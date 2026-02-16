అమరావతి నిర్మాణంపై బిల్ గేట్స్ ఆరా - వివరించిన సీఎం చంద్రబాబు, గ్రేట్ వర్క్ అంటూ కితాబు..!
బిల్ గేట్స్ ఏపీ పర్యటనకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు భేటీ అయ్యారు. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రాన్ని కూడా సందర్శించారు. రాజధాని నిర్మాణం గురించి ఆరా తీయగా… సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.
గేట్స్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ బిల్ గేట్స్ ఏపీ పర్యటనకు వచ్చారు. సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ తో పాటు పలువురు మంత్రులతో సమావేశమయ్యారు. ఆ తర్వాత సచివాలయంలో ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి పాలనలో టెక్నాలజీ వినియోగాన్ని పరిశీలించారు.
RTGSను పరిశీలించిన బిల్ గేట్స్…
రియల్ టైమ్ గవర్నెన్సు ద్వారా పౌర సేవల్ని వేగంగా అందిస్తున్న తీరు, ఫలితాలను గేట్స్కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వివరించారు. డేటాలేక్, అవేర్ 2.0, వాట్సప్ గవర్నెన్స్, సంజీవని ప్రాజెక్టు, రాజధాని అమరావతి ప్రాజెక్టుల గురించి తెలుసుకున్నారు. ఆర్టీజీఎస్లోని డిస్ ప్లే వాల్స్పై ప్రజంటేషన్లను పరిశీలించారు. డేటా లేక్ ద్వారా అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలను అనుసంధానించామని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.
డేటా లేక్, వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా పౌర సేవల్ని సులభతరం చేయడం బాగుందని గేట్స్ ప్రశంసించారు. అవేర్ 2.0 ద్వారా రియల్ టైమ్లో సమారాచాన్ని సేకరించి, వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్టు గేట్స్కు సీఎం తెలిపారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాలు, పాలసీల అమలుపై ప్రజాభిప్రాయం సేకరిస్తున్న తీరును గేట్స్ కు తెలిపారు. కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ ద్వారా జీఎస్డీపీ పెరుగుదలను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
బ్లాక్ చెయిన్ టెక్నాలజీతో ల్యాండ్ రికార్డులు భద్రపరుస్తున్నామని... అలాగే, భూ రికార్డులపై క్యూఆర్ కోడ్ వంటి విధానాలతో పారదర్శకంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకున్నామని గేట్ కు అధికారులు వివరించారు. ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ప్రక్రియ అద్భుతంగా ఉందని గేట్స్ వ్యాఖ్యానించారు.
తమ గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో చిత్తూరు జిల్లాలో నడుస్తున్న సంజీవని ప్రాజెక్టు అమలును బిల్ గేట్స్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. బ్లడ్ ప్రెషర్, డయాబెటీస్ లాంటి పరీక్షల వివరాలను ఎలా నమోదు చేస్తున్నారని ఆరా తీశారు. కుప్పంలో అమలు చేసిన సంజీవని ప్రాజెక్టు చాలా చక్కగా ఉందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తూ… దట్స్ నైస్ అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
రాజధాని నిర్మాణంపై ఆరా…
ఏఐ వినియోగంతో ప్రజారోగ్య సేవలను విస్తరించే అంశాలతో పాటు బయో డిజైన్ ద్వారా వైద్య సేవలు అందించే విధానాలను సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ వివరాలను కూడా గేట్స్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. రాజధానిలో 30 శాతం గ్రీన్ అండ్ బ్లూ ప్రణాళిక బాగుందంటూ బిల్ గేట్స్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ సందర్భంగా రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ తీరును సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా వివరించారు. గ్రేట్ వర్క్ అంటూ బిల్ గేట్స్ కితాబిచ్చారు.