    టీటీడీ కళ్యాణ మండపాలు మరింత మెరుగ్గా నిర్వహించేందుకు ప్రత్యేక హెల్ప్‌లైన్

    టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న కళ్యాణ మండపాలపై ప్రత్యేక హెల్ప్‌లైన్ ఏర్పాటు చేయాలని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అన్నారు. భక్తుల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించాలన్నారు.

    Published on: Jan 18, 2026 2:52 PM IST
    By Anand Sai
    తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(టీటీడీ) ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్(ఈవో) అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు నిర్వహిస్తున్న కళ్యాణ మండపాల నిర్వహణను మెరుగుపరచడానికి ప్రత్యేక హెల్ప్‌లైన్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. టీటీడీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ భవనంలో అధికారులతో సమీక్షించిన సింఘాల్.. భక్తుల నుండి అభిప్రాయాన్ని సేకరించడానికి హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ సహాయపడుతుందని అన్నారు.

    టీటీడీ ఈవో సింఘాల్
    టీటీడీ ఈవో సింఘాల్

    టీటీడీ కళ్యాణ మండపాలకు సంబంధించిన అభిప్రాయాలను స్థానిక శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా భక్తుల నుండి సేకరించాలని టీటీడీ ఈవో సింఘాల్ అన్నారు. ఇది ప్రస్తుత సమస్యలను, అవసరమైన సౌకర్యాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయడంలో సహాయపడుతుందని సూచించారు.

    కళ్యాణ మండపాల నిర్వహణను ఫెసిలిటీ మేనేజ్‌మెంట్ సర్వీసెస్(ఎఫ్ఎంఎస్) ఫ్రేమ్‌వర్క్ కిందకు తీసుకురావడం వల్ల పరిశుభ్రతను నిర్వహించడం, మెరుగైన సౌకర్యాలను అందించడం సులభతరం అవుతుందని అన్నారు ఈవో. టీటీడీ కళ్యాణ మండపాల వివిధ అంశాలపై అభిప్రాయాలను సేకరించాలని టీటీడీ ఈవో అధికారులకు సూచించారు. వీటిలో కాంపౌండ్ గోడలు, మరుగుదొడ్లు, కళ్యాణ వేదిక, అలంకరణ ఏర్పాట్లు, వివాహాల నిర్వహణకు అనుకూలత, పార్కింగ్ సౌకర్యాలు, వర్షాకాలంలో లీకేజీ సమస్యలు, ప్రాంగణంలో నీటి స్తబ్దత, భద్రత మొదలైనవి ఉండాలన్నారు.

    అభిప్రాయాలను సేకరించడం వలన భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు ఉండేలా చూసుకోవడానికి సహాయపడుతుందని టీటీడీ ఈవో అన్నారు.

    దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో భక్తుల సౌకర్యార్థం నిర్మించిన టీటీడీ కళ్యాణ మండపాల నిర్వహణపై సమగ్ర నివేదికను రూపొందించాలని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను గతంలోనే ఆదేశించారు. టీటీడీ కళ్యాణ మండపాలు ఆదరణలో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆదరణ లేనివి ఎన్ని, ఆధునీకరించబడినవి ఎన్ని, తదితర స్థితిగతులు, భక్తులు సౌకర్యవంతంగా వినియోగించుకోవడానికి సమగ్ర విధానాన్ని రూపొందించి టీటీడీ పాలక మండలికి నివేదించాలని తిరుపతి జేఈవోను ఆదేశించారు. టీటీడీ ఆలయాలలోని తిరువాభరణ రిజిస్టర్లను డిజిటలైజ్ చేసి డాక్యుమెంటను రూపొందించాలన్నారు. అలాగే టీటీడీలోని అన్ని విభాగాలలోని మౌలిక వసతులకు సంబంధించి టూల్స్ అండ్ ప్లానింగ్‌ను ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్ చేసుకోవాలని సూచించారు.

