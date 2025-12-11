Edit Profile
    విశాఖ నావల్ డాక్‌యార్డ్ అప్రెంటిసెస్ ఖాళీలు.. టెన్త్, ఐటీఐ ఉంటే చాలు!

    నావల్ డాక్‌యార్డ్ అప్రెంటిసెస్ స్కూల్, విశాఖపట్నం అప్రెంటీస్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఆన్‌లైన్ ద్వారా అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

    Published on: Dec 11, 2025 9:15 AM IST
    By Anand Sai, Visakhapatnam
    నావల్ డాక్‌యార్డ్ అప్రెంటిసెస్ స్కూల్, విశాఖపట్నం(భారత నౌకాదళం, రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ కింద) 2025-26 బ్యాచ్ కోసం ట్రేడ్ అప్రెంటిస్ పోస్టుల కోసం అర్హులైన భారతీయ పౌరుల నుండి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తుంది. అభ్యర్థులు నిర్ణీత తేదీలలోపు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తులను సమర్పించాలి. 320 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది.

    విశాఖ నావల్ డాక్‌యార్డ్ ఖాళీలు (wiki)
    ఖాళీలు

    320 పోస్టులు ట్రేడ్ వారీగా ఖాళీలు: ట్రేడ్‌లలో ఫిట్టర్, ఎలక్ట్రీషియన్, మెషినిస్ట్, వెల్డర్, షీట్ మెటల్ వర్కర్, పైప్ ఫిట్టర్, ఆర్&ఏసీ మెకానిక్, మెకానిక్ డీజిల్, పెయింటర్, కార్పెంటర్, ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్, ఫౌండ్రీమ్యాన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్స్, క్యంప్యూటర్‌ ఆపరేటింగ్‌తోపాటుగా పలు పోస్టులకు దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తున్నారు.

    విశాఖపట్నంలోని నావల్ డాక్‌యార్డ్ అప్రెంటిసెస్ స్కూల్‌లో శిక్షణ ఇస్తారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులు అప్రెంటిస్ చట్టం 1961, నావల్ డాక్‌యార్డ్ నిబంధనల ప్రకారం ఒక సంవత్సరం అప్రెంటిస్‌షిప్ శిక్షణ పొందుతారు. శిక్షణ కాలంలో భారత ప్రభుత్వ అప్రెంటిస్‌షిప్ నిబంధనల ప్రకారం నెలవారీగా స్టైపెండ్ చెల్లిస్తారు. అర్హతలు

    అర్హతలు

    కనీసం 50 శాతం మార్కులతో 10వ తరగతి (మెట్రిక్) ఉత్తీర్ణత, సంబంధిత ట్రేడ్‌లో ITI ఉత్తీర్ణత, కనీసం 50% మార్కులతో అప్రెంటిస్‌షిప్ ప్రమాణాల ప్రకారం మెడికల్ ఫిట్‌నెస్ ఉండాలి. రాత పరీక్ష, మెరిట్ జాబితా, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, వైద్య పరీక్షలు ఉంటాయి.

    దరఖాస్తు 1 డిసెంబర్ 2025న ప్రారంభమయ్యాయి. చివరి తేదీ: 02 జనవరి 2026 (రాత్రి 11:50 PM) వరకు ఉంటుంది. రాత పరీక్ష 22 మార్చి 2026, మెరిట్ జాబితా 25 మార్చి 2026, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ 30 మార్చి 2026, వైద్య పరీక్ష అండ్ రిపోర్టింగ్ 31 మార్చి 2026న ఉంటుంది.

    ఆన్‌లైన్ ద్వారా అప్లై చేయాలి. 14 నుంచి 18 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వ్డ్ వర్గాల వయోపరిమితిలో సడలింపు ఇస్తారు. పూర్తి వివరాల కోసం www.joinindiannavy.gov.in ను సంప్రదించండి.

