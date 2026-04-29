వైఎస్ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీలో ఐదు కొత్త కోర్సులు
YSR Arch University : విద్యార్థులకు వైఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ఐదు కొత్త కోర్సులను 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రవేశపెట్టనుంది.
డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీ 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి ఐదు కొత్త కోర్సులను ప్రవేశపెట్టేందుకు అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యా మండలి నుంచి ఆమోదం పొందింది. సృజనాత్మక, సాంకేతికత ఆధారిత రంగాలలో మారుతున్న పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా విశ్వవిద్యాలయం అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులను ప్రారంభిస్తుందని వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ బి.జయరామిరెడ్డి తెలిపారు.
ఫైన్ ఆర్ట్స్ కళాశాలలో విశ్వవిద్యాలయం 60 సీట్లతో ఫ్యాషన్, అపెరల్ డిజైన్లో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సును, 24 సీట్లతో ఫైన్ ఆర్ట్ (శిల్పకళ)లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సును ప్రవేశపెట్టనుంది.
కాలేజ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులలో ఒక్కొక్కదానికి 60 సీట్లు ఉండగా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సు 24 సీట్లను అందిస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమాలు ఫ్యాషన్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్, ఏఐ, సివిల్ ఇంజనీరింగ్, గేమింగ్, డిజైన్, మౌలిక సదుపాయాల రంగాలలో ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పిస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. ఈ కొత్త కోర్సులు క్రియేటివిటీ, రూపకల్పన, సాంకేతిక విద్యా రంగంలో ఒక ప్రధాన కేంద్రంగా విశ్వవిద్యాలయం స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీ ఆర్కిటెక్చర్, ఫైన్ ఆర్ట్స్ మరియు డిజైన్ రంగాలలో వివిధ రకాల కోర్సులను అందిస్తోంది. పెయింటింగ్, స్కల్ప్చర్, అప్లైడ్ ఆర్ట్స్, యానిమేషన్, ఫోటోగ్రఫీ, డిజిటల్ టెక్నిక్స్ ఫర్ డిజైన్ అండ్ ప్లానింగ్, గేమ్ డిజైన్ టెక్నాలజీస్, టౌన్ ప్లానింగ్, బిల్డింగ్ సర్వీసెస్ ఇంజనీరింగ్తోపాటుగా ఎన్నో కోర్సులను ఈ విశ్వవిద్యాలయం అందిస్తోంది.
