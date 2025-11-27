Edit Profile
    తప్పిన సెన్యార్ తుపాను ముప్పు.. 29 నుంచి రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు!

    సెన్యార్ తుపాను ముప్పు తప్పింది. కానీ కొన్ని రోజులు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందవి వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.

    Published on: Nov 27, 2025 6:03 AM IST
    By Anand Sai
    మలక్కా జలసంధి, ఇండోనేషియా సమీపంలోని తీవ్ర వాయుగుండం సెన్యార్ తుపానుగా బలపడింది. అయితే ఇది పశ్చిమ దిశగా కదులుతూ తక్కువ సమయంలోనే ఇండోనేషియాలో తీరం దాటింది. దీని ప్రభావం మనకు ఉండదని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.

    తెలంగాణ, ఏపీ వర్షాలు

    అండమాన్ అండ్ నికోబార్ దీవులు, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమ, కేరళ, మాహేలలో రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) తెలిపింది.

    నైరుతి బంగాళాఖాతం, దక్షిణ శ్రీలంక సమీపంలో తీవ్ర అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. గురువారం నాటికి వాయుగుండంగా బలపడనుంది. శనివారం నాటికి ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి వైపు కదులుతూ.. మరింత బలపడనున్నట్టుగా ఐఎండీ అంచనా వేస్తోంది. ఈ ప్రత్యేక వాతావరణ వ్యవస్థ ప్రధానంగా తమిళనాడును ప్రభావితం చేస్తుంది. నవంబర్ డిసెంబర్ 1 వరకు ఆ రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 29, 30 తేదీలలో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

    నవంబర్ 29 నుంచి 30 తేదీలలో కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమలలో కూడా భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 26న కేరళ, మాహేలో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా.

    శనివారం నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి, ప్రకాశం, అన్నమయ్య, కడప జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఆదివారం నాడు నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి, అన్నమయ్య, కడప, కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, నంద్యాలతోపాటుగా యానాంలలో భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. వేగంగా గాలులు వీస్తాయని హెచ్చరించింది. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లకూడదని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

