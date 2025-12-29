Edit Profile
    అన్న పెళ్లి రోజునే తమ్ముడి వివాహం.. ట్రెండ్ ఫాలో అవుతూ వెడ్డింగ్ డే అనౌన్స్ చేసిన అల్లు శిరీష్‌.. ఎప్పుడంటే?

    అల్లు ఇంట పెళ్లి సందడి షురూ కాబోతుంది. అల్లు శిరీష్ పెళ్లికి టైమ్ దగ్గరపడుతోంది. తన వివాహ తేదీని ఇవాళ అల్లు శిరీష్ ట్రెండ్ ఫాలో అవుతూ అనౌన్స్ చేశాడు. తన అన్న అల్లు అర్జున్ పెళ్లి రోజునే శిరీష్ వెడ్డింగ్ జరుగుతుంది.

    Published on: Dec 29, 2025 1:31 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    అల్లు వారి ఇంట పెళ్లి బాజా మోగబోతుంది. అల్లు అరవింద్ చిన్న కొడుకు అల్లు శిరీష్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. తన వివాహ తేదీని ఇవాళ (డిసెంబర్ 29) ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో వీడియో ద్వారా వెల్లడించాడు శిరీష్. తన ప్రియురాలు నయనికతో ఇప్పటికే ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాడు శిరీష్. అయితే తన పెళ్లి రోజు, అన్న అల్లు అర్జున్ పెళ్లి రోజు కూడా ఒకటే కావడం ఇక్కడ విశేషం.

    అల్లు శిరీష్, నయనిక (x/Allu Sirish)
    అల్లు శిరీష్, నయనిక (x/Allu Sirish)

    అల్లు శిరీష్ పెళ్లి

    అల్లు శిరీష్ ఓ ఇంటి వాడు కాబోతున్నాడు. తన ప్రియురాలు నయనికను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. 2025 అక్టోబర్ లో నయనిక, అల్లు శిరీష్ నిశ్చితార్థం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. సోమవారం తన పెళ్లి తేదీని వెల్లడించాడు శిరీష్. మార్చి 6, 2026న నయనిక మెడలో మూడు ముళ్లు వేయబోతున్నట్లు ప్రకటించాడు. ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ లో ఉన్న ఓ వీడియోతో ఈ అనౌన్స్ మెంట్ చేశాడు శిరీష్.

    అన్న పిల్లలతో కలిసి

    ఇప్పుడు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఎక్కడ చూసినా ఓ వీడియో ట్రెండ్ కొనసాగుతోంది. ఇద్దరు, ఇద్దరు పక్కపక్కన నిలబడి ప్రశ్నలు వేయడం, సమాధానలు చెప్పడం, కళ్లు మూసుకుని మూమెంట్స్ చేయడం ఇందులో ఉంటుంది. అల్లు శిరీష్ కూడా అల్లు అయాన్, అర్హలతో కలిసి రీల్ చేసి పెళ్లి రోజు వెల్లడించాడు. ‘‘బాబాయ్ పెళ్లి ఎప్పుడు’’ అని అడుగుతారు పిల్లలు. మార్చి 6 అని చెప్తాడు శిరీష్. మరి సంగీత్ ఎప్పుడు? అంటే మన దక్షిణాదివాళ్లం, అలాంటివి చేసుకోమని అంటాడు శిరీష్.

    అల్లు అర్జున్ మ్యారేజీ డే

    ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ మ్యారేజీ డే కూడా మార్చి 6నే కావడం విశేషం. అల్లు అర్జున్, స్నేహారెడ్డి వెడ్డింగ్ 2011లో మార్చి 6న జరిగింది. ఇప్పుడు అల్లు శిరీష్, నయనికల పెళ్లి 2026 మార్చి 6న జరుగుతుంది.

    శిరీష్ లవ్ స్టోరీ

    మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి పెళ్లిలోనే అల్లు శిరీష్ లవ్ స్టోరీ మొదలైంది. వరుణ్ పెళ్లికి హీరో నితిన్ భార్య షాలిని వచ్చింది. షాలిని ఫ్రెండ్ అయిన నయనిక కూడా ఈ వెడ్డింగ్ కు వచ్చింది. అక్కడే నయనికతో శిరీష్ కు ఫ్రెండ్ షిప్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత అది ప్రేమగా మారింది. ఇప్పుడు మూడు ముళ్లతో వివాహ బంధంగా మారనుంది.

