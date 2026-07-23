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    కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. పల్నాడు జిల్లాలో అరుదైన ఖనిజాల అన్వేషణకు ఆమోదం!

    భారతదేశపు కీలక ఖనిజాల వ్యూహంలో భాగం కావడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక అడుగు ముందుకు వేసింది. పల్నాడు జిల్లాలో అరుదైన భూ మూలకాలు, ఇతర సంబంధిత కీలక ఖనిజాల ఉనికిని అంచనా వేయడానికి, ఐదేళ్ల అన్వేషణ కార్యక్రమం కోసం కేంద్రం 12 చదరపు కిలోమీటర్ల ప్రాంతాన్ని కేటాయించింది.

    Published on: Jul 23, 2026, 09:54:04 IST
    By Anand Sai, Palnadu
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    భారతదేశ క్రిటికల్ మినరల్స్ (కీలక ఖనిజాల) వ్యూహంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక కీలకమైన మైలురాయిని చేరుకుంది. రాబోయే ఐదేళ్ల కాలంలో అరుదైన మృత్తికా మూలకాలు (Rare Earth Elements - REE), ఇతర సంబంధిత కీలక ఖనిజాల ఉనికిని అంచనా వేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పల్నాడు జిల్లాలోని 12 చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధిలోని ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేకంగా రిజర్వ్ చేసింది.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    ఈ రిజర్వ్ చేసిన బ్లాక్ పెట్లూరివారిపాలెం, కాకాని, అచ్చమ్మపాలెం గ్రామాల పరిధిలోకి వస్తుంది. అణు, వ్యూహాత్మక ఖనిజాల అన్వేషణలో దేశంలోనే అగ్రగామి సంస్థ అయిన అణు ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని 'అటామిక్ మినరల్స్ డైరెక్టరేట్ ఫర్ ఎక్స్‌ప్లోరేషన్ అండ్ రీసెర్చ్' (AMD) కి ఈ భూభాగాన్ని కేటాయించారు.

    ఈ ఐదేళ్ల అన్వేషణ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో అరుదైన మృత్తికా మూలకాలు, ఇతర సంబంధిత ఖనిజాల లభ్యత, వాటి నాణ్యతను శాస్త్రీయంగా గుర్తిస్తారు. ప్రస్తుత ఆధునిక సాంకేతిక యుగంలో ఈ ఖనిజాలు అత్యంత కీలకమైనవిగా మారాయి. ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs), సెమీకండక్టర్ తయారీ, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాలు (సోలార్, విండ్ పవర్), ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరాలు, ఏరోస్పేస్ మరియు రక్షణ రంగ పరికరాల ఉత్పత్తి వంటి కీలక పరిశ్రమలకు ఈ అరుదైన ఖనిజాలు ఎంతో అత్యవసరం.

    అటామిక్ ఎనర్జీ విభాగానికి చెందిన ప్రతిపాదనలను మైన్స్ అండ్ జియాలజీ డైరెక్టర్ పరిశీలించి సమర్పించిన నివేదిక ఆధారంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ కేవలం అన్వేషణ ప్రక్రియకు మాత్రమే పరిమితమని పరిశ్రమల శాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. దీని ద్వారా AMD సంస్థ భూగర్భ సర్వేలు, నమూనాల సేకరణ, ఖనిజ వనరుల శాస్త్రీయ అంచనా మాత్రమే చేపడుతుంది. వాణిజ్యపరమైన త్రవ్వకాలకు లేదా ఖనిజాల వెలికితీతకు ఎలాంటి అనుమతి లేదని స్పష్టం చేశారు.

    నిబంధనల ప్రకారం, అణు ఇంధన విభాగానికి చెందిన అధికారిక సంస్థలు ప్రత్యేక ప్రొస్పెక్టింగ్ లైసెన్స్ లేకుండానే అణు, సంబంధిత కీలక ఖనిజాల అన్వేషణ చేపట్టేందుకు అనుమతి ఉంది. ఈ అన్వేషణ హక్కులు ఐదేళ్ల పాటు చెల్లుబాటులో ఉంటాయి. ఈ వ్యవధిలో AMD ఆ ప్రాంతంలోని ఖనిజ సామర్థ్యాన్ని సమగ్రంగా అంచనా వేస్తుంది.

    ఈ పరిశోధనల ఫలితాల ఆధారంగా ఈ ప్రాంతంలో వాణిజ్యపరంగా లాభదాయకమైన ఖనిజ నిక్షేపాలు ఉన్నాయో లేదో తెలుస్తుంది. ఒకవేళ తగినన్ని నిక్షేపాలు లభ్యమైతే, భవిష్యత్తులో మైనింగ్ రంగంతో పాటు సంబంధిత పరిశ్రమల స్థాపనకు, భారీ పెట్టుబడుల రాకకు మార్గం సుగమం కానుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Andhra Pradesh/కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. పల్నాడు జిల్లాలో అరుదైన ఖనిజాల అన్వేషణకు ఆమోదం!
    Home/Andhra Pradesh/కేంద్రం కీలక నిర్ణయం.. పల్నాడు జిల్లాలో అరుదైన ఖనిజాల అన్వేషణకు ఆమోదం!
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