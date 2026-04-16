OTT Telugu: ఓటీటీలోకి ఇవాళ నేరుగా వచ్చిన తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఆ గ్యాంగ్ రేపు 3- జాంబీ డ్రగ్, బోల్డ్ కంటెంట్తో!
Aa Gang Repu 3 OTT Release Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ నేరుగా స్ట్రీమింగ్కు వచ్చిన తెలుగు క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఆ గ్యాంగ్ రేపు 3. గ్యాంగ్ రేపు షార్ట్ ఫిల్మ్స్కు సీక్వెల్గా వచ్చిన ఈ సినిమాలో జాంబీ డ్రగ్ చుట్టూ సాగుతుంది. బోల్డ్ కంటెంట్తో సాగే ఆ గ్యాంగ్ రేపు 3 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Aa Gang Repu 3 OTT Streaming From Today: ఓటీటీలో ఈ వారం కూడా ఎన్నో విభిన్న జోనర్ల సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో తెలుగు కంటెంట్ సినిమాలు కూడా ఆకట్టుకునేలా చాలా ఉన్నాయి. వీటిలో ఇవాళ ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన ఓ తెలుగు సినిమా ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది.
జాంబీ డ్రగ్-ప్రాస్టిట్యూట్
ఆ సినిమానే ఆ గ్యాంగ్ రేపు 3. ఓటీటీలోకి నేరుగా ఇవాళ (ఏప్రిల్ 16) ఆ గ్యాంగ్ రేపు 3 మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. ఈ సినిమాలో జాంబీ డ్రగ్, ఓ ప్రాస్టిట్యూట్, విటులు, రౌడీ గ్యాంగ్ చుట్టూ సాగుతుంది. బోల్డ్ కంటెంట్ కూడా సినిమాలో బాగానే ఉంది. ఇలా జాంబీ డ్రగ్, రౌడీ గ్యాంగ్ వంటి అంశాలతో బోల్డ్ కంటెంట్తో తెరకెక్కించిన సినిమానే ఆ గ్యాంగ్ రేపు 3.
అయితే, ఇంతకుముందు ఆ గ్యాంగ్ రేపు అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ యూట్యూబ్లో తెగ హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. యూట్యూబ్లో 45 మిలియన్స్కు పైగా వ్యూస్ సాధించి వైరల్ షార్ట్ ఫిల్మ్గా పేరు తెచ్చుకుంది. విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు ప్రేక్షకుల అభినందనలు పొందిన ఆ గ్యాంగ్ రేపు చిత్రానికి సీక్వెల్గా ఆ గ్యాంగ్ రేపు 2 కూడా వచ్చేసింది.
సీక్వెల్గా ఆ గ్యాంగ్ రేపు 3
ఈ చిత్రానికి యూట్యూబ్లో మంచి ఆదరణ లభించింది. ఇలా వరుసగా రెండు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ యూట్యూబ్లో మంచి హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్నాయి. దీంతో వీటికి సీక్వెల్గా ఆ గ్యాంగ్ రేపు 3 అనే మరో షార్ట్ ఫిల్మ్ను తెరకెక్కించారు దర్శక నిర్మాతలు. ఎప్పుడో షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ పూర్తి చేసుకున్న ఆ గ్యాంగ్ రేపు 3 నేడు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.
కేవలం ఒక గంట నిడివి ఉన్న ఆ గ్యాంగ్ రేపు 3 సినిమాకు యోగీ కుమార్ దర్శకత్వం వహించారు. డబ్బు, వ్యభిచారం చేసే యువతి, రౌడీ గ్యాంగ్, డ్రగ్స్ వంటి అంశాలపై ఈ సినిమాను తెరకెక్కించిన ఎంతో ఎమోషనల్గా, నిజాయితీగా.. అందరి హృదయాలకు హత్తుకునే విధంగా డైరెక్టర్ తీర్చిదిద్దినట్లు తెలుస్తోంది.
ఆ గ్యాంగ్ రేపు 3 ఓటీటీ రిలీజ్
ఇంతకు ముందు యోగీ కుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన తొలి ఫీచర్ ఫిల్మ్ లవ్ యూ టూ ఓటీటీలో ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందింది. అలాగే, ఆ గ్యాంగ్ రేపు 3ని కూడా ఓటీటీలోకి నేరుగా తీసుకొచ్చారు. ప్రముఖ తెలుగు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఆహాలో ఆ గ్యాంగ్ రేపు 3 ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. నేటి నుంచి ఆహాలో ఆ గ్యాంగ్ రేపు 3 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
కాగా, ఆ గ్యాంగ్ రేపు 3 సినిమాలో నరేన్ అన్నసాగరం, ప్రీతి సుందర్ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించారు. సహచర ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నోక్షియస్ నాగ్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి హ్యాండ్ హెల్డ్ స్టైల్ చిత్రీకరణ చేసిన సినిమాటోగ్రాఫర్ నాని ఐనవెల్లి విజువల్స్ అందించారు. అయితే, తెలుగులో బోల్డ్ కంటెంట్తో క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడేవారికి ఆహాలో ఓటీటీ ప్రీమియర్ అవుతోన్న ఆ గ్యాంగ్ రేపు 3 బెస్ట్ ఆప్షన్.
