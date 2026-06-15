Shreya Sharma: మళ్లీ జోడీ కట్టిన శ్రేయ శర్మ, ప్రేరణ అరోరా- మలయాళంలోకి సింగర్ ఎంట్రీ- ఆ సూపర్ హిట్ సాంగ్ తర్వాత ఇలా!
Singer Shreya Sharma Malayalam Debut With Prerna Arora: 'పల్లో లట్కే' మ్యూజిక్ వీడియో సూపర్ హిట్ తర్వాత ప్రముఖ నటి, మోడల్, సింగర్ శ్రేయ శర్మ, స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రేరణ అరోరా మరోసారి చేతులు కలిపారు. ఓ ప్రతిష్టాత్మక మలయాళ సినిమా భారీ ప్రమోషనల్ సాంగ్లో శ్రేయ శర్మ తన స్టెప్పులతో అలరించనుంది.
Singer Shreya Sharma Malayalam Debut With Prerna Arora: సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక సూపర్ హిట్ కాంబినేషన్ రిపీట్ అవుతుందంటే అంచనాలు ఏ రేంజ్లో ఉంటాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. గతంలో 'పల్లో లట్కే' మ్యూజిక్ ఆల్బమ్తో సంచలనం సృష్టించిన నటి శ్రేయ శర్మ, బాలీవుడ్ అగ్ర నిర్మాత ప్రేరణ అరోరా సరికొత్త ప్రాజెక్ట్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు.
మలయాళంలోకి శ్రేయ శర్మ
ఈసారి వారు కేవలం హిందీ రంగానికే పరిమితం కాకుండా దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమపై కన్నేశారు. ఒక భారీ మలయాళ చిత్రంలో స్పెషల్ ప్రమోషనల్ డ్యాన్స్ నంబర్ కోసం ఈ క్రేజీ కాంబో మళ్లీ జతకట్టింది. శ్రేయ శర్మ కెరీర్లోనే ఇది ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది, ఎందుకంటే ఆమె మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ (మాలీవుడ్) లోకి అడుగుపెడుతున్న మొదటి ప్రాజెక్ట్ ఇదే కావడం విశేషం.
నిర్మాత ప్రేరణ అరోరాకు, శ్రేయ శర్మకు మధ్య మంచి ప్రొఫెషనల్ బాండింగ్ ఉంది. 'పల్లో లట్కే' సమయంలో శ్రేయ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, డ్యాన్స్ స్కిల్స్ చూసిన ప్రేరణ.. ఈ కొత్త మలయాళ ప్రాజెక్ట్లోని స్పెషల్ సాంగ్కు ఆమె అయితేనే వంద శాతం న్యాయం చేయగలదని నమ్మారు. ఈ క్రేజీ ఆఫర్ గురించి శ్రేయ శర్మ తన సంతోషాన్ని పంచుకున్నారు.
పల్లో లట్కేను మించి ఉంటుంది!
"ప్రేరణ అరోరాతో మళ్లీ కలిసి పనిచేయడం చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తోంది. మా 'పల్లో లట్కే' పాటకు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన ఆదరణ దక్కింది, ఆ సక్సెస్ మాకు కొండంత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చింది. ఇప్పుడు చేయబోయే సాంగ్ ఇప్పటివరకు నేను చేసిన వాటన్నింటికంటే పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది" అని శ్రేయ శర్మ తెలిపారు.
"పల్లో లట్కేకు ఒక ప్రత్యేకమైన చార్మ్, ఎనర్జీ ఉంటే.. ఈ సరికొత్త డ్యాన్స్ నంబర్ అంతకంటే చాలా పెద్దగా, బోల్డ్గా, కంప్లీట్గా 'హట్కే' స్టైల్లో ఉంటుంది. ఈ మలయాళ సినిమాకు ఇది అధికారిక ప్రమోషనల్ సాంగ్ కావడమే కాకుండా, చిత్రానికే ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది" అని శ్రేయ శర్మ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
దక్షిణాది సినిమాలకు, ముఖ్యంగా మలయాళ చిత్రాలకు దేశవ్యాప్తంగా మంచి డిమాండ్ ఉన్న తరుణంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ రావడం విశేషం. ఈ క్రేజీ సాంగ్ కోసం మాలీవుడ్కు చెందిన టాప్ కొరియోగ్రాఫర్ శిక్షణ ఇస్తుండటం మరో విశేషం.
సరికొత్త ఇండస్ట్రీ.. సరికొత్త ఛాలెంజ్
"మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమతో నాకు ఇదే మొదటి అసోసియేషన్, అందుకే ఈ ప్రాజెక్ట్ నా మనసుకు మరింత దగ్గరైంది. పల్లో లట్కే లాంటి హిట్ తర్వాత నా కెరీర్లో రాబోతున్న రెండో భారీ మ్యూజికల్ ప్రాజెక్ట్ ఇది. ఇంతకంటే మంచి అవకాశం నేను కోరుకోలేను" అని శ్రేయ శర్మ పేర్కొన్నారు.
"మా కాంబినేషన్ ప్రేక్షకులకు మళ్లీ ఒక స్పైసీ, ఫ్రెష్, మెమొరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుందని ప్రేరణ మేడమ్ మొదటి నుంచి నమ్మారు. అందుకే ఆమె ఈ సాంగ్ కోసం నన్నే ఎంపిక చేసుకున్నారు. మాలీవుడ్లోని టాప్ కొరియోగ్రాఫర్లలో ఒకరి వద్ద డ్యాన్స్ నేర్చుకునే అవకాశం రావడం నా అదృష్టం. ప్రతి రిహార్సల్ సెషన్ నన్ను ఒక పర్ఫార్మర్గా కొత్తగా ఆవిష్కరిస్తోంది" అని శ్రేయ శర్మ వివరించారు.
త్వరలో అధికారికంగా
ప్రస్తుతం శ్రేయ శర్మ ఈ ఐటమ్ సాంగ్ డ్యాన్స్ నంబర్ కోసం శరవేగంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తోంది. త్వరలోనే ఈ క్రేజీ మలయాళ సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, ఈ పాట ప్రోమో అధికారికంగా విడుదల కానున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
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