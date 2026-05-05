Bus Stations : ఆంధ్రప్రదేశ్లో 10 తాత్కాలిక బస్ స్టేషన్లు.. ఎందుకోసం అంటే?
Bus Stations : ఆంధ్రప్రదేశ్లో గోదావరి పుష్కరాల కోసం 10 తాత్కాలిక బస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం పరిశీలన చేస్తున్నారు.
వచ్చే ఏడాది జూన్లో జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాల నేపథ్యంలో రాజమహేంద్రవరం, కొవ్వూరులో యాత్రికుల రద్దీలో ఊహించని పెరుగుదలను తట్టుకోవడానికి రవాణా శాఖ ఒక సమగ్ర ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. నగర పరిధిలో రద్దీని తగ్గించడానికి, వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చే ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సర్వీసులను నిర్వహించేందుకు తాత్కాలిక బస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు అధికారులు ఆ రెండు పట్టణాల్లో, వాటి చుట్టుపక్కల 10 ప్రదేశాలను గుర్తించారు.
కొవ్వూరులో ప్రతిపాదిత ప్రదేశాలలో టోల్ ప్లాజా సమీపంలో రెండు స్థలాలు ఉన్నాయి. గుర్తించిన ఇతర ప్రదేశాలు ధవళేశ్వరం దగ్గరలో, రాజవోలులోని ఏఎంజీ స్కూల్ గ్రౌండ్స్, వీఎల్ పురం వద్ద మార్గాని ఎస్టేట్, ఈస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో ఒక ఓపెన్ సైట్, దివాన్చెరువు వద్ద ఏడీబీ రోడ్ జంక్షన్, దివాన్చెరువు వద్ద జీరో పాయింట్, కాతేరు శివార్లలో స్టార్ బిర్యానీ పాయింట్, కాతేరు రాముడి చెరువు దగ్గర వీటిని గుర్తించారు.
విశాఖపట్నం, విజయవాడ, కోనసీమ, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే బస్సులకు అనువుగా ఈ ప్రదేశాలను వ్యూహాత్మకంగా ఎంపిక చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. గత పుష్కరాల సమయంలో నడిపిన 1,741 బస్సులతో పోలిస్తే, ఈసారి పుష్కరాల కోసం దాదాపు 2,800 బస్సులను మోహరించాలని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ యోచిస్తోంది. ఇది గణనీయమైన పెరుగుదల అని, తద్వారా భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివస్తారనే అంచనాలు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
తాత్కాలిక బస్ స్టేషన్లకు చేరుకునే యాత్రికులను, స్థానికంగా ఏర్పాటు చేసిన షటిల్ బస్సు సర్వీసుల ద్వారా స్నాన ఘాట్లకు తరలిస్తారు. ట్రాఫిక్ నియంత్రణపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు. బస్సులు ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగా వచ్చి ఇబ్బంది పడకుండా.. బస్సుల రాకపోకలు సజావుగా సాగేలా చూసేందుకు పోలీసులు వ్యవస్థను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ వ్యవస్థ రద్దీ సమయాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్ను తగ్గిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.
గత పుష్కరాల సమయంలో అధికారులు స్థానికంగా రవాణా కోసం సుమారు 150 బస్సులను నడిపారు. అయితే, భవిష్యత్తులో పెరిగే డిమాండ్ను తీర్చడానికి, అధికారులు ఇప్పుడు పాఠశాల బస్సుల వినియోగంతో సహా అదనపు మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నారు. పుష్కరాల సమయంలో ప్రారంభ రోజు, రెండు ఆదివారాలు, అమావాస్య రోజులలో రద్దీ గరిష్టంగా ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
తాత్కాలిక బస్ స్టేషన్లు, పారిశుధ్య సౌకర్యాలు, విశ్రాంతి ప్రదేశాలు, పుష్కర నగర్ వసతి గృహాలతో సహా మౌలిక సదుపాయాలు, లాజిస్టిక్స్ కోసం అధికారులు ప్రభుత్వానికి రూ. 30.85 కోట్ల విలువైన ప్రతిపాదనలను సమర్పించారు. రవాణా, పోలీసు, రెవెన్యూ శాఖల అధికారులతో కూడిన ఒక సంయుక్త బృందం పుష్కరాలకు సంబంధించిన ప్రదేశాలను ఖరారు చేయడానికి, ఏర్పాట్లు సజావుగా జరిగేలా చూసేందుకు క్షేత్రస్థాయి తనిఖీలు నిర్వహిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More