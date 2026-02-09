Edit Profile
    రెండేళ్లలో అమరావతి నెక్స్ట్ లెవల్.. క్వాంటం కంప్యూటర్ల తయారీపై సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన

    అమరావతి కేంద్రంగా క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌కు శంకుస్థాపన చేశామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఇక్కడి నుంచి క్వాంటం కంప్యూటర్లు తయారవుతాయని వెల్లడించారు. మనమే ప్రపంచానికి క్వాంటం కంప్యూటర్లు అందిస్తామని తెలిపారు.

    Published on: Feb 09, 2026 12:48 PM IST
    By Anand Sai, Amaravati
    సచివాలయంలో మంత్రులు, పలు శాఖల కార్యదర్శులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు వర్చువల్‌గా హాజరయ్యారు. జీఎస్‌డీపీ వృద్ధిరేటు, స్వర్ణాంధ్ర 2047 విజన్‌ లక్ష్యాలు, పది సూత్రాల అమలు, ఆదాయార్జన శాఖలు, రాష్ట్రానికి వచ్చిన పెట్టుబడులు, పీపీపీ ప్రాజెక్టుల పురోగతి మీద చంద్రబాబు చర్చించారు. రియల్‌టైమ్‌ గవర్నెన్స్‌లో భాగంగా సాంకేతికతతో పాటు అవేర్‌, డేటా లీక్‌, పాలనలో ఏఐ టూల్స్‌ వినియోగం, కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల యాక్షన్‌ ప్లాన్‌, యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి, వన్‌ ఫ్యామిలీ-వన్‌ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌ విధానం మీద మాట్లాడారు.

    ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు
    ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు

    ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వ పథకాలను అట్టడుగు వర్గాలకు కూడా చేరవేయాలని చెప్పారు. అంతకుముందు జిల్లా కలెక్టర్ల సదస్సులు నిర్వహించేవారు కాదని, ఇప్పుడు మూడు నెలలకోసారి నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రతీ నెలా.. రెండుసార్లు మంత్రివర్గ భేటీ జరుగుతోందన్నారు.

    జిల్లా స్థాయిలో కలెక్టర్లు, ఇన్ఛార్జి మంత్రులు సమర్థంగా పని చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ప్రపంచం గ్రీన్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వైపు వెళ్తొందన్నారు. అమరావతి కేంద్రంగా క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌కు శంకుస్థాపన చేశామన్నారు. రెండేళ్లలో అమరావతి నుంచి క్వాంటం కంప్యూటర్లు తయారవుతాయన్నారు. మనమే ప్రపంచానికి క్వాంటం కంప్యూటర్లు అందిస్తామని తెలిపారు. ఏఐ, క్వాంటం కంప్యూటర్లు, డేటా సెంటర్లతో పెద్ద మార్పులు వస్తాయని వెల్లడించారు.

    (ఈ ఆర్టికల్ అప్‌డేట్ అవుతోంది..)

