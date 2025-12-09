Edit Profile
    అఖండ 2 రిలీజ్‌పై ఈ రోజు రానున్న క్లారిటీ-ఈ వార‌మే థియేట‌ర్ల‌లోకి! కోర్టు విచార‌ణ‌పై ఉత్కంఠ‌

    అఖండ 2 రిలీజ్ డేట్ పై కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్ కు ఇవాళ ఎండ్ కార్డు పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ రోజు మూవీ కొత్త రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటిస్తారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. అందరూ కోర్టు విచారణ కోసం ఉత్కంఠతో ఉన్నారు. 

    Published on: Dec 09, 2025 9:06 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    నందమూరి బాల‌కృష్ణ‌ ఫ్యాన్స్ కు ఈ రోజు గుడ్ న్యూస్ అందే అవకాశముంది. అఖండ 2 రిలీజ్ డేేట్ పై ఇవాళ (డిసెంబర్ 9) ఒ క్లారిటీ రానుందని సమాచారం. ఈ చిత్రం రిలీజ్ డేట్ పై నెలకొన్న సస్పెన్స్ కు మంగళవారం మేకర్స్ ఎండ్ కార్డు వేస్తారనే టాక్ బలంగా వినిపిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈరోస్ ఇంటర్నేషనల్ తో చర్చలు ముగిశాయని తెలిసింది.

    అఖండ 2 పోస్టర్ లో బాల‌కృష్ణ‌ (x/14ReelsPlus)
    అఖండ 2 పోస్టర్ లో బాల‌కృష్ణ‌ (x/14ReelsPlus)

    అఖండ 2 రిలీజ్ డేట్

    బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ అఖండకు సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన సినిమా అఖండ 2. ఇందులో మరోసారి అఖండగా బాల‌కృష్ణ‌ నట విశ్వరూపం చూపించారని టీజర్, ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. కొన్ని కారణాల వల్ల ఈ చిత్రం రిలీజ్ డేట్ వాయిదా పడింది. అయితే కొత్త రిలీజ్ డేట్ పై మంగళవారం క్లారిటీ రాబోతుందని సమాచారం. అన్ని సమస్యలను నిర్మాతలైన 14 రీల్స్ ప్లస్ క్లియర్ చేసిందని తెలిసింది.

    ఈరోస్ తో చర్చలు

    ఈరోస్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థతో 14 రీల్స్ ప్లస్ ప్రొడ్యూసర్లు సోమవారం రాత్రి చర్చలు జరిపినట్లు తెలిసింది. దీంతో గొడవకు ఫుల్ స్టాప్ పడిందని అంటున్నారు. ఇవాళ మద్రాస్ హైకోర్టులో అఖండ 2 రిలీజ్ గురించి విచారణ జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈరోస్ తో సమస్యను పరిష్కరించుకున్నామని 14 రీల్స్ ప్లస్ కోర్టుకు తెలపబోతుందని సమాచారం. దీంతో మూవీ రిలీజ్ కు అనుమతి సంపాదిస్తారని టాక్.

    ఈ వారంలోనే

    అఖండ 2 సినిమాను డిసెంబర్ 12న రిలీజ్ చేయాలని అభిమానులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఎక్స్ లోనూ ఇదే విషయాన్ని ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ కూడా డిసెంబర్ 12న అంటే ఈ శుక్రవారం మూవీ రిలీజ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సినీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ రోజు కోర్టు విచారణను బట్టి సాయంత్రం దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశముంది. అయితే అఖండ 2ను మాత్రం ఇదే వారం థియేటర్లలోకి తీసుకురావడానికి నిర్మాతలు సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలిసింది. 11న ప్రీమియర్ షోలు వేస్తారని సమాచారం.

    రిలీజ్ వాయిదా

    నిజానికి అఖండ 2 సినిమా ఇప్పటికే థియేటర్లలో ఆడుతుండాల్సింది. డిసెంబర్ 5న ఈ మూవీని రిలీజ్ చేస్తామన్నారు. కానీ ఆ ముందు రోజు అర్ధరాత్రి సడెన్ గా మూవీ రిలీజ్ ను పోస్ట్ పోన్ చేస్టున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈరోస్ ఇంటర్నేషనల్ తో రూ.28 కోట్ల పెండింగ్ బకాయిల సమస్య 14 రీల్స్ కు ఉంది. దీనిపై మద్రాస్ హైకోర్టును ఈరోస్ ఆశ్రయించడంతో అఖండ 2 మూవీ రిలీజ్ పై కోర్టు స్టే విధించింది.

