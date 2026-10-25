అర్నబ్ తుపాను : వరద ముప్పు ప్రాంతాల్లో 26,000 మంది గర్భిణులు.. ఆరోగ్య శాఖ స్పెషల్ ప్లానింగ్
cyclone Arnab : అర్నబ్ తుపాను నేపథ్యంలో ఆరోగ్య శాఖ సన్నద్ధమవుతోంది. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో 26,000 మంది గర్భిణులను గుర్తించింది. వారిని సురక్షితంగా చూసుకోవాలని తెలిపింది.
రాబోయే తుపాను ప్రభావానికి గురయ్యే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల్లో అత్యవసర ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలకు అంతరాయం కలగకుండా చూడాలని ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో తీవ్రమైన తుపాను ప్రభావం ఉండనున్న నేపథ్యంలో అక్టోబర్ 27, 28 తేదీలలో పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్లు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్బంగా మంత్రి సత్యకుమార్ ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ సన్నద్ధతను సమీక్షించారు.
ఆరోగ్యశాఖ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం.. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రాలలో మందుల సరఫరా నిరంతరాయంగా కొనసాగించాల్సిన అవసరాన్ని మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ నొక్కి చెప్పారు. అక్టోబర్ 23 నుండి నవంబర్ 6 మధ్య ప్రసవ తేదీలు ఉన్న గర్భిణీ స్త్రీలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని కూడా అధికారులను ఆదేశించారు.
వరద ముప్పు ఉన్న ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న 26,000 మందికి పైగా గర్భిణులను, అలాగే ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారిని ఆసుపత్రులలో చేర్పించడానికి ఆరోగ్య శాఖ గుర్తించింది. రవాణా సౌకర్యాలు లేని ప్రాంతాల నుండి గర్భిణులను తరలించడానికి కూడా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్ కె.వి.ఎన్. చక్రధర్ బాబు అన్ని జిల్లాల వైద్య, ఆరోగ్య అధికారులను మందులు, ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్, ఇంట్రావీనస్ సెలైన్, ప్రసూతి మందులు, నవజాత శిశు సంరక్షణ సామాగ్రి, ఆక్సిజన్, జనరేటర్లు, ఇంధనం, తాగునీటి తగినంత నిల్వలు ఉండేలా చూడాలని ఆదేశించారు. గర్భిణులు, ప్రసవానంతర తల్లులు, నవజాత శిశువులు, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, క్రమం తప్పకుండా మందులు అవసరమయ్యే వారు ఉన్న కుటుంబాలను గుర్తించాలని ఫ్రంట్లైన్ ఆరోగ్య కార్యకర్తలను కోరారు.
ప్రభావిత గ్రామాలలో సరైన పారిశుధ్యం, సురక్షితమైన తాగునీటి లభ్యతను చూసుకోవాలని ఉన్నతాధికారులు చెప్పారు. అలాగే అంటువ్యాధులు అసాధారణంగా పెరగకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా ఆదేశించారు.
తీవ్ర వర్ష ముప్పు పొంచి ఉన్న నేపథ్యంలో ఏపీలోని కాకినాడ, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ, ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. ఈ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది.
శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, గుంటూరు, ప్రకాశం, బాపట్ల, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు.
రాయలసీమ పరిధిలోని కడప, కర్నూలు, నంద్యాల, శ్రీ సత్యసాయి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, అనంతపురం జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ ఇచ్చింది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More