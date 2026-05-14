Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Mandana Karimi: ఉరిశిక్షలు ఆగడం లేదు- భారత్‌కు నటి మందనా కన్నీటి వీడ్కోలు- 16 ఏళ్ల బంధం కట్- అసలు ఏమైందంటే?

    Mandana Karimi About Leaving India: ఇరాన్-అమెరికా మధ్య ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు సామాన్యులనే కాదు, సెలబ్రిటీలను కూడా కలవరపెడుతున్నాయి. ఈ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో నటి మందనా కరిమి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 16 ఏళ్లుగా తన రెండో ఇల్లుగా ఉన్న భారత్‌ను వీడుతున్నట్లు మందనా కరిమి ప్రకటించారు.

    May 14, 2026, 09:29:04 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Mandana Karimi About Leaving India: మోడల్, నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మందనా కరిమి ఇరాన్ మూలాలున్న వ్యక్తి. గత 16 ఏళ్లుగా భారత్‌లో ఉంటూ ఇక్కడి చిత్ర పరిశ్రమలో తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం ఇరాన్‌లో నెలకొన్న అత్యంత భయంకరమైన పరిస్థితులు మందనాను తీవ్ర కలతకు గురిచేస్తున్నాయి.

    ఉరిశిక్షలు ఆగడం లేదు- భారత్‌కు నటి మందనా కన్నీటి వీడ్కోలు- 16 ఏళ్ల బంధం కట్- అసలు ఏమైందంటే?
    ఉరిశిక్షలు ఆగడం లేదు- భారత్‌కు నటి మందనా కన్నీటి వీడ్కోలు- 16 ఏళ్ల బంధం కట్- అసలు ఏమైందంటే?

    నా రెండో ఇల్లు విడిచి వెళ్లడం

    "భారత్‌కు వీడ్కోలు పలుకుతున్నాను.. నా రెండో ఇంటిని విడిచి వెళ్లడం బాధగా ఉన్నా తప్పడం లేదు" అని మందనా కరిమి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా తన ఆవేదనను పంచుకున్నారు. ఇరాన్-అమెరికా మధ్య కొనసాగుతున్న దౌత్యపరమైన వైఫల్యాలు, నిత్యం జరుగుతున్న ప్రాణనష్టం ఆమెను ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకునేలా చేశాయి.

    ఇరాన్‌లో నరకప్రాయమైన పరిస్థితులు

    ఇరాన్ ప్రస్తుత పరిస్థితిపై కరిమి అభిమానులు అడిగిన ప్రశ్నలకు స్పందిస్తూ మందనా కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. అక్కడ పరిస్థితి ఏమాత్రం మెరుగుపడలేదని, పైగా మరింత ఉద్రిక్తంగా మారిందని ఆమె తెలిపారు.

    "దురదృష్టవశాత్తు ఇరాన్‌లో పరిస్థితులు మరింత దారుణంగా తయారయ్యాయి. ఐఆర్జీసీ (IRGC) బలగాలు రోడ్లపైకి వచ్చి ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నాయి. ఉరిశిక్షలు ఆగడం లేదు, ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిపివేశారు. మా కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడటం కూడా గగనమైపోతోంది. ఒకవేళ ఫోన్ కాల్స్ కలిసినా అవి విపరీతమైన భారంగా (అధిక ధరలతో) మారుతున్నాయి" అని మందనా కరిమి పేర్కొన్నారు.

    ప్రస్తుత ఇరాన్ ప్రభుత్వాన్ని ఒక 'గాయపడిన జంతువు'తో మందనా పోల్చారు. అధికారాన్ని కాపాడుకోవడానికి అది మరింత హింసకు, అణిచివేతకు పాల్పడుతోందని ఆరోపించారు. స్థిరత్వం కోల్పోయిన ప్రజలు ఉపాధి లేక, ఆత్మీయులను కోల్పోయి అల్లాడుతున్నారని ఆమె వివరించారు.

    ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో ముదురుతున్న ఉద్రిక్తత

    మరోవైపు, అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లోనూ పెను మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఫిబ్రవరి 28న మొదలైన ఈ యుద్ధం, ఏప్రిల్ 8 నుంచి తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణతో కాస్త సద్దుమణిగినట్లు కనిపించింది. అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజా వ్యాఖ్యలు మళ్లీ మంటలు రేపుతున్నాయి. ఇరాన్ పంపిన తాజా శాంతి ప్రతిపాదనను ట్రంప్ కఠినంగా తోసిపుచ్చారు.

    "ఆ ప్రతిపాదన ఒక పనికిరాని కాగితం (Piece of garbage).. నేను దాన్ని పూర్తిగా చదవలేదు కూడా. ప్రస్తుతం కాల్పుల విరమణ అనేది ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంది" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ హత్య తర్వాత మొదలైన ఈ వివాదం, ఇప్పుడు మధ్యప్రాచ్యం మొత్తాన్ని దహించివేసేలా కనిపిస్తోంది.

    భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం

    ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం అంటే అది కేవలం ఆ రెండు దేశాలకే పరిమితం కాదు. చమురు నిల్వలకు నిలయమైన ఆ ప్రాంతంలో అస్థిరత ఏర్పడితే, భారత్ వంటి దేశాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఆకాశాన్నంటుతాయి. ఇది సామాన్యుడి జేబుకు చిల్లు పెట్టడమే కాకుండా, రూపాయి విలువ పతనానికి కూడా దారితీస్తుంది. ప్రస్తుతం ట్రంప్ చైనా పర్యటనలో ఉండటం, సముద్ర మార్గాల్లో రవాణా అడ్డంకులను తొలగించేందుకు ప్రయత్నించడం గమనార్హం.

    మందనా కరిమి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీ
    మందనా కరిమి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీ

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. నటి మందనా కరిమి భారత్‌ను ఎందుకు విడిచి వెళ్తున్నారు?

    ఇరాన్-అమెరికా మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం వల్ల తన స్వదేశమైన ఇరాన్‌లో పరిస్థితులు దారుణంగా మారాయని, అక్కడ తన కుటుంబ సభ్యులు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఒత్తిడి వల్లే 16 ఏళ్ల తర్వాత భారత్‌ను వీడాలని ఆమె నిర్ణయించుకున్నారు.

    2. ప్రస్తుత ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం ఎప్పుడు మొదలైంది?

    ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 28న యుద్ధం ప్రారంభమైంది. ఏప్రిల్ 8 నుంచి తాత్కాలికంగా కాల్పుల విరమణ అమలులో ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం అది విఫలమయ్యే దిశగా కనిపిస్తోంది.

    3. ఇరాన్ ప్రతిపాదనపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందన ఏమిటి?

    యుద్ధాన్ని ముగించడానికి ఇరాన్ పంపిన శాంతి ప్రతిపాదనను ట్రంప్ 'చెత్త కాగితం' (Piece of garbage) అని అభివర్ణించారు. కాల్పుల విరమణ ప్రస్తుతం అమలు కావడం అసాధ్యమనే అర్థంలో ఆయన మాట్లాడారు.

    4. ఇరాన్‌లో ఇంటర్నెట్ సేవలు ఎందుకు నిలిపివేశారు?

    ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజల నిరసనలు, వార్తలు బయటి ప్రపంచానికి తెలియకుండా ఉండటానికి అక్కడ తరచుగా ఇంటర్నెట్ బ్లాక్అవుట్ చేస్తున్నారు.

    • Chetupelli Sanjiv Kumar
      ABOUT THE AUTHOR
      Chetupelli Sanjiv Kumar

      చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/Mandana Karimi: ఉరిశిక్షలు ఆగడం లేదు- భారత్‌కు నటి మందనా కన్నీటి వీడ్కోలు- 16 ఏళ్ల బంధం కట్- అసలు ఏమైందంటే?
    Home/Entertainment/Mandana Karimi: ఉరిశిక్షలు ఆగడం లేదు- భారత్‌కు నటి మందనా కన్నీటి వీడ్కోలు- 16 ఏళ్ల బంధం కట్- అసలు ఏమైందంటే?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes