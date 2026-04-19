    Simhachalam Chandanotsavam : సింహాచలం చందనోత్సవానికి టిక్కెట్ల పంపిణీపై గందరగోళం

    Simhachalam Chandanotsavam : విశాఖ సింహాచలం చందనోత్సవానికి టికెట్లకు సంబంధించిన విషయంపై గందరగోళం నెలకొన్నది. మరోవైపు ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి అసంతృప్తి వస్తున్నట్టుగా వార్తలు వస్తున్నాయి.

    Published on: Apr 19, 2026 8:30 AM IST
    By Anand Sai, Simhachalam
    విశాఖ సింహాచలం అప్పన్నస్వామి చందనోత్సవానికి టిక్కెట్ల పంపిణీపై గందరగోళం, అసంతృప్తి నెలకొన్నాయి. శాసనసభ్యులకు ప్రోటోకాల్ కోటా కింద టిక్కెట్ల కేటాయింపుపై వివాదం చెలరేగింది. ప్రతి ఎమ్మెల్యేకు గరిష్టంగా 25 టిక్కెట్లు మాత్రమే లభిస్తాయని ఆలయ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయం పలువురు ఎన్నికైన ప్రతినిధుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటోంది.

    సింహాచలం
    భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు, పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గణబాబు ఈ నిర్ణయంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ తమ టికెట్ల కేటాయింపును స్వీకరించడానికి నిరాకరించినట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో ఉన్న పద్ధతులకు విరుద్ధంగా, కొందరు ప్రజాప్రతినిధులకు అధిక సంఖ్యలో టికెట్లు కేటాయించగా, నగర ఎమ్మెల్యేలను పక్కన పెట్టారని ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

    ఉత్సవ కార్యక్రమాలు సజావుగా జరిగేలా చూసే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీని నియమించింది. ఈ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నప్పటికీ, టిక్కెట్ల పంపిణీ విషయం వివాదాస్పదంగానే కొనసాగుతోంది. 70 శాతం టిక్కెట్లను ఆన్‌లైన్‌లో విక్రయిస్తామని ఆలయ అధికారులు ప్రకటించినప్పటికీ, భక్తులు బ్యాంకుల వద్ద పొడవైన క్యూలలో నిల్చోవలసి వస్తోంది. రూ.300 టిక్కెట్లు ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, రూ. 1,000, రూ. 1,500 టిక్కెట్ల స్లాట్‌లను పరిమిత సంఖ్యలోనే విడుదల చేశారనే ఫిర్యాదులు రావడంతో భక్తులు మరింత అసంతృప్తికి గురయ్యారు.

    భక్తులకు టికెట్ల అందుబాటును పెంచడమే లక్ష్యంగా ఆన్‌లైన్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, ఇది మరిన్ని సమస్యలకు దారితీసిందని పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 19న అర్ధరాత్రి స్వామివారి నిజరూప దర్శనంతో ప్రారంభం కానున్న ఈ ఉత్సవం, టిక్కెట్ల సమస్యల కారణంగా ఇబ్బందులు వచ్చాయి. ఆలయ యంత్రాంగం తొలుత ఉత్సవానికి నాలుగు రోజుల ముందు బ్యాంకులు, ఆన్‌లైన్ ద్వారా పరిమిత సంఖ్యలో టిక్కెట్లను విడుదల చేసింది. కానీ ఆ తర్వాత అదనపు విడత అమ్మకాలు జరిగాయి.

    ఏప్రిల్ 16న కార్యనిర్వాహక అధికారి వెంకట రావు ఏప్రిల్ 17న ఉదయం 8:00 గంటలకు ఆన్‌లైన్ బుకింగ్ తిరిగి ప్రారంభమవుతుందని, ఒక్కో లాగిన్‌కు ఒక టిక్కెట్‌ను మాత్రమే అనుమతిస్తామని ప్రకటించారు. అయితే అధిక ధర కలిగిన కేటగిరీల టిక్కెట్లు దాదాపు వెంటనే అమ్ముడైపోయాయని భక్తులు చెబుతున్నారు.

    ఉమ్మడి విశాఖపట్నం జిల్లా ఎమ్మెల్యేలకు ఒక్కొక్కటి రూ. 1,500 చొప్పున 25 టిక్కెట్లు, ఒక్కొక్కటి రూ. 1,000 చొప్పున అదనంగా మరో 25 టిక్కెట్లతో పాటు, ఆరుగురు కుటుంబ సభ్యుల వరకు ప్రత్యేక అంతరాలయ దర్శనం సౌకర్యం కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అయితే ఈ కేటాయింపులు ఇంకా పూర్తిగా అందలేదు. టిక్కెట్ల కోసం చేసిన అభ్యర్థనలు ఇంకా పరిష్కారం కాలేదని ప్రజలు, వ్యాపార నాయకుల నుంచి మరిన్ని ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి.

    కార్యనిర్వాహక అధికారి కార్యాలయానికి సమర్పించిన లేఖలు పాక్షికంగా జిల్లా రెవెన్యూ అధికారికి పంపించారు, ఆయన ప్రస్తుతం అధికారిక విధి నిర్వహణ మీద బయట ఉన్నారు. దీనివల్ల అనేక నిర్ణయాలు పరిష్కారం కాలేదు. కార్యనిర్వాహక అధికారి కార్యాలయం పరిమిత సంఖ్యలో టిక్కెట్లను జారీ చేస్తోంది. ఎంతో ఘనంగా జరిగే చందనోత్సవం సందర్భంగా టికెట్ల గురించి విమర్శలు వస్తున్నాయి.

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Andhra Pradesh/Simhachalam Chandanotsavam : సింహాచలం చందనోత్సవానికి టిక్కెట్ల పంపిణీపై గందరగోళం
