విద్యార్థులకు కీలక అప్డేట్.. ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల.. మే 12 నుంచి ఏపీ ఈఏపీ సెట్
ఏపీ విద్యార్థులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. యూజీ, పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్యా మండలి విడుదల చేసింది.
ఏపీలో 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో నిర్వహించే పలు యూజీ, పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల షెడ్యూల్ను విడుదలైంది. ఈ మేరకు ఉన్నత విద్యామండలి(APSCHE) వెల్లడించింది. ఉన్నత విద్యా మండలి బీటెక్, ఫార్మసీ, అగ్రికల్చర్ కోర్సులలో ప్రవేశాల కోసం AP EAPCET 2026 పరీక్ష తేదీని విడుదల చేసింది. ఈ పరీక్ష మే 12 నుండి 20 వరకు నిర్వహిస్తారు.
AP EAPCET 2026 పరీక్ష ఆన్లైన్ విధానంలో కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షగా నిర్వహిస్తారు. అభ్యర్థులు రిజిస్ట్రేషన్ రుసుము చెల్లించి, చివరి తేదీలోపు పరీక్షకు హాజరయ్యేందుకు దరఖాస్తు ఫారాలను పూరించాలి. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు మాత్రమే AP EAPCET 2026 పరీక్షకు నమోదు చేసుకొని, పరీక్షకు హాజరు కావాలని సూచించారు. అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ఫారాలను పూరించే ముందు పరీక్షల వివరణాత్మక షెడ్యూల్, పరీక్షా విధానాలను గమనించాలి
ఏపీ ఈఏపీసెట్ ఇంజినీరింగ్ పరీక్ష: మే 12, 13, 14, 15, 18
ఏపీ ఈఏపీసెట్ అగ్రికల్చర్, ఫార్మా పరీక్ష: మే 19, 20
ఏపీ ఈసెట్ - ఏప్రిల్ 23న రెండు సెషన్స్
ఏపీ ఐసెట్ - ఏప్రిల్ 28న రెండు సెషన్స్
ఏపీ పీజీఈసెట్ - ఏప్రిల్ 29, 30, మే 2 తేదీల్లో ఆరు సెషన్స్
ఏపీ పీజీసెట్ - మే 5, 8, 9, 10, 11 10 సెషన్స్
ఏపీ లాసెట్ - మే 4 ఒక సెషన్
ఏపీ ఎడ్సెట్ - మే 4 ఒక సెషన్
ఈఏపీ సెట్ అభ్యర్థులు ఇంటర్మీడియట్ విద్యా బోర్డు నుండి ఫిజిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్, కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టులతో 12వ తరగతి పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. 12వ తరగతి పరీక్షకు హాజరవుతున్న అభ్యర్థులు కూడా ఏపీ ఈఏపీసెట్ 2026 ఇంజనీరింగ్ పరీక్షలో పాల్గొనడానికి అర్హులు. ఇంజనీరింగ్లో డిప్లొమా పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులైన లేదా చివరి సంవత్సరంలో ఉన్న అభ్యర్థులు కూడా ఏపీ ఈఏపీసెట్ 2026 పరీక్షలో పాల్గొనడానికి అర్హులు. ఈఏపీసెట్ ఫార్మసీ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అభ్యర్థులు ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ లేదా మ్యాథమెటిక్స్తో 10+2 పరీక్షలో అర్హత సాధించి ఉండాలి.