్లు విడుదల.. ఏప్రిల్ 28 నుండి 30 వరకు పరీక్షలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes