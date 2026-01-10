Edit Profile
    బంగాళాఖాతంలో తీవ్రవాయుగుండం : ఏపీలో ఇవాళ, రేపు వర్షాలు - తెలంగాణలో కొనసాగుతున్న చలి తీవ్రత

    తీవ్రవాయుగుండం నేపథ్యంలో ఏపీకి ఐఎండీ వర్ష సూచన ఇచ్చింది. ఇవాళ, రేపు పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. మరోవైపు తెలంగాణకు ఎలాంటి వర్ష సూచన లేదు.

    Published on: Jan 10, 2026 11:40 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Amaravati
    నైరుతి బంగాళాఖాతంలోని తీవ్రవాయుగుండం కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇవాళ మధ్యాహ్నం సమయంలో ఉత్తర శ్రీలంక ట్రింకోమలీ - జాఫ్నా మధ్య తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. ఈ ప్రభావంతో ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడే సూచనలున్నాయి.

    తీవ్రవాయుగుండం - ఏపీకి వర్ష సూచన
    తీవ్రవాయుగుండం - ఏపీకి వర్ష సూచన

    ఇవాళ, రేపు వర్షాలు…

    తాజాగా వాతావరణ పరిస్థితుల ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. అలాగే బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, రాయలసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.

    • అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం... ఉత్తర కోస్తాలో ఇవాళ పొడి వాతావరణం, పొగమంచు వాతావరణ పరిస్థితులుంటాయి.
    • దక్షిణ కోస్తాలో ఇవాళ, రేపు పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తారు వర్షాలు పడే సూచనలున్నాయి.
    • రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఇవాళ, రేపు ఒకటి రెండు చోట్ల తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తారు వర్షాలు పడొచ్చు.
    • రాగల 4 రోజుల్లో కోస్తాంధ్రా, యానాం, రాయలసీమ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతల నమోదులో గణనీయమైన మార్పులు ఉండకపోవచ్చు.

    తెలంగాణ వెదర్ రిపోర్ట్:

    తెలంగాణకు ఎలాంటి వర్ష సూచన లేదు. ఇవాళ పొడి వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం రిపోర్ట్ ప్రకారం... రాబోయే 2 రోజుల్లో అక్కడకక్కడ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 డిగ్రీల నుంచి 4 డిగ్రీలు తక్కువగా ఉండే సూచనలున్నాయి. ఎలాంటి హెచ్చరికలు లేవు.

    హైదరాబాద్ లో ఇవాళ్టి వాతావరణం చూస్తే ఉదయం, రాత్రి సమయాల్లో పొగమంచుతో కూడిన పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఉపరితల గాలులు ఆగ్నేయ, తూర్పు దిశలో గంటకు 04 - 06 కిమీ వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంటుంది.

