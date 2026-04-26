100 Cr Hero: ఏకంగా 20 సార్లు 100 కోట్లు కొల్లగొట్టిన ఏకైక ఇండియన్ హీరో- ఖాన్స్, రజనీకాంత్, ప్రభాస్, విజయ్లను ఓడించి!
Meet Indian Actor Who Get 100 Cr Twenty Times: ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. ఏకంగా 20 సార్లు రూ. 100 కోట్ల కలెక్షన్స్ రాబట్టి ఏకైక ఇండియన్ హీరోగా సరికొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు ఈ యాక్షన్ ఖిలాడీ. షారుఖ్, సల్మాన్ వంటి ఖాన్స్తోపాటు రజనీకాంత్, ప్రభాస్, విజయ్ దళపతిలను ఓడించి మరి ఈ ఫీట్ సాధించాడు.
Meet Indian Hero Who Get 100 Cr Twenty Times: దాదాపు రెండు దశాబ్దాల క్రితం అమీర్ ఖాన్ నటించిన 'గజిని' సినిమాతో భారతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 100 కోట్ల క్లబ్ ప్రయాణం మొదలైంది. అప్పట్లో అది ఒక అసాధ్యమైన రికార్డు. కానీ, కాలక్రమేణా టెక్నాలజీ మారి, థియేటర్ల సంఖ్య పెరగడంతో ఇప్పటివరకు సుమారు 150 భారతీయ సినిమాలు ఈ ఘనతను సాధించాయి.
ఖాన్ త్రయం, రజనీకాంత్, దళపతి విజయ్, కమల్ హాసన్, ప్రభాస్ వంటి హేమాహేమీలు ఈ జాబితాలో ఉన్నప్పటికీ, మరే హీరోకు సాధ్యం కాని రీతిలో అక్షయ్ కుమార్ 20 సార్లు ఈ మార్కును దాటడం విశేషం.
'భూత్ బంగ్లా'తో అక్షయ్ డబుల్ సెంచరీ
ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'భూత్ బంగ్లా' బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 100 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ సాధించడంతో అక్షయ్ కుమార్ ఖాతాలో 20వ సెంచరీ చేరింది. దీంతో 18 సినిమాలతో రెండో స్థానంలో ఉన్న సల్మాన్ ఖాన్ను అక్షయ్ కుమార్ అధిగమించారు. కరోనా తర్వాత థియేటర్లకు ప్రేక్షకులు రావడం తగ్గారన్న వాదన వినిపిస్తున్నా, పాండమిక్ తర్వాత కూడా అక్షయ్ నటించిన ఆరు సినిమాలు వంద కోట్ల క్లబ్లో చేరడం ఆయనకున్న క్రేజ్కు నిదర్శనం.
మధ్యలో 'సామ్రాట్ పృథ్వీరాజ్', 'రామ్ సేతు', 'రక్షా బంధన్' వంటి వరుస పరాజయాలు పలకరించినా.. 'భూత్ బంగ్లా', 'హౌస్ఫుల్ 5', 'కేసరి 2' విజయాలతో అక్షయ్ మళ్లీ తన ఫామ్ను నిరూపించుకున్నారు.
ఖాన్లను అక్షయ్ ఎలా వెనక్కి నెట్టారు?
అక్షయ్ కుమార్ సక్సెస్ వెనుక ఒక పక్కా ప్లానింగ్ ఉంది. షారుఖ్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్, అజయ్ దేవగన్ వంటి హీరోలు ఏడాదికి ఒకటి లేదా రెండు సినిమాలకే పరిమితమైతే, అక్షయ్ మాత్రం ఏడాదికి కనీసం మూడు నుంచి నాలుగు సినిమాలు విడుదలయ్యేలా చూసుకుంటారు.
ముఖ్యంగా 2007 నుంచి 2019 మధ్య అక్షయ్ కుమార్ కెరీర్ గోల్డెన్ పీరియడ్లా సాగింది. బడ్జెట్ను అదుపులో ఉంచుతూ, తక్కువ రోజుల్లో షూటింగ్ పూర్తి చేయడం వల్ల ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించే అవకాశం ఆయనకు దక్కింది. తద్వారా బాక్సాఫీస్ వద్ద వంద కోట్ల మార్కును అందుకునే అవకాశాలను ఆయన రెట్టింపు చేసుకున్నారు.
బాక్సాఫీస్ టాప్-5 వీరే (భారతదేశం నెట్ వసూళ్లు):
ప్రస్తుతం వంద కోట్ల క్లబ్లో ఎక్కువ సినిమాలు కలిగిన టాప్ హీరోల జాబితా ఇలా ఉంది:
|Indian actors with most ₹100 crore hits
|S No
|Actor
|100 crore hits
|1
|Akshay Kumar
|20
|2
|Salman Khan
|18
|3
|Ajay Devgn
|16
|4
|Shah Rukh Khan
|10
|5
|Ranveer Singh
|9
|6
|Hrithik Roshan
|8
|7
|Rajinikanth
|8
|8
|Vijay
|8
|9
|Prabhas
|7
|10
|Aamir Khan
|7
|11
|Ranbir Kapoor
|7
మున్ముందు మరిన్ని రికార్డులు
దక్షిణాది నుంచి రజనీకాంత్, దళపతి విజయ్ చెరో 8 సినిమాలతో ఉండగా, తెలుగు పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ 7 చిత్రాలతో ఈ రేసులో కొనసాగుతున్నారు. అక్షయ్ కుమార్ జోరు ఇక్కడితో ఆగేలా లేదు. రానున్న రెండేళ్లలో ఆయన నుంచి 'హైవాన్', 'వెల్కమ్ టు ది జంగిల్' వంటి భారీ ప్రాజెక్టులతో పాటు, ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'హేరా ఫేరి 3' కూడా రాబోతోంది.
ఈ సినిమాలతో అక్షయ్ కుమార్ తన లీడ్ను మరింత పెంచుకోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. మాస్ ఆడియన్స్ను థియేటర్లకు రప్పించడంలో అక్షయ్ కుమార్ మార్క్ కామెడీ, యాక్షన్ ఎప్పుడూ ముందుంటాయి.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.