అడవిలో నుంచి వణుకుతూ వచ్చిన పిల్లాడు.. అడిగితే అసలు విషయం బయటకి!
అన్నమయ్య జిల్లాలో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ పిల్లాడు అడవిలో నుంచి భయపడుతూ వస్తున్నాడు. అతడిని ప్రశ్నించగా ఘోరమైన ఘటన బయటకు వచ్చింది.
అన్నమయ్య జిల్లాలోని బోయకొండ కొండ సమీపంలో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ బాలుడు అడవిలో నుంచి వణుకుతూ బయటకు వచ్చాడు. అతడి భయం చూసి అడగ్గా.. దారుణమైన విషయాన్ని బయటపెట్టాడు. దీంతో అందరూ షాక్ అయ్యారు. బాలుడు ధైర్యంగా తప్పించుకోవడంతో తండ్రి హత్య వెలుగులోకి వచ్చింది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, తమిళనాడుకు చెందిన గాంధీ, అతని భార్య.. చౌడేపల్లె మండలం, ఆర్ఆర్ కాలనీలోని ఒక కోళ్ల ఫారంలో పని చేసేవారు. గాంధీ భార్యతో నరసింహులు అనే వ్యక్తికి వివాహేతర సంబందం ఉందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ విషయం గాంధీకి కూడా తెలుసని చెబుతున్నారు. వీరి మధ్య ఏం జరిగిందో తెలియదు.
కానీ ఆదివారం రాత్రి (ఏప్రిల్ 5, 2026) కొండ సమీపంలోని ఒక నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో నరసింహులు మద్యం పార్టీ ఏర్పాటు చేశాడు. దీనికి గాంధీని కూడా పిలిచాడు. అయితే నరసింహులు ముందుగానే పథకం వేసుకున్నాడు. ఈ విషయం అర్థంకాని గాంధీ నాలుగేళ్ల కుమారుడిని కూడా పార్టీకి తీసుకెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో మద్యం సేవించారు. మరోవైపు పిల్లాడు వీరిని గమనిస్తూ ఉన్నాడు.
పార్టీ జరుగుతున్న సమయంలో గాంధీ, నరసింహులుల మధ్య గొడవ జరిగింది. ఆ గొడవలో నరసింహులు ఒక బండరాయితో గాంధీ తలపై కొట్టి హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీంతో పిల్లాడు భయపడ్డాడు.
ఈ దాడితో వణుకుతూ.. ఆ బాలుడు అడవిలోకి పారిపోయి రాత్రంతా అక్కడే ఉన్నాడు. ఒక అంగన్వాడీ ఉపాధ్యాయురాలు ఆ బాలుడు అడవిలోంచి బయటకు వస్తుండగా గమనించారు. బాలుడు భయంగా నడుస్తూ వచ్చే విధానం చూసి అనుమానం వచ్చింది. వెళ్లి ప్రశ్నించగా.. హత్య గురించి వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం కోసం పుంగనూరులోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
