ఏప్రిల్ 15న AP PGECET 2026 హాల్ టికెట్లు విడుదల.. ఏప్రిల్ 28 నుండి 30 వరకు పరీక్షలు
AP PGECET 2026 : ఏపీ పీజీఈసీఈటీ 2026 రాసే అభ్యర్థులకు అలర్ట్. ఏప్రిల్ 15వ తేదీన హాల్ టికెట్లు విడుదల అవుతాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి(APSCHE) తరఫున ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహించే ఆంధ్రప్రదేశ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్(AP PGECET)-2026, ఏప్రిల్ 28 నుండి 30 వరకు ప్రతిరోజూ రెండు సెషన్లలో జరగనుంది.
ఉదయం సెషన్ ఉదయం 9 గంటల నుండి 11 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం సెషన్ మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి 4 గంటల వరకు జరుగుతుంది. ఈ కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్, ఫార్మసీ ప్రోగ్రామ్లలో ప్రవేశానికి అర్హత సాధిస్తుంది. దీనిని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 13 జిల్లాలలో నిర్వహిస్తారు.
అభ్యర్థులు ఏప్రిల్ 15 నుండి అధికారిక APSCHE వెబ్సైట్లో తమ హాల్ టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న 24 గంటలలోపు వివరాలను సరిచూసుకోవాలని, ఏవైనా తేడాలుంటే హెల్ప్ డెస్క్కు తెలియజేయాలని అధికారులు సూచించారు. మార్పులు సరిగా అయి కనిపించడానికి 12 గంటల సమయం పడుతుంది కాబట్టి, విద్యార్థులు పరీక్ష ప్రారంభానికి కనీసం 24 గంటల ముందుగా ఏవైనా వ్యత్యాసాలను నివేదించాలని ఏపీ పీజీఈసీఈటీ కన్వీనర్ పి. మల్లికార్జున రావు వెల్లడించారు.
అధికారిక వెబ్సైట్ cets.apsche.ap.gov.inలో హాల్ టికెట్లు విడుదల కానున్నాయి. AP PGECET హాల్ టికెట్ను పొందే విధానం కేవలం ఆన్లైన్ మాత్రమే. అభ్యర్థుల పోస్టల్ చిరునామాలకు AP PGECET హాల్ టికెట్ను పంపరు. అభ్యర్థులు AP PGECET రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ వంటి ఇతర లాగిన్ వివరాలను నమోదు చేసి, అధికారిక వెబ్సైట్ నుండి నేరుగా హాల్ టికెట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
AP PGECET హాల్ టికెట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకునే ముందు, అభ్యర్థులు అందులో పేర్కొన్న వివరాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసుకోవాలి. ఏదైనా పొరపాటు లేదా వ్యత్యాసం కనబడితే ఆ పొరపాటును సరిచేయించుకోవడానికి అభ్యర్థులు వెంటనే సంబంధిత అధికారిని సంప్రదించాలి. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత అభ్యర్థులు హాల్ టికెట్ ప్రింటౌట్లను తమ వద్ద ఉంచుకోవాలి. పరీక్షకు హాజరయ్యేందుకు వాటిని పరీక్షా కేంద్రానికి తీసుకువెళ్లాలి.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.